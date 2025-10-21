Sun Chemical, 28 – 31 Ekim tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek ITMA Asia 2025 fuarında, 6. salon C111 numaralı standında kapsamlı dijital tekstil mürekkep portföyünü tanıtarak, Asya tekstil endüstrisindeki büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurgulayacak.

Asya, tekstil üretimi açısından dünyanın en önemli bölgelerinden biri olmaya devam ediyor. Sun Chemical, hem yerel üretim hem de bölgesel dağıtım faaliyetleriyle bu pazardaki varlığını güçlendiriyor. Şanghay’daki reaktif mürekkep üretim kapasitesi ve tüm Asya genelindeki stok mevcudiyeti sayesinde, şirket Hindistan, Pakistan, Çin, Bangladeş, Vietnam ve daha geniş Güneydoğu Asya pazarındaki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için teslim sürelerini kısaltıyor ve lojistiği kolaylaştırıyor.

ITMA Asia’da Sun Chemical şu ürün gruplarını öne çıkaracak:

Xennia Amethyst Evo Reaktif Mürekkepler

Bu seri, moda ve ev tekstili endüstrisinde yüksek hacimli ve verimli üretime olanak tanıyor. Müşterilerin en zorlu hedeflerine kaliteyi düşürmeden ulaşmasını sağlıyor. Yenilikçi formülü, renk verimliliğini ve gücünü artırırken, gelişmiş renk yönetimi ve numune eşleştirmesi için renk dengesini optimize edecek şekilde tasarlandı.

Xennia Sapphire Pigment Mürekkepler

Pigment baskıda ileri bir adımı temsil eden bu mürekkepler, daha canlı renkler, yüksek performans, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı sunuyor. Sürdürülebilirlik odağıyla geliştirilen seri, kullanıcıların kimyasal atıkları azaltmasını, enerji tüketimini düşürmesini ve tekstil baskısı sonrası süreçte su kullanımını ortadan kaldırmasını sağlıyor.

Xennia Agate Asit Mürekkepler

Sun Chemical’ın su bazlı asit boya mürekkepleri, yüksek performans gerektiren uygulamalar için geliştirildi. Poliamid, ipek ve hassas moda aksesuarları gibi kullanım alanlarına uygun olan Xennia Agate, uzun baskı süreçlerinde bile tutarlı performans, kontrollü nüfuz, güvenilir çıktı ve canlılık ile dayanıklılık arasında denge sunarken bakım ihtiyacını en aza indiriyor.

ElvaJet Serisi Süblimasyon Mürekkepler

Keskin ve canlı renkler ile üstün baskı performansı sunacak şekilde formüle edilen ElvaJet mürekkepleri, yüksek modadan spor giyime, ev tekstilinden dikkat çekici tabela ve display işlerine kadar geniş bir yelpazedeki uygulamalar için çok çeşitli yazıcılarla uyumlu çalışıyor.

Asya’daki varlığını sürekli büyüten Sun Chemical’ın ITMA Asia’daki katılımı, dijital tekstil baskısı ve sürdürülebilirlik konularındaki daha geniş taahhüdünün bir parçası olarak, dünyanın en dinamik tekstil bölgelerinden birinde yeniliği ve iş büyümesini desteklemeyi amaçlıyor.

Sun Chemical Tekstil Bölümü İş Lideri Edri Baggi şunları söyledi: “Asya’daki tekstil endüstrisi hızla gelişiyor; yenilik, verimlilik ve sürdürülebilir uygulamalara olan talep artıyor. Amacımız sadece olağanüstü renk ve performans sunan mürekkepler üretmek değil, aynı zamanda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yakın çalışarak onlara yeni yaratıcı ve ticari fırsatlar sunmak. OEM’lerle ve baskıcılarla görüşerek moda, ev tekstili, spor giyim ve tabela & display gibi önemli tekstil segmentlerinin yüksek kalite ihtiyaçlarını karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yerel üretimimiz ve stok gücümüz sayesinde lojistiği basitleştirerek ve teslim sürelerini kısaltarak Asya genelindeki müşterilerimize yenilikçi ve sürdürülebilir dijital mürekkep çözümleri sunmaya hazırız. ITMA Asia, fikirleri paylaşmak, içgörüleri aktarmak ve teknolojimizin sektörün Asya’daki uzun vadeli büyümesini nasıl destekleyebileceğini göstermek için ideal bir platform.”

