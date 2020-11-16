Aksa Akrilik’ten yeni ürün

Aksa Akrilik’in Ar-Ge merkezinde üretilen “Everfresh” ile tekstil sektörü yepyeni bir ürünle tanışmaya hazırlanıyor. Kalıcı antimikrobiyal özelliğe sahip ürün, tüketicilerin hijyen ve konfor beklentilerini tam olarak karşılayacak.

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, inovatif çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geniş kapsamlı çalışmalar sonucu Ar-Ge merkezinde geliştirilen “Everfresh” adlı ürün, sektöre yeni bir soluk getirecek. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, Everfresh ile pek çok farklı alanda kullanılan tekstil ürünlerinin yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkacağını belirterek, bu ürünün özellikleri ve maliyetiyle dünyada bir örneğinin daha olmadığının altını çizdi.

Aksa Akrilik’in “Everfresh” markalı tekstil ürünü, kalıcı antimikrobiyal özelliğiyle tüketicilerin hijyen beklentisine çözüm sunarken, insan sağlığına zararsız ve çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. “Everfresh”, üretimi esnasında ürünün içine hapsedilerek kullanılan çinko iyonu teknolojisi sayesinde güçlü antimikrobiyal etki gösterirken, bu özelliği ile zararlı bakteri, küf ve mantar oluşumunu önlüyor. Everfresh’e antimikrobiyal etkisini kazandıran etken madde olan çinko iyonu teknolojisinin elyafın içerisinde yer alması, antimikrobiyal özelliğin kalıcı olmasını sağlarken, kullanım esnasında ya da sonrasında cilde zarar vermiyor. Diğer taraftan, benzer ürünlerde gümüş kullanılarak kazandırılan antimikrobiyal özelliğin, yüksek maliyetli olduğu belirtilirken, insan sağlığı ile doğaya zararlı etkilerinin olduğu biliniyor. Everfresh, Koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu hale gelen maskenin yanı sıra içlik, çorap, kot, gömlek, bebek ürünleri, aktif giyim gibi giyeceklerde kullanılabiliyor. Ayrıca, el örgüsü, yastık ve yorgan kılıfı, nevresim, halı, battaniye ve havlu gibi ev tekstil ürünlerinde de kullanım imkânı bulunuyor.

KALICI ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİK

Termal izolasyon, buhar geçirgenliği, hava geçirgenliği ve hızlı kuruma özelliklerine sahip Everfresh, yıpranma ve eskimeye dayanıklılığıyla ön plana çıkarken, tüm ürünlerde sonsuz yıkama dayanıklılığı sunuyor. Ürün, onlarca kez yıkama sonrasında bile ilk günkü güçlü antimikrobiyal özelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.