Yüksek performanslı silindir teknolojileri, yenilikçi sızdırmazlık çözümleri ve enerji verimliliği odaklı kalender makineleriyle Asya ve Uzakdoğu Asya’da yeni ortaklıklar kurmayı hedefleyen Polteks, fuarda Cold Pad Batch teknolojisinden kauçuk sanfor blanket çözümlerine kadar geniş ürün gamını tanıtarak tekstil üreticilerine verimlilik, sürdürülebilirlik ve performans kazandıracak.

30 yılı aşan deneyimle küresel arenada güçlü bir marka

Yaklaşık otuz yıl önce Bursa’da kurulan Polteks Makina, kurulduğu günden bu yana silindir ve silindir esaslı tekstil makineleri alanında uzmanlaşarak sektörün önde gelen üreticilerinden biri haline geldi. Şirket, tekstil terbiye teknolojilerinden otomotiv ve ambalaj sektörlerine uzanan geniş bir endüstriyel alanda faaliyet gösteriyor ve üretiminin yaklaşık %70’ini Avrupa, Amerika ve Asya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

Polteks’in başarısının ardında yalnızca güçlü üretim kabiliyeti değil, aynı zamanda mühendislik bilgisini yenilikçi Ar-Ge çalışmalarıyla birleştiren vizyoner yaklaşımı da bulunuyor. Geliştirdiği yüksek hassasiyetli silindir sistemleri, enerji verimliliği sağlayan kalender makineleri ve proses optimizasyonu çözümleri ile firma, yalnızca makine tedarikçisi değil, aynı zamanda tekstil üreticilerinin stratejik iş ortağı olarak konumlanıyor.

Bugün Polteks, 30’dan fazla ülkeye makine ihraç eden ve dünya genelinde yüzlerce tesisin üretim hattında aktif olarak kullanılan çözümleriyle sektörde güvenilirliğini kanıtlamış bir marka. Şirket, makine tasarımından proje mühendisliğine, malzeme araştırmalarından dijital otomasyon sistemlerine kadar geniş bir alanda hizmet sunuyor.

Bu birikimle Polteks, şimdi yeni bir stratejik adım atarak başarısını Asya ve Uzak Doğu pazarlarına taşımaya hazırlanıyor. Şirket, 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME 2025 fuarına güçlü bir portföyle katılacak. Ziyaretçiler, H7-B406 numaralı stantta Yurtdışı Satış Müdürü Fatih Aran liderliğindeki Polteks ekibiyle buluşarak firmanın en yeni teknolojilerini yakından inceleme fırsatı bulacak.

Fatih Aran,

Overseas Sales Manager, at Polteks Makina

Yeni hedef: Asya’da büyüme ve stratejik iş birlikleri

Polteks, silindir teknolojilerindeki başarısı ve kalender çözümlerindeki farklılığı sayesinde Avrupa ve Amerika’da güçlü bir konumda. Şirketin yeni hedefi ise bu başarıyı Asya’da da pekiştirmek ve yaygınlaştırmak. Fatih Aran, fuarın stratejik önemini şu sözlerle vurguluyor:

“Batı pazarlarında elde ettiğimiz başarıyı Asya’da da sürdürmek istiyoruz. Vietnam, Bangladeş ve yakın gelecekte daha da önem kazanacak Nepal gibi ülkelerde güçlü iş birlikleri kurmak bizim için öncelikli. ITMA ASIA + CITME, bu hedefe ulaşmak için en önemli adımlardan biri olacak.”

Asya, dünya tekstil üretiminin en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olarak Polteks’in büyüme planlarının merkezinde yer alıyor. Şirket, bu bölgedeki üreticilerle hem yeni ortaklıklar kurmayı hem de mevcut iş ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yenilikçi çözümlerle üretimde verimlilik artışı

Polteks’in fuarda sergileyeceği çözümler, üretim süreçlerinde verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve üreticilere rekabet avantajı sağlamak üzere tasarlandı. Öne çıkacak başlıca yenilikler şunlar olacak:

Gelişmiş silindir teknolojileri: Daha az sayıda silindirle daha yüksek performans elde etmeyi sağlayan çözümler.

