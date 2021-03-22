Tekstilciler Denizli’de buluşuyor

Ülkemizin ilk yerli ve milli temalı tekstil makine ve teknolojileri fuarı 23-26 Mart 2021 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenecek. Yerli tekstil makine ve teknoloji üreticilerinin yoğun ilgisini gören EGE TMF Fuarıyla ülkemizde ilk kez bir fuar % 100 yerli katılımcı, % 90 milli üretimlerle kapılarını açmış olacak.

Türkiye 23-26 Mart 2021 tarihleri arasında Denizli’de tarihi günlerinden birisini yaşamaya hazırlanıyor. EGE TMF Fuarıyla ilgili olarak 23 yıldır tekstil makine sektörünün içerisinde yer alan İzgi Fuarcılık Ltd. Şti Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuarlar Proje Sorumlusu Mustafa Kemal Hızarcıoğlu yapmış olduğu açıklamada Türkiye’nin 23-26 Mart 2021 tarihleri arasında tarihi günlerinden birisini Denizli’de yaşanacağını belirtti. Hızarcıoğlu, ‘’ 1 yıldır tüm dünyada yaşanan küresel bir salgın kriziyle karşı karşıyayız. Milyonlarca insanın hayatını ve işini kaybettiği bir süreci hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yitirdiklerimizin yanı sıra bize öğrettikleriyle kazanımlarımızın da olduğu bu hastalıkla başlayan süreç, her şeyden önce devletlere üretmeyi, bilinçli tüketmeyi, yardımlaşmayı ve elde ettiklerimizle yetinmeyi öğretti diyebilirim,’’ dedi.

TEKSTİL MAKİNE SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ

Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, “Türkiye yıllarca tekstil ve otomotiv sektöründe fasoncu olarak anılırken 2000’li yıllarla birlikte kendi teknolojisini üreten ve kendi markalarını oluşturan bir ülke konumuna geldi. Endüstriyel sanayinin özel sektörün kontrolüne geçmesi ve yatırımların özel sektör eliyle yapılmaya başlaması ülkemizde makine ve teknoloji ithalatında patlama yaşanmasına neden olmuştur. Milyarlarca dolarlık makine ithalatı gerçekleştiren Türkiye dış ticarette en büyük açıklardan birisini bu sektörümüzde vermiştir. 2000’li yıllarla birlikte ise araştıran, geliştiren, üreten, ürettiğini ise ihraç etmeye başlayan bir Türkiye ile tanıştık.

2020 yılına geldiğimizde yıllık 20 milyar dolara yakın makine ve teknolojileri ihracatı yapmayı başaran Türk makine sanayicileri dış ticaret açığında da önemli bir eşiği aşmış oldu. Tekstil makine sektörümüz ise makine sanayisinin gelişimine paralel bir gelişme içerisinde olmuştur. Yıllık 2 milyar doların üzerindeki dış ticaret açığını 300 milyon dolarlar seviyesine kadar düşürmeyi başarmıştır. İç pazarda bugün yıllık 5 milyar dolarlık bir pazarın sahibi olurken, 1 milyar dolar seviyesinde ihracat yapma başarısı elde etmiştir.

Özellikle dünyanın dört bir yanında düzenlenen uluslararası fuarların en büyük katılımcı ülkelerinden birisi Türkiye olurken, yurt içerisinde ise düzenlenen fuarlarda ilginin merkezi olmayı başarmışlardır. 23-26 Mart 2021 tarihleri arasında Denizli’de düzenleyeceğimiz EGE TMF Fuarına katılan firmalarımızın tamamını yerli firmalar oluşturuyor. Aynı zamanda sergilenecek ürünlerin %90’a yakını milli üretimlerden oluşmaktadır. Bu aslında ülkemizde düzenlenen bir teknoloji fuarında bugüne kadar elde edilen en büyük başarılardan birisidir’’ dedi.