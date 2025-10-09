Ozbek Chemical Products stands out at CAITME 2025 with its strong supplier identity

Known for its innovative textile auxiliaries and reliable service approach, Ozbek Chemical Products is preparing to showcase its wide product range at CAITME 2025, from concentrated solutions to reactive dyes. With its production facility in Kokand serving as a strong base in Central Asia, the company aims to capture the attention of visitors throughout the fair with environmentally friendly and high-performance solutions.

Strong partnerships and international representations

According to Erkut Özbek, General Manager at Ozbek Chemical Products, the company has established trust-based business relations not only in Türkiye but also in international markets, gaining a strong supplier identity in a short time. Thanks to its flexible logistics structure, fast stock renewal capacity, and solution-oriented approach, Ozbek Chemical Products has become more than a supplier, acting as a strategic partner for its customers.

One of the company’s most notable collaborations is its representation of India-based Jagson Colorchem. Through this partnership, the firm offers world-class reactive and direct dyes to textile manufacturers at competitive prices. With their wide color spectrum and high fastness, these products further strengthen the company’s position in the market.

R&D-driven innovative solutions

The company’s R&D investments focus on two main axes: expanding product diversity and enhancing performance. From denim washing chemicals to special fixatives, enzymes, and finishing products, Ozbek Chemical Products works across a broad portfolio, differentiating itself with its ability to develop tailor-made solutions for customer needs. In new-generation dyestuffs, the focus is on low energy consumption, easy applicability, and high fastness.

Environmentally friendly formulations are also a top priority. Concentrated products that reduce water consumption, biodegradable auxiliaries, and dyes applicable at low temperatures not only reduce production costs but also minimize environmental impact.

Production advantage in Central Asia

At CAITME 2025, Ozbek Chemical Products plans to make an impact not only with its products but also with its strong production base in the region. The company owns a textile auxiliaries production facility in the Kokand region of Uzbekistan, providing its customers with the dual advantage of fast delivery and local manufacturing.

Its 2025 goals include increasing export volume by 30% and establishing long-term partnerships in Central Asia and North Africa. With new warehouse areas and logistics investments supporting this strategy, the company aims to strengthen ties with existing partners and expand its market share through new distributorship agreements at CAITME 2025.

At CAITME: Atrium No.1, booth G-100

Adding color to life, Ozbek Chemical Products will welcome visitors at CAITME 2025 in Atrium No.1, booth G-100, presenting its concentrated and powder-form special chemicals, eco-friendly fixatives, denim washing enzymes, and cost-effective yet high-performance reactive dyes. As Erkut Özbek emphasizes, the company’s core principles remain “quality, trust, and continuity.”

Believing in the resilience and innovativeness of the textile industry, Ozbek Chemical Products is determined to contribute to strengthening the Turkish textile chemicals sector in international markets.

Özbek Kimyevi Ürünler, CAITME 2025’te güçlü tedarikçi kimliğiyle öne çıkıyor

Tekstil yardımcı kimyasalları alanında yenilikçi ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla öne çıkan Özbek Kimyevi Ürünler, CAITME 2025’te konsantre çözümlerden reaktif boyalara uzanan geniş ürün gamını sergilemeye hazırlanıyor. Kokand’daki üretim tesisiyle Orta Asya’da güçlü bir üs kuran firma, fuar boyunca çevre dostu ve yüksek performanslı çözümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Güçlü iş ortaklıkları ve uluslararası temsilcilikler

Özbek Kimyevi Ürünler Genel Müdürü Erkut Özbek’in aktardığına göre, şirket kuruluşundan itibaren yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da güvene dayalı ilişkiler kurarak kısa sürede güçlü bir tedarikçi konumuna ulaştı. Esnek lojistik yapısı, hızlı stok yenileme kapasitesi ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde müşterileri için bir tedarikçiden çok daha fazlası, stratejik bir iş ortağı oldu.

Özbek Kimyevi Ürünler’in en dikkat çekici iş birliklerinden biri, Hindistan merkezli Jagson Colorchem temsilciliği. Bu ortaklık sayesinde firma, dünya standartlarında reaktif ve direkt boyaları rekabetçi fiyatlarla tekstil üreticilerine ulaştırıyor. Geniş renk gamı ve yüksek haslık sağlayan bu ürünler, sektördeki iddiasını güçlendiriyor.

Ar-Ge odaklı inovatif çözümler

Firmanın Ar-Ge yatırımları iki ana eksende şekilleniyor: ürün çeşitliliğini artırmak ve performansı yükseltmek. Denim yıkama kimyasallarından özel fiksatörlere, enzimlerden apre ürünlerine kadar geniş bir portföy üzerinde çalışan Özbek Kimyevi Ürünler, müşteri taleplerine özel çözümler geliştirme gücüyle rakiplerinden ayrışıyor. Yeni nesil boyar maddelerde düşük enerji tüketimi, kolay uygulanabilirlik ve yüksek haslık hedefleniyor.

Ayrıca çevre dostu formülasyonlar firmanın öncelikli gündeminde. Su tüketimini azaltan konsantre ürünler, biyolojik olarak parçalanabilir yardımcı kimyasallar ve düşük sıcaklıkta uygulanabilen boyalar, hem maliyetleri düşürüyor hem de çevresel etkiyi azaltıyor.

Orta Asya’da üretim avantajı

Özbek Kimyevi Ürünler, CAITME 2025’e yalnızca ürünleriyle değil, bölgedeki güçlü üretim üssüyle de damga vurmayı planlıyor. Özbekistan’ın Kokand bölgesinde tamamen kendisine ait bir tekstil yardımcı kimyasalları üretim tesisine sahip olan firma, bu tesis sayesinde bölgedeki müşterilerine hızlı teslimat ve yerel üretim avantajı sağlıyor.

2025 hedefleri arasında ihracat hacmini %30 artırmak, Orta Asya ve Kuzey Afrika pazarlarında kalıcı iş ortaklıkları kurmak yer alıyor. Yeni depo alanları ve lojistik yatırımlarıyla bu stratejiyi destekleyen firma, CAITME 2025’te hem mevcut iş ortaklarıyla bağlarını güçlendirmeyi hem de yeni distribütörlük anlaşmalarıyla pazar payını artırmayı amaçlıyor.

CAITME’de Atrium No.1, G-100 standında

Hayata Renk Katan Özbek Kimyevi Ürünler, CAITME 2025’te Atrium No.1, G-100 numaralı stantta yer alacak ve konsantre ve toz formdaki özel kimyasallar, çevre dostu fiksatörler, denim yıkama enzimleri ve düşük maliyetli reaktif boyalarıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Erkut Özbek’in vurguladığı gibi, firmanın temel ilkeleri “kalite, güven ve süreklilik” olmaya devam ediyor.

Özbek Kimyevi Ürünler, sektörün dayanıklılığına ve yenilikçiliğine inançla, Türk tekstil kimya sektörünü uluslararası pazarda daha da güçlü kılmayı hedefliyor.