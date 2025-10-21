ODESİ, yeni nesil otomatik laboratuvar pipetleme makinasıyla ITMA ASIA + CITME 2025’te kalite ve sürdürülebilirlik vizyonunu uluslararası arenada sergilemeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin ihracat ivmesini Singapur besleyecek

İstanbul merkezli ODESİ Tekstil Makine Otomasyon Sistemleri, 2000’li yılların başında kurulduğundan bu yana boyahane ve laboratuvar otomasyonu alanında uzmanlaşmış bir firma olarak öne çıkıyor. Şirket, geliştirdiği dozajlama sistemleri, yazılım tabanlı çözümleri ve kullanıcı dostu ekipmanlarıyla kısa sürede sektörde tanınan bir marka haline geldi. Bugün ODESİ, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir müşteri ağına sahip.

Kurucu Ortağı Bedil Uzmanoğlu, firmanın son yıllarda ihracatını iki katına çıkardığını, bunun da uzun vadeli vizyonun bir sonucu olduğunu belirtiyor. Her yıl yeni pazarlara girerek istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini ifade eden Uzmanoğlu, 28-31 Ekim 2025 tarihlerinde Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME fuarının bu ivmeyi hızlandıracak stratejik bir dönemeç olduğunu söylüyor.

Uzmanoğlu’na göre fuardan beklentileri yalnızca müşteri portföyünü genişletmek değil, aynı zamanda kalite, inovasyon ve otomasyon konularında ODESİ’nin liderliğini tüm dünyaya yeniden göstermek.

Fuarın önemi ve küresel sektör trendleri

ITMA ASIA + CITME, tekstil makineleri endüstrisinde yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar değil. Aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendiren, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme vizyonunun paylaşıldığı bir merkez konumunda.

Singapur’da düzenlenecek 2025 edisyonu; tekstil, boyama, terbiye, baskı, giysi üretimi, test ekipmanları, yazılım ve otomasyon gibi zincirin tüm halkalarını kapsıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen profesyoneller, en yeni teknolojileri yakından görme ve sektör liderleriyle birebir temas kurma fırsatı bulacak.

Organizatörlere göre, 30’dan fazla ülkeden 800’ün üzerinde katılımcı firma fuarda yer alacak. Bu özelliğiyle ITMA ASIA + CITME, yalnızca Asya-Pasifik’in değil, tüm dünyanın tekstil makineleri sektöründeki buluşma noktası olarak kabul ediliyor.

“Yeni nesil otomatik laboratuvar pipetleme makinası” ile fark oluşturmak

ODESİ’nin fuarda tanıtacağı en önemli yenilik, 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülen Yeni Nesil Otomatik Laboratuvar Pipetleme Makinası olacak. Bu model, tam otomatik sistemler ile standart çözümler arasında konumlandırıldı.

Kullanıcı dostu tasarımı ve uygun fiyat avantajıyla kısa sürede yoğun ilgi gören bu makine, laboratuvar otomasyonunu daha erişilebilir kılıyor. Yüksek maliyetli tam otomatik sistemlere yatırım yapmak istemeyen ancak hassasiyet ve hızdan ödün vermek istemeyen işletmeler için ideal bir alternatif sunuyor.

Güneydoğu Asya ve Pasifik’te yeni iş birlikleri

ODESİ, Singapur’daki ITMA ASIA + CITME 2025 fuarını, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesinde yeni fırsatların kapısını açacak bir platform olarak görüyor. Bedil Uzmanoğlu, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Endonezya gibi pazarlarda mevcut gücü artırmayı; Vietnam, Filipinler, Tayland ve Malezya gibi gelişen pazarlarda ise yeni projeler hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklıyor.

Bu bölgelerde tekstil endüstrisi hızla büyürken, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar da artıyor. ODESİ’nin otomasyon çözümleri, bu dönüşümle örtüşüyor ve firmaya stratejik avantaj sağlıyor.

Ar-Ge ve sürdürülebilirlik ODESİ’nin DNA’sında

Ar-Ge, ODESİ’nin en önemli yapı taşı. Son dönemde geliştirilen sistemler, su tüketimini minimize eden, kimyasal kayıpları önleyen ve operatör hatalarını sıfıra indiren yazılım ve donanım çözümlerinden oluşuyor.

Ayrıca makineler, daha az enerji tüketen ve geri kazanım sistemlerine uyumlu altyapılarla donatılıyor. Şirket, tüm ürünlerinde uzaktan erişim ve online servis desteğini standart hale getirerek, dünyanın her noktasındaki müşterilerine 7/24 kesintisiz destek sunuyor.

