Temiz yüzeyler ve güvenli kabin içi hava

Asahi Kasei tarafından yapılan yeni anket, hijyenik bir otomotiv iç alanına yönelik artan küresel ihtiyaçları gösteriyor

COVID-19 salgını hareketliliği değiştirdi. Ayrıca otomobil kullanıcılarının otomotiv içindeki güvenlik ve konfor algısını da değiştirdi. Sonuç olarak, küresel otomobil kullanıcısının iç yüzeylerdeki ve kabin içi havadaki patojenlere karşı çözümlere yatırım yapma isteği artıyor. Bu gelişme, Aralık 2020’de gerçekleştirilen ikinci Asahi Kasei Otomotiv İç Araştırmasının önemli bulgularından biridir.

Devam eden COVID-19 salgını, hareketlilik üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Son anketler, toplu taşıma ve araç paylaşım hizmetlerinin kullanımının ciddi şekilde azaldığını gösteriyor. Buna karşılık, özel arabanın düşük enfeksiyon riski olan güvenli bir alan olarak popülaritesi artıyor. Anketler, pandeminin mevcut ve gelecekteki mobilite konseptleri ve otomotivde kullanılan malzemeler ve teknolojiler üzerinde kalıcı bir etkisi olacağını gösteriyor. Kullanıcı ve otomobil arasındaki ana arayüz olarak yüzey malzemeleri, sürücünün ve yolcuların otomobilin içini nasıl algıladıklarını ve daha da önemlisi sürüş deneyiminin kendisini tanımlıyor. Geçmişte, otomotiv iç mekanlarının rahat, çekici ve pürüzsüz olması gerekiyordu. COVID-19 pandemisi bu konuya yeni bir boyut ekleyerek, otomobilin içindeki görünmez tehditlere karşı genel temizlik ve güvenliğe yönelik ihtiyaçları açıkça artırıyor.

Bu gelişme, Asahi Kasei ve Köln merkezli pazar araştırma enstitüsü SKOPOS tarafından Aralık 2020’de gerçekleştirilen ikinci sembolik “Asahi Kasei Otomotiv İç Araştırması” tarafından da doğrulandı. Küresel otomotiv ana pazarlarından Almanya, ABD, Çin ve Japonya’nın her birinde 500 araç kullanıcısına, geleceğin otomotiv iç tasarımına ilişkin tercihleri soruldu.

Küresel otomobil kullanıcıları, bakımı kolay yüzeylerde ve hava filtreleme sistemlerinde fayda görüyor

Anketin önemli bir bulgusu, arabanın içindeki temizliğin önemiydi. Almanya’da otomobil kullanıcılarının %64’ü bu konuya büyük önem veriyor. Bu konuya bağlantıdan, sezgisel kullanımdan veya otomobilin kişiselleştirilmesinden bile daha fazla değer veriliyor. Aynı sonuçlar diğer pazarlarda da gözlemlenebilir. Çin’deki her beş araba kullanıcısından dördü için arabanın içindeki temizlik önemlidir (bkz. şekil 1). Temizlik algısı öznel olsa da bu konunun dünya çapında otomobil kullanıcılarını harekete geçirdiği ortaya çıkıyor. Kaliteli ve dayanıklı iç tasarımın önemi artarken, daha fazla insan dokundukları yüzeyler ve soludukları hava hakkında giderek daha fazla bilinçleniyor. Özellikle araba gibi kapalı bir alanda.

Almanya’daki otomobil kullanıcılarının %75’i, bir sonraki arabalarında faydalı olacaklarını düşündükleri özellikler sorulduğunda, “yıkanması kolay yüzey ve oturma malzemeleri” ve ardından “araca giren DIŞ HAVA’yı filtreleyen gelişmiş bir hava filtreleme sistemi” (%69) ve “su ve kir tutmayan yüzeyler” (%66) olduğunu belirtti. (bkz. şekil 2). Aynı özellikler ABD ve Çin’deki otomobil kullanıcılarını da açıkça harekete geçiriyor. Çin’deki otomobil kullanıcılarının %87’si “araç İÇİ HAVAYI filtreleyen gelişmiş hava filtreleme sisteminde fayda görüyor. Bunu %83’ü ise “en çok dokunduğunuz yerlerdeki virüsleri yok edebilecek yüzeyler” takip ediyor.

