Üç kıtada kullanılan sanfor teknolojileri ve tasarruf odaklı çözümlerle tekstil endüstrisinde dönüşüm hedefliyor.

35 yıla yaklaşan üretim tecrübesiyle tekstil terbiye makinaları alanında önemli bir oyuncu haline gelen Serteks Tekstil Makinaları San. Ltd. Şti., 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME 2025 fuarına güçlü hedeflerle hazırlanıyor. Firma, etkinlik boyunca H8-A502 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayarak, yenilikçi çözümlerini, sürdürülebilir üretim vizyonunu ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak.

1992’de İstanbul’da kurulan Serteks, sektöre önce tekstil makinalarının yedek parçalarını üreterek adım attı. Ardından edindiği deneyim ve mühendislik gücüyle kendi makinelerini üretmeye başladı ve bugün yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında tercih edilen bir marka konumuna ulaştı.

Serteks, 1996’da geliştirdiği Sonsuz Keçeli Non-Stop Tüp Kumaş Ütü Makinası ile sektörde fark oluşturdu. Daha sonra Tüp Kumaş Yaş Açma Makinası, Tüp Kumaş Ters Çevirme Makinası ve PLC sistemli Sanfor Makinası gibi yeniliklerle ürün gamını genişletti. 2000’li yılların başında örme kumaşlara özel Zincirli Açık En Sanfor Makinası ile önemli bir dönüm noktası yakaladı. Bugün şirketin ürün gamında tüp ve açık en kumaşlara özel sanfor makineleri ile birlikte, bu makinalara ve kumaşara özel çözümleri yalnızca Türkiye’de değil; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’daki tekstil tesislerinde de yaygın şekilde kullanılmaktadır.

ITMA ASIA + CITME 2025: Yeni ortaklıklar ve stratejik açılımlar için önemli bir platform

Serteks için ITMA ASIA + CITME 2025 sadece bir fuar değil; global büyüme stratejisinin en önemli adımlarından biri. Serteks Tekstil Makinaları Yurt Dışı Satış Müdürü Serpil Karagören Sinlenmez, bu organizasyonun hedeflerini şöyle özetliyor:

“Fuara yalnızca makinelerimizi tanıtmak için değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri geliştirmek, mevcut ortaklıklarımızı derinleştirmek ve markamızın uluslararası bilinirliğini artırmak için katılıyoruz. Ayrıca, sektördeki yenilikleri yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarımıza yön vermeyi amaçlıyoruz.”

Fuarın Singapur’da düzenlenmesi, Serteks’e Asya-Pasifik bölgesinde güçlü bir varlık kazanma fırsatı sunuyor. Çin, Hindistan, Bangladeş, Vietnam ve Endonezya gibi tekstil üretiminin hızla arttığı pazarlarda büyüme hedefleniyor. Aynı zamanda Orta Doğu’da yeni servis ağları kurmak, Avrupa ve Amerika gibi olgun pazarlarda yeni müşterilere ulaşmak da şirketin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu strateji, Serteks’in global pazardaki konumunu daha da güçlendirmesini sağlayacak.

Su ve kimyasal tasarrufu sağlayan püskürtme sistemiyle üretimde verimlilik artıyor

Serteks’in fuarda tanıtacağı en önemli yeniliklerin başında, su ve kimyasal tüketimini önemli ölçüde azaltan kimyasal pürverize sistemi geliyor. Bu sistem, tekstil terbiye süreçlerinde %30’a kadar tasarruf sağlayarak hem çevreye duyarlı üretim sağlıyor hem de işletmelere ciddi maliyet avantajı sunuyor.

Sistem, üretim hattında nem, sıcaklık, su debisi ve enerji tüketimi gibi kritik verileri anlık olarak takip ediyor. Bu sayede üretimde oluşabilecek hatalar önceden tespit ediliyor, bakım planlaması daha doğru yapılıyor ve üretim süreçleri hatasız şekilde yönetiliyor. Sonuç olarak işletmeler, daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilik elde ediyor.

Serteks, bunun yanı sıra uzun yıllardır üretimini yaptığı örme ve dokuma kumaşlar için enerji verimliliği yüksek sanfor makinelerini de fuarda sergileyecek. Bu makineler, işletmelerin üretim kalitesini artırırken aynı zamanda enerji ve su kullanımını azaltarak daha sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.

Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımlarıyla sektörde öne çıkıyor

Serteks’in başarısının arkasında, sürekli güçlenen Ar-Ge altyapısı ve teknolojik gelişmelere açık yaklaşımı bulunuyor. Firma, düşük enerji tüketimli sistemlerden geri dönüştürülebilir makine parçalarına kadar pek çok yenilikçi çözüme odaklanıyor.

Geliştirilen IoT tabanlı yazılımlar, makinelerin performansını gerçek zamanlı olarak izlemeyi ve analiz etmeyi sağlıyor. Bu sayede üretim verileri sürekli kontrol altında tutuluyor, makinelerin ömrü uzuyor ve olası sorunlara dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan müdahale edilebiliyor. Ayrıca şirket, kendi tesislerinde karbon ayak izini azaltmak için de yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamlı yaklaşım, Serteks’i yalnızca bir makine üreticisi değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim çözümleri sunan bir teknoloji ortağı haline getiriyor.