Yeni nesil sızdırmazlık sistemleri: Bakım ihtiyacını en aza indirerek makine ömrünü uzatan ve üretim sürekliliğini artıran yenilikler.

Cold Pad Batch teknolojisi: Boyama ve terbiye süreçlerinde enerji verimliliğini yükselten ve daha çevreci bir üretim sağlayan sistem.

Kalender makineleri: Yüksek hassasiyetli yüzey işlemleri ve mükemmel sonuçlar için geliştirilmiş ileri düzey silindir kombinasyonlu çözümler.

Kauçuk sanfor blanket: Sanfor Teknolojisinde yüksek performans sunan ve pazarda büyüyen ürün grubu.

Bu teknolojiler, özellikle üretim kapasitesi yüksek olan tesislerde daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilik sağlarken, sürdürülebilir üretim hedeflerine de katkı sunuyor.

Ar-Ge ve sürdürülebilirlik: Geleceğe yatırım yapan yaklaşım

Polteks’in başarısının arkasında, sürekli güçlenen Ar-Ge altyapısı ve yenilikçi üretim anlayışı bulunuyor. Şirket, yalnızca silindir ve makine teknolojilerinde değil, kauçuk ve türevi malzemeler alanında da yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Amaç; daha verimli malzeme kullanımı, daha uzun ömürlü parçalar ve geri dönüştürülebilir çözümler geliştirmek. Polteks aynı zamanda enerji tüketimini azaltan, bakım ihtiyacını düşüren ve çevresel etkileri minimize eden sistemler üzerine yoğunlaşıyor.

“Ar-Ge çalışmalarımız sadece performansla sınırlı değil. Sektörü daha sürdürülebilir, daha verimli ve geleceğe hazır hale getirecek çözümler geliştirmek istiyoruz. Sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, zorunluluk,” diyor Fatih Aran.

Sektörel dönüşüm ve Türkiye’nin geleceği

Polteks, küresel tekstil makine sektöründe yaşanan hızlı dönüşümü yakından takip ediyor. Ancak Fatih Aran, Türkiye’de sektörün geleceğini yalnızca teknoloji yatırımlarının değil, stratejik yaklaşımların da belirleyeceğini vurguluyor:

“Makine sanayimizin gelişimi, devlet politikaları, ekonomik koşullar ve üretim altyapısının güçlendirilmesi gibi faktörlere bağlı. Biz, tüm bu belirsizliklere rağmen yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Kısa vadeli kararlar yerine sabır ve uzun vadeli planlamaya odaklanmalıyız.”

Aran’a göre, devlet desteklerinin artması ve sanayicilerin daha uzun vadeli projelere odaklanması, Türk makine sektörünün küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak.

Geleceğe dair vizyon: Kalıcı ortaklıklar ve küresel liderlik

Polteks, orta vadede Avrupa ve Asya ve Uzakdoğu’daki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Uzun vadede ise yenilikçi tekstil makineleri denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olmak istiyor.

“Bizim için her makine yalnızca bir üretim ekipmanı değil; uzun vadeli bir iş ortaklığının başlangıcı,” diyen Fatih Aran, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Tüm sektör profesyonellerini H7-B406 numaralı standımıza davet ediyoruz. Ürünlerimizi yakından tanımak, yeni projeler ve iş birlikleri üzerine fikir alışverişi yapmak için sabırsızlanıyoruz.”

Polteks focuses on Asian markets at ITMA ASIA + CITME 2025

With high-precision cylinder technologies, innovative sealing solutions, and energy-efficient calender machines, Polteks aims to build new partnerships in Asia &Far East .

At the fair, the company will showcase a wide product portfolio ranging from Cold Pad Batch systems to rubber sanfor blankets, helping textile manufacturers enhance productivity, sustainability, and performance.

A global brand with more than 30 years of experience

Founded over three decades ago in Bursa, Polteks Makina has become one of the leading manufacturers specializing in cylinder-based textile machinery. Operating across a wide industrial spectrum – from textile finishing technologies to automotive and packaging – the company exports around 70% of its production to more than 30 countries, including key markets in Europe, America, and Asia.

Polteks’ success is built not only on its robust production capacity but also on a visionary approach that combines engineering expertise with innovative R&D. With its high-precision cylinder systems, energy-efficient calender machines, and process optimization solutions, the company positions itself as more than a machine supplier – it is a strategic partner for textile manufacturers worldwide.

Today, Polteks is a trusted name, with hundreds of its machines operating in facilities across the globe. From machine design and project engineering to material research and digital automation, the company offers comprehensive solutions tailored to the evolving needs of the industry.

Building on this strong foundation, Polteks is now taking a new strategic step to expand into the Asian and Far Eastern markets. The company will participate in ITMA ASIA + CITME 2025, held in Singapore from 28–31 October 2025, with a powerful portfolio. Visitors will have the opportunity to meet the Polteks team led by Fatih Aran, Overseas Sales Manager, at booth H7-B406, and explore the company’s latest technologies in person.

A new growth goal: Strategic partnerships in Asia

Polteks has established a strong position in Europe and America thanks to its expertise in cylinder technologies and unique calender solutions. The next objective is to reinforce and expand this success in Asia. Fatih Aran emphasizes the strategic importance of the fair:

“We aim to continue the success we’ve achieved in Western markets in Asia as well. Building strong partnerships in countries like Vietnam, Bangladesh, and Nepal – which will become increasingly important in the near future – is a priority for us. ITMA ASIA + CITME will be one of the most important steps toward achieving that goal.”

As one of the fastest-growing regions in global textile production, Asia sits at the heart of Polteks’ growth strategy. The company plans to use the event as a platform to forge new partnerships with local manufacturers and strengthen existing business relationships.

Innovative solutions to maximize production efficiency

The solutions Polteks will present at ITMA ASIA are designed to enhance production efficiency, reduce costs, and give textile manufacturers a competitive edge.

The company’s key highlights include:

Advanced cylinder technologies: Solutions that deliver higher performance with fewer cylinders.

Next-generation sealing systems: Innovations that minimize maintenance needs, extend machine lifespan, and increase production continuity.

Cold Pad Batch technology: A system that improves energy efficiency and enables more sustainable dyeing and finishing processes.

Calender machines: Advanced solutions engineered for high-precision surface treatment and flawless finishing.

Rubber sanfor blankets: A growing product group offering superior performance in Shrinkage Process.

These technologies provide significant cost-efficiency and productivity gains, especially for high-capacity facilities, while supporting the transition toward sustainable manufacturing.

R&D and sustainability: Investing in the future

Behind Polteks’ success lies a continuously evolving R&D infrastructure and an innovation-driven manufacturing philosophy. The company invests heavily not only in machine and cylinder technologies but also in rubber and rubber-based materials.

Its main goals include developing more efficient materials, longer-lasting components, and recyclable solutions. Polteks also focuses on systems that reduce energy consumption, lower maintenance requirements, and minimize environmental impact.

“Our R&D work goes beyond performance. We aim to develop solutions that make the industry more sustainable, more efficient, and more prepared for the future. Sustainability is no longer a choice – it’s a necessity,” says Fatih Aran.

Industry transformation and Türkiye’s future

Polteks closely monitors the rapid transformation taking place in the global textile machinery industry. However, according to Fatih Aran, the future of Türkiye’s textile machinery sector will depend not only on technology investments but also on strategic approaches:

“The development of our machinery industry depends on government policies, economic conditions, and the strengthening of production infrastructure. Despite all the uncertainties, we remain determined to move forward. Instead of making short-term decisions, we must focus on patience and long-term planning.”

Aran believes that increased government support and a stronger focus on long-term projects by industrialists will enable Türkiye’s machinery sector to secure a more powerful position in global markets.

A forward-looking vision: Long-term partnerships and global leadership

Polteks aims to further strengthen its presence in Europe, Asia and Far East in the medium term, while in the long term, it seeks to become one of the first names that comes to mind when it comes to innovative textile machinery.

“For us, every machine is more than just a piece of equipment – it’s the start of a long-term partnership,” says Fatih Aran, concluding:

“We invite all industry professionals to visit our booth H7-B406. We look forward to showcasing our technologies, exchanging ideas about new projects, and exploring potential collaborations.”