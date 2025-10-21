2022 yılında faaliyete geçen ancak arkasında 30 yılı aşkın sektör deneyimi bulunan West Global Makina Ticaret A.Ş., yenilikçi vizyonu, güçlü mühendislik altyapısı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla kısa sürede tekstil boya ve terbiye makineleri alanında dikkat çeken bir marka haline geldi. Kuruluşundan bu yana müşteri odaklı yaklaşımıyla hareket eden firma, “Sadece tedarikçiniz değil, iş ortağınız” mottosuyla sektörde fark oluşturuyor.

Bugün hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda boya ve finisaj teknolojilerinin önemli oyuncularından biri olan West Global, sunduğu çözümlerle yalnızca makineler değil, aynı zamanda üretim süreçlerini optimize eden değer zincirleri de geliştiriyor.

Bu yaklaşımın bir yansıması olarak şirket, H7-C103 numaralı standıyla dünyanın en prestijli tekstil teknolojileri fuarlarından biri olan ITMA ASIA + CITME 2025’te yerini alacak. West Global Makina Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erzinli, fuarın Asya-Pasifik bölgesinde marka bilinirliğini artırmak, stratejik iş birliklerini güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak için önemli bir dönüm noktası olacağını vurguluyor. Şirket, etkinliği yalnızca bir tanıtım alanı olarak değil, aynı zamanda küresel vizyonunu doğrudan sektör profesyonellerine aktaracağı stratejik bir platform olarak değerlendiriyor.

Sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi makineler

West Global’in fuarda sergileyeceği ürünler arasında, yüksek performans ve verimlilik hedefiyle geliştirilen WEST ECO-JET PRO Jet Kumaş Boyama Makinası ön plana çıkıyor. Bu yeni nesil model, minimum su, kimyasal ve enerji tüketimiyle yüksek kaliteli boyama işlemleri gerçekleştirerek üretim maliyetlerini düşürürken çevresel etkiyi de azaltıyor. Geliştirilmiş düze yapısı, yenilenmiş otomasyon sistemi, kaynaksız ısı eşanjörü ve yatay-dikey sirkülasyonlu pompa sistemleri gibi teknik yeniliklerle donatılan ECO-JET PRO, 35–40 L/kg flotte değerlerine kadar düşebilen yapısıyla sektör standartlarını yeniden tanımlıyor.

Firmanın ürün portföyünde yer alan WESTAIR Havalı Kumas Boyama Makinası modeli, hava akımıyla çalışan teknolojisi sayesinde çok çeşitli kumaş türlerinde yüksek kalite boyama imkânı sunuyor. WESTENTER Ram Makinesi, açık en kumaşların fikse, kurutma ve apre işlemlerinde mükemmel sonuçlar sağlarken, WESTDRY Serbest ve Egalize Kurutma Makinesi tüp ve açık en formundaki kumaşlarda üstün çekmezlik değerleri ve yüksek kurutma kalitesiyle üreticilere güvenilir çözümler sunuyor. Bu makinelerin her biri, enerji verimliliği ve kaynak optimizasyonu konusunda sektörün karşı karşıya olduğu zorluklara doğrudan yanıt veriyor.

“Hikayemiz eski, markamız yeni”

West Global, yalnızca ürünleriyle değil, sahip olduğu vizyonla da sektörde fark oluşturmayı amaçlıyor. “Hikayemiz eski, markamız yeni” söylemiyle yola çıkan şirket, uzun yıllar boyunca farklı coğrafyalarda edindiği deneyim ve bilgi birikimini, günümüzün çevre dostu ve yüksek verimli üretim anlayışıyla birleştirerek geleceğe taşıyor.

Yaklaşık 12.000 m²’lik üretim alanı, genişleyen mühendislik kadrosu ve küresel temsilci ağıyla desteklenen bu strateji, firmanın hem Asya hem de Güney Amerika pazarlarında orta vadede güçlü bir konuma ulaşmasını sağlarken, uzun vadede komple boyahane çözümleri sunan global bir marka olma hedefini de güçlendiriyor. West Global, yalnızca makineler üretmekle kalmıyor; üretim süreçlerine değer katan, işletmelerin rekabet gücünü artıran bütünsel çözümler geliştiriyor.

Ar-Ge ve çevre hassasiyeti ön planda

West Global’in Ar-Ge yaklaşımı, sektördeki ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler sunmayı amaçlıyor. Firma yalnızca yeni makine geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda üreticilerin daha az kaynakla daha yüksek verimlilik elde edebileceği teknolojiler üzerinde çalışıyor. Flotte oranlarını düşüren optimize düze yapıları, kaynaksız ısı eşanjörleri, yenilenmiş otomasyon sistemleri ve yarı otomatik filtre çözümleri bu çalışmaların önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Enerji verimliliği yüksek sirkülasyon pompaları, düşük su tüketimli proses tasarımları ve ısı geri kazanım sistemleri gibi çözümler ise işletmelerin karbon ayak izini azaltmalarına önemli katkılar sağlıyor. “Çevreyi korumak bizim için temel bir ilke” diyen West Global, sürdürülebilirliği üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getirerek sektörde fark oluşturuyor.

Yeni pazarlara açılan stratejik bir durak

ITMA ASIA + CITME 2025, West Global için yalnızca yeni ürünlerini tanıtacağı bir organizasyon değil, aynı zamanda markanın küresel sahneye çıkışını simgeleyen stratejik bir kilometre taşı. Şirket, fuar vesilesiyle Vietnam, Endonezya, Hindistan, Bangladeş ve Malezya gibi hızla büyüyen pazarlarda yeni iş birlikleri kurmayı, yatırım aşamasındaki büyük boyahanelerle pilot projeler geliştirmeyi ve enerji, su ile kimyasal tasarrufu gibi konularda yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

West Global ayrıca, bölgesel mümessil ağını genişletmeyi, mevcut müşterilerle ilişkilerini derinleştirmeyi ve nihai kullanıcılarla teknik etkileşim kurarak gelecekteki ürün stratejilerine yön verecek geri bildirimler toplamayı planlıyor.

Geleceğin tekstil süreçlerinde güvenilir çözüm ortağı

West Global Makina, tekstil terbiye sektöründe yalnızca bir makine üreticisi değil; bilgi, deneyim ve vizyonu bir araya getiren güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor. Firma sahibi Murat Erzinli, geleceğin tekstil sektöründe rekabetin yalnızca teknolojiyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve proses verimliliğiyle şekilleneceğini vurguluyor.

Erzinli’nin üreticilere yönelttiği üç kritik soru, aslında sektörün geleceğini de özetliyor:

Daha az kaynakla aynı kaliteyi üretebilir miyim?

Enerji ve su tüketimimi nasıl optimize edebilirim?

Proseslerimi dijital olarak nasıl kontrol altına alabilirim?

Bu sorulara net ve uygulanabilir çözümler sunabilen firmaların geleceğe yön vereceğini belirten Erzinli, West Global’in bu dönüşümde liderlik üstlenecek güçlü bir partner olmaya hazır olduğunu ifade ediyor.