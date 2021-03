2020’de GOTS sertifikasyonları ilk kez 5 rakamlı sayılara ulaştı

GOTS Genel Müdürü Claudia Kersten şöyle dedi: “Benzersiz bir senede görülen sıradışı bir artış, karar vericilerin, kapsamlı bir sürdürülebilir değişimi gerçekleştirme amacıyla, GOTS’a önemli bir araç olarak verdikleri değeri gösteriyor. Organik elyafları kullanmak ve onları GOTS’un sıkı kriterlerini kullanarak işlemek, piyasa önderlerine güvenilir ve güçlü bir zemin sağlayarak, başarılı olmalarına katkı sağlıyor”

GOTS’dan daha sıkı sosyal ve çevresel kriterler

GOTS 6.0 Versiyon, 1 Mart 2021’den itibaren uygulamaya geçecek, daha sıkı sosyal ve çevresel kriterler içeriyor. Sertifikalı işletmeler, ödenen ücretlerin “Yaşam Ücretine/ Living Wage”e olan farkını hesaplamak zorunda ve aradaki farkı kapatma konusunda çalışmaya teşvik edilmekteler. OECD’nin ilgili rehberleri olarak Sosyal Kriterler ve Risk Değerlendirme Hakkında İyi Pratikler ve Doğrulama Rehberi (Due Diligence Guidance and Good Practice Guidance for Social Criteria and Risk Assessment ) yanında Etik İş Pratik- leri (Ethical Business Practises ) de içeriğe alınmıştır.

Türkiye, tekstil endüstrisindeki genel öneminin hızla belirginleşmesi yanında, GOTS sertifikasyonunda ki güçlü artış eğiliminide korumayı başardı. Geçen seneye göre 29%’luk bir artış göstererek, 2019’da 858 olan onaylı işletme sayısı, 1,107’ye yükseldi. GOTs, bir kez daha Türk tedarik zinciri tarafından iş pratiklerinde etkili bir yöntemle kullanıldığı görüldü. Yine GOTS’un küresel ihracat pazarında rekabet gücüne olan etkisi de dikkate alındığından tercih edildi. EU pazarında, GOTS sertifikasyonuna olan yoğun talebe paralel olarak, onaylı sertifikasyon kuruluşu olmaya yönelik artan bir talep olduğu görüldü. Başka önemli bir gelişmede, Türkiye’deki GOTS ürün çeşitliliğindeki artış oldu. Farklı segmentlerden üreticiler ve tedarik zincirinin farklı bileşenlerinden GOTS’ a yoğun ilgi vardı.