Asahi Kasei Europe Otomotiv İş Geliştirme Genel Müdürü Heiko Rother, bu gelişme hakkında şunları söyledi: “Bu yeni anket, temizliğin Avrupa’daki otomobil kullanıcıları için zaten büyük bir konu olarak öne çıktığı Ekim 2019’daki ilk anketimizin sonuçlarını doğruluyor. Otomotiv üreticileri, kullanıcının görünmez tehditlerle ilgili endişelerini ortadan kaldırmanın, onu araçlarının içinde tekrar güvende ve rahat hissetmesini sağlamanın yeni zorluğuyla karşı karşıya. Bu, özellik sadece özel otomobiller için değil, aynı zamanda mevcut ve gelecekteki tüm mobilite konseptleri için de geçerli.”

Hijyenik özellikler için ödeme yapma isteği

Araç kullanıcısının hijyen özelliklerine yönelik artan ihtiyaçları, güvenli yüzeyler ve araç içindeki hava için çözümler için ödeme yapmaya hazır olma durumuna da yansımıştır. Farazi olarak bakıldığında, isteğe bağlı bir “Yüzey Koruma” Paketi* için, yeni bir araba satın almayı planlayan Alman otomobil kullanıcılarının %35’i ek 1.000 Euro ödemeye razı olduğu görülmektedir. ABD’de her ikinci araba kullanıcısı 1.000 USD, hatta her dördüncü 1.500 USD ödemeyi kabul etmektedir. Çin’deki otomobil kullanıcılarının %70’i 5.000 CNY öderken, her üçüncüsü 7.000 CNY ödemeye meyilli oluyor. Bu da Çin pazarında hijyenik yüzeylere katkıda bulunan ek özellikler için güçlü bir kabul gördüğünü gösteriyor.

Hava güvenliğine katkıda bulunan özellikler konusunda da benzer bir eğilim görülebilir. Yeni bir araba satın alırken, Almanya’daki her üç araba kullanıcısından biri, yolcu bölmesinde güvenli hava sağlayan farazi, isteğe bağlı bir “Kabin Koruma” Paketi* için 1.000 Euro ödemeye meyilli olmaktadır. Aynı gelişme ABD’de de gözlemlenebilir. Burada her ikinci araba kullanıcısı 1.000 USD ödemeyi kabul eder. Hatta her beşinci 2.000 USD ödemeyi kabul etmektedir. Çin’de talep açıkça daha yüksek. Araba kullanıcılarının %71’i 5.000 CNY ödemeye razı iken, %40’ı 7.000 CNY bile ödemeye razı olmaktadır.

Heiko Rother şu sonuca varıyor: “Özel otomobilin yanı sıra mevcut ve gelecekteki diğer mobilite konseptlerini yüzeylerdeki ve havadaki görünmez tehditlere karşı daha güvenli hale getirmek için yeni malzeme ve teknoloji çözümlerinin geliştirme sürecine hızla girmeleri gerekecektir. Asahi Kasei, antimikrobiyal koltuk kumaşları ve plastiklerin yanı sıra araç içi hava filtrasyonu için UVC-LED çözümlerini içeren “Sağlıklı Araba” portföyü ile şimdiden ön saflarda yer alıyor. Asahi Kasei otomotiv endüstrisi ile birlikte çalışmayı ve daha güvenli bir mobiliteye katkıda bulunmayı dört gözle bekliyor.”

*Yüzey Koruma Paketi: Anti-viral/anti-mikrobiyal özellikler, leke ve koku direnci ve iyileştirilmiş hava koşullarına ve çizilme direnci sağlayan iç malzemelere sahip farazi, isteğe bağlı bir paket.

*Kabin Koruma Paketi: Kabin havasındaki mikropları ve patojenleri ortadan kaldıran, uyku halini azaltmak için CO2 seviyelerini izleyen ve arkada bırakılan çocuk/evcil hayvan için aktif yolcu algılaması sağlayan otomatik bir havalandırma sistemini içeren farazi, isteğe bağlı bir paket.