Taç’dan Yıkanabilir Antibakteriyel Yüz Maskesi

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Özel olarak tasarlanan TAÇ yıkanabilir maskeler, hava ile taşınan negatif maddelere karşı koruyarak temiz hava solunmasına yardımcı olurken ergonomik yapısıyla hem konforlu hem de antibakteriyel dış yüzeyi ile güvenli bir kullanım sunuyor.

Türkiye’de ev tekstili sektörünün lider markası TAÇ, Covid-19 salgınından korunmak için maske takmanın bir gereklilik olduğu bu dönemde, yıkanabilir kumaş maskelerini tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Farklı renk ve desenlerde üretilen maskeler yüksek sıklıkla dokunmuş yapısı ile hava ile taşınan negatif maddelerden korurken, yüksek hava geçirgenliği sayesinde rahat nefes almaya yardımcı oluyor. Yetişkinlere ve çocuklara özel desenlerde üretilen, dış yüzeyinde antibakteriyel özelliğe sahip kumaş maskeler, cilde dost pamuksu dokusu ve ayarlı burun desteği sayesinde de kullanıcısına konfor ve güvenli kullanım sağlıyor. Yüz maskeleri makinede 40 C’de yıkanabiliyor.