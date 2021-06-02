Visco+- IV ayarı için yenilikçi vakum filtresi

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Vakum altında, yeni BB Engineering geniş alan filtresi, hedeflenen bir IV (içsel viskozite) ayarıyla homojen, saf bir eriyik üretir- örneğin, polyester üretim atığını eriyik akışına geri döndürmek yanında işlenmemiş malzeme durumunda homojen bir viskozite elde etmek için.

BB Engineering, eriyik filtre portföyünü, özellikle polyester atığın işlenmesi için tasarlanmış patentli geniş alanlı bir vakum filtresini içerecek şekilde genişletti. Visco+ filtre olarak adlandırılan ürün BB Engineering VacuFil geri dönüşüm sisteminin temel bileşeni olarak halihazırda bilinmekteydi. Şimdi, bu ürün mevcut sistemler için ayrı ve kolayca entegre edilebilen bir yükseltme bileşeni olarak da sunuldu. Bu bağlamda, Visco+ kullanımları hiçbir şekilde sadece dekontaminasyonla sınırlı değildir.

Visco+ burada aşağıdaki çözümleri sunar:

▪ IV homojenleştirme: Mevcut bir üretim sistemi IV dalgalanmalarıyla mücadele ediyorsa, Visco+ aktif olarak müdahale edebilir ve herhangi bir düzensizliği dengeleyebilir;

▪ IV artışı: Geri dönüştürülmüş malzemeleri işlerken nihai viskozite yetersizse, Visco+ IV’yi uzun kalış sürelerinin olumsuz etkisi olmadan artırabilir.

Bu şekilde Visco+, hızlı ve esnek bir şekilde kontrol edilebilir viskozite oluşumunu ve bugüne kadar benzersiz, patentli bir süreç kullanarak polyester eriyiğinin güvenilir viskozite denetimini mümkün kılar. Amaçlanan nihai kullanıma bağlı olarak eriyik, hedeflenen bir şekilde sonraki işlem prosedürüne ayarlanabilir. Gerekli eriyik özellikleri- her şeyden önce içsel viskozite yanında aynı zamanda saflık ve homojenlik- güvenilir ve tekrarlanabilir bir şekilde elde edilir ve devam eden operasyon sırasında da ayarlanabilir.

BB Engineering süreci hem tamamen yeni hem de süper verimlidir. Eriyik filtresi olarak Visco+, sıvı haldeki polikondansasyon ünitesi gibi çalışır. Bakım gerektiren bir reaktör veya çökeltmeye yönelik bir karıştırma ünitesi gerekli değildir. Nem, filtredeki PET’ten uzaklaştırılır ve bu- ayarlanabilir bir kalma süresi ile bağlantılı olarak- vakumda istenen IV artışıyla sonuçlanır. Bu %30’a kadar kontrollü bir IV oluşumu sağlar. İçsel viskozite, PET geri dönüşümünde ve rPET işlemede merkezi kalite figürüdür. Bir sonraki üretim aşamasında eriyik performansını ve son ürünlerin özelliklerini belirler. İçsel viskozite, entegre bir viskozite ölçüm ünitesi aracılığıyla sürekli olarak izlenir ve sapmalar durumunda (örneğin, farklı girdi niteliklerinden kaynaklanan) güvenilir şekilde ayarlanır. Aynı zamanda filtre, hacme göre muazzam bir malzeme yüzeyi sağlar ve bunu sürekli yeniler. Bu amaçla, kontaminasyon otomatik olarak düzenlenen yüksek performanslı vakum (1-30 mbar) aracılığıyla başlangıç malzemesinden özellikle etkili bir şekilde giderilebilir.

Sonuç, kontrol edilebilir IV değerleri ve tutarlı kalite ile saf, homojen bir eriyiktir. Bu nedenle Visco+, özellikle yüksek kaliteli ürünler için yeniden kullanılacak PET atıklarının geri dönüşümü için uygundur.