Geleceğe dair vizyon: Akıllı, çevre dostu ve katma değerli üretim

Serteks, orta vadede sürdürülebilir üretim çözümleri denildiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olmayı hedefliyor. Uzun vadede ise akıllı, çevreye duyarlı ve dijital üretim teknolojileri geliştiren güçlü bir marka olmayı amaçlıyor.

“Bizim hedefimiz yalnızca makine üretmek değil; müşterilerimize katma değer sunan bütünleşik çözümler geliştirmek” diyen Serpil Karagören Sinlenmez, tekstil sektörünün hızla değiştiğini ve bu dönüşümde öncü rol üstlenmek istediklerini vurguluyor.

“Enerji verimliliği, suyun verimli kullanımı, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artık sektörün geleceğini şekillendiren temel konular. Tüm iş ortaklarımızı H8-A502 numaralı standımıza davet ediyoruz. Gelin, birlikte daha verimli, yenilikçi ve çevreye duyarlı bir tekstil endüstrisini şekillendirelim.”

Serteks to Strengthen Its Sustainable Production Vision at ITMA ASIA + CITME 2025

Targeting transformation in the textile industry with stenter technologies used across three continents and efficiency-driven solutions.

With nearly 35 years of experience, Serteks Tekstil Makinaları San. Ltd. Şti has grown into a significant player in textile finishing machinery. The company is preparing to participate in ITMA ASIA + CITME 2025, to be held in Singapore from 28–31 October 2025, with ambitious goals. At stand H8-A502, Serteks will present its innovative solutions, sustainable production vision, and latest high-tech products to a global audience.

Founded in Istanbul in 1992, Serteks began its journey by manufacturing spare parts for textile machines. Leveraging its expertise and engineering strength, the company soon advanced into machine production. Today, Serteks has become a globally preferred brand, serving textile manufacturers across Europe, Asia, Africa, and the Americas.

The company’s breakthrough came in 1996 with the Endless Felt Non-Stop Tubular Fabric Ironing Machine, a pioneering solution that set Serteks apart in the sector. This was followed by the Tubular Fabric Wet Opener, the Tubular Fabric Reversing Machine, and the PLC-controlled Compacting Machine. In the early 2000s, the launch of the Open Width Compacting Machine for Knitted Fabrics marked another milestone. Today, Serteks’ portfolio includes both tubular and open-width compacting machines, along with tailored solutions designed to meet the evolving needs of textile production worldwide.

ITMA ASIA + CITME 2025: A Platform for Strategic Growth

For Serteks, ITMA ASIA + CITME 2025 represents more than just an exhibition—it is a strategic step in the company’s global growth journey. Serpil Karagören Sinlenmez, Overseas Operations Manager at Serteks Tekstil Makinaları, outlines the company’s objectives:

“We are not only showcasing our machines but also seeking to develop new collaborations, strengthen existing partnerships, and enhance our international brand recognition. At the same time, we aim to closely follow industry innovations to guide our R&D strategy.”

The Singapore venue offers Serteks a unique opportunity to expand its presence in the Asia-Pacific region, with specific growth targets in China, India, Bangladesh, Vietnam, and Indonesia. The company also plans to establish new service networks in the Middle East while reaching new customers in established markets such as Europe and the Americas—steps that will further strengthen its global positioning.

Efficiency Through Resource-Saving Spray Systems

Among the key innovations Serteks will introduce is its Chemical Purverizing System, designed to reduce water and chemical consumption by up to 30% in textile finishing processes. The system not only promotes environmentally responsible production but also delivers significant cost savings to manufacturers.

By continuously monitoring critical parameters such as humidity, temperature, water flow, and energy consumption, the system enables early detection of errors, optimized maintenance planning, and smoother production processes. The result: higher efficiency at lower costs.

Alongside this technology, Serteks will showcase its energy-efficient compacting machines for knitted and woven fabrics—solutions that enhance production quality while reducing water and energy usage, contributing to a more sustainable production model.

Leading With R&D and Digitalization

At the heart of Serteks’ success is its robust R&D infrastructure and openness to technological innovation. The company develops solutions ranging from low-energy systems to recyclable machine components, all designed with sustainability in mind.

Its IoT-based software enables real-time monitoring and analysis of machine performance, extending machine lifecycles and enabling remote interventions from anywhere in the world. At the same time, Serteks continues to invest in reducing the carbon footprint of its own operations—reinforcing its role not only as a machinery manufacturer but as a technology partner delivering sustainable production solutions.

Looking Ahead: Smart, Sustainable, Value-Added Production

Serteks’ mid-term goal is to become one of the foremost names associated with sustainable production solutions. In the long term, the company aspires to establish itself as a leading brand in smart, eco-friendly, and digital production technologies.

“Our goal is not merely to manufacture machines, but to develop integrated solutions that create added value for our customers,” notes Serpil Karagören Sinlenmez, highlighting Serteks’ role as a pioneer in the industry’s ongoing transformation.

“Energy efficiency, effective water use, digitalization, and sustainability are the key themes shaping the future of our sector. We invite all industry partners to visit us at stand H8-A502 and join us in building a more efficient, innovative, and environmentally responsible textile industry.”