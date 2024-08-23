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Alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan ITM 2024 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı; tekstil teknolojilerinin liderlerini 5 gün boyunca İstanbul’da ağırladı. ITM 2024 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’na katılan İtalyan firmalar, tekstil ve giyim endüstrisine yönelik en son yenilikleri ve sürdürülebilir teknolojilerini sergileyerek Türkiye’deki yeni iş birliklerinin temelini attı. İtalyan tekstil makineleri, özellikle Asya, Avrupa ve Amerika pazarlarına yönelik üstün teknoloji ve donanımlı ürünleriyle dikkat çekti. Türkiye ise, İtalyan tekstil makineleri üreticileri için Çin’den sonra ikinci en büyük yabancı pazar konumunu korudu. 2023 yılında İtalyan tekstil makineleri ihracatı, toplam üretimin %86’sını oluşturarak 2 Milyar Euro’luk bir değere ulaştı. Türkiye ise 183 Milyon Euro ile İtalyan tekstil makineleri ihracatında önemli bir yer tutmaya devam etti. Bu fuarla birlikte İtalyan üreticileri Türkiye ile olan ticari ilişkilerini daha da güçlendirme fırsatı buldu. Bu rakamlar, Türkiye’nin İtalyan tekstil makineleri endüstrisi için taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

İTALYAN TEKNOLOJİSİ, TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Italian Trade Agency (ITA) Direktörü Marco Pintus, ITM 2024’e katılan İtalyan tekstil makineleri üreticileri hakkında şu açıklamayı yaptı: “ITM, tekstil makineleri sektöründe dünya çapında en önemli ticaret fuarlarından biri. Türkiye, İtalyan tekstil makineleri üreticileri için ana pazarların başında gelmek- tedir. Bu nedenle, İtalyan katılımcıların ITM fuarından beklentileri her zaman oldukça yüksek. ITM’e katılan İtalyan firmaları, fuarda karşılaştıkları ziyaretçilerin kalitesinden son derece memnun kaldılar. ITM 2024, İtalyan inovasyonunun, teknolojisinin ve kalitesinin Türk tekstil sektöründeki etkisini göstermek için mükemmel bir fırsat sundu. İtalyan tekstil makineleri üreticilerinin bu fuara katılımı, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim alanlarındaki kapasitesini artırarak, global rekabetçiliğini güçlendirme potansiyeline önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Yenilikçi ve üstün teknolojik çözümler sunan bu üreticiler, Türk tekstil sektörünün büyümesine ve gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.”