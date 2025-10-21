Avrupa’nın en büyük tekstil buluşmalarından biri haline gelen Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, bu yıl 8’inci kez düzenlendi. 43 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuar, 5 salonda 500’den fazla katılımcıyı ve 125 ülkeden 25 binden fazla profesyoneli bir araya getirdi. Fuarın, Türk tekstil sektörünün üretim ve marka gücünü dünyaya duyuran stratejik bir platform haline geldiğini belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, etkinliği “sektöre moral kaynağı” olarak tanımladı.

“Fuar, dünyada yerini aldı”

Öksüz, Texhibition İstanbul’un kısa sürede dünya fuar takvimine oturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Texhibition İstanbul fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Hakikaten çok kısa sürede oturdu ve dünya fuar takviminde yerini aldı. 500’ün üzerinde katılımcıyla, 25 binin üzerinde ziyaretçi sayısıyla fuarı kapatmayı planlıyoruz. Bu yıl alım heyetlerine daha fazla ağırlık verdik. Yabancı ziyaretçi oranının arttığını görmek bizim için çok değerli. Çünkü sektör zor bir süreçten geçiyor, özellikle böyle dönemlerde bu tür faaliyetler daha da önem kazanıyor.”

Ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını dile getiren Öksüz, “İlk fuarımızdan itibaren ilgi hiçbir zaman azalmadı. Tek salonla başlamıştık, bugün beş salona çıktık. Önemli olan fuarı nitelik açısından daha iyi yerlere getirmek. Daha yapacak çok işimiz var, şimdiden bir sonraki fuar için çalışmalara başladık” dedi.

Ahmet Öksüz

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı

“Firmalar fuarda moral buluyor”

Sektörün zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Öksüz, fuarın firmalara umut verdiğini söyledi:

“En güzel moral burada diyebilirim. Firmalarımız bu fuarda hareketliliği görüp moral buluyor. Piyasada talebin sürdüğünü hissettiriyor. Tabii maliyetlerle ilgili sıkıntılar mevcut ve tekstil emek yoğun bir sektör olduğu için bu etkileri daha derinden yaşıyor. Ancak buna rağmen ihracatı düşürmemek için yoğun gayret gösteriyoruz.”

Öksüz, 2025’in ilk 8 ayında 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak “Geçen yılın rakamlarını yakaladık, hatta biraz üzerine çıktık. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 12 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var, bunu da tutturacak gibi görünüyoruz” dedi.

“Türkiye’nin tekstilden vazgeçme lüksü yok”

Fuarın açılışında yaptığı konuşmada Öksüz, sektörün Türkiye için stratejik önemini şu sözlerle vurguladı:

“Konfeksiyon ile birlikte 1 milyona yakın istihdam sağlayan, 76 milyar dolar üretim değeri ve 16,8 milyar dolar dış ticaret fazlası olan bir sektörüz. Türkiye’nin bu sektörden vazgeçme lüksü yok. Bölgede ve dünyada stratejik önemimiz var. Zincirin kopmaması için sektörün desteklenmesi önem arz ediyor.”

Öksüz ayrıca üç acil eylem planına dikkat çekti: döviz desteğinin yüzde 7,5’e çıkarılması, kapanamayan taahhütlere 12 ay ek süre verilmesi ve konkordatolara karşı alacaklıları da koruyan yeni bir sistemin geliştirilmesi.

Mustafa Gültepe

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı

“Hazır giyimle birlikte bu sektör Türkiye’nin kalbidir”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise konuşmasında sektörün büyüklüğüne işaret ederek “Hazır giyim tekstil konusunda en büyük müşterilerin başında geliyor. İki sistem beraber düştü ve kapasite boşlukları oluştu. İhracat son 2 yılda 4 milyar dolar düştü. Anadolu’ya yayılmış bir sektörden bahsediyoruz. Tekstil ve konfeksiyonu olmayan şehir yok. Dünde vardı, bugün de var ve yarın da olmak zorunda bu sektör” dedi.

Gültepe, ihracatın yeniden ivme kazanması için makro desteklerin önemine değinerek, “Makro destekler olursa biz de kaybettiğimiz gücü geri kazanırız. Gelecek günler daha parlak, olumlu olmak zorunda” ifadelerini kullandı.