Bu yaklaşım, ODESİ’nin yalnızca bir makine üreticisi değil, aynı zamanda güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanmasını sağlıyor.

Orta ve uzun vadeli hedefler

Orta vadede ODESİ, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en güvenilir boyahane otomasyon üreticilerinden biri olmayı hedefliyor. 2026’nın ilk çeyreğinde taşınmayı planladığı yeni üretim tesisi ile imalat kapasitesini iki katına çıkaracak olan şirket, ürün gamını genişleterek hem küçük hem büyük ölçekli işletmelere hitap etmeyi sürdürecek.

Uzun vadede ise ODESİ, global pazarda inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında standart belirleyen bir marka haline gelmeyi planlıyor.

Sektöre net mesaj: Otomasyon artık lüks değil zorunluluk

Artan üretim maliyetleri ve hammadde fiyatları, hatasız üretimi artık bir tercih değil, zorunluluk haline getirdi. Uzmanoğlu, imalat sırasında yapılan en küçük hatanın dahi işletmeler için ciddi kayıplara neden olabileceğini söylüyor.

ODESİ’nin geliştirdiği otomasyon sistemleri, bu hataları ortadan kaldırarak işletmelere maliyet kontrolü sağlıyor. Uzmanoğlu’nun sektöre çağrısı ise çok net:

“Rekabet gücünü korumak ve sürdürülebilir bir gelecek için otomasyon ve dijitalleşmeye yatırım yapın.”

ITMA ASIA + CITME 2025

ITMA ASIA + CITME 2025, 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Singapore Expo’da düzenlenecek. Fuar, 30’dan fazla ülkeden 800’ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlayacak. Tekstil, boyama, terbiye, baskı, giysi yapımı, test ekipmanları, yazılım ve otomasyon gibi sektörün tüm halkalarını kapsayan ürünler sergilenecek.

Katılımcılar ve ziyaretçiler, en yeni teknolojileri keşfetme, sektörün gelişmelerini yakından takip etme ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulacak.

ITMA ASIA + CITME’de ODESİ’ye ziyaret

ODESİ, fuarda H8-C601 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak. Şirketin sergileyeceği yenilikçi çözümler, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

ODESI sets the stage for a new chapter in textile automation at ITMA ASIA + CITME 2025

With its next-generation automatic laboratory pipetting machine, ODESI is gearing up to showcase its commitment to quality and sustainability on the global stage at ITMA ASIA + CITME 2025.

Riding the export wave to Singapore

Based in Istanbul, ODESI Textile Machinery Automation Systems has been specializing in dyehouse and laboratory automation since its foundation in the early 2000s. With its advanced dosing systems, software-based solutions, and user-friendly equipment, the company quickly became a recognized name in the industry. Today, ODESI serves not only the Turkish market but also a strong network of customers across Europe, the Middle East, and Asia.

Co-founder Bedil Uzmanoğlu notes that the company has doubled its exports in recent years, a result of its long-term vision. By entering new markets year after year, ODESI has sustained steady growth. The ITMA ASIA + CITME exhibition, to be held in Singapore from October 28 to 31, 2025, is seen as a strategic milestone that will accelerate this momentum.

According to Uzmanoğlu, the company’s expectations go beyond expanding its customer portfolio. The real goal is to reaffirm ODESI’s leadership in quality, innovation, and automation worldwide.

Why the fair matters: a melting pot of global textile trends

ITMA ASIA + CITME is not just a venue for showcasing products. It has evolved into a hub where the future of the textile industry is shaped, particularly in areas such as sustainability and digital transformation.

The 2025 edition in Singapore will cover the entire value chain — weaving, dyeing, finishing, printing, garment making, testing equipment, software, and automation. Professionals from around the world will have the opportunity to see the latest technologies firsthand and engage directly with industry leaders.

According to the organizers, more than 800 exhibitors from over 30 countries will participate. This makes ITMA ASIA + CITME not only the key meeting point for the Asia-Pacific region but also a landmark event for the global textile machinery sector.

Raising the bar with the “next-generation automatic laboratory pipetting machine”

The highlight of ODESI’s showcase at the fair will be the Next-Generation Automatic Laboratory Pipetting Machine, launched in the first quarter of 2025. Positioned between fully automatic systems and standard solutions, the model bridges a crucial gap in the market.

Thanks to its user-friendly design and attractive price point, the machine has already gained significant attention. It makes laboratory automation more accessible and offers the perfect alternative for companies that do not wish to invest heavily in fully automatic systems but still need precision and speed.

Tapping into new opportunities across Southeast Asia and the Pacific

ODESI views ITMA ASIA + CITME 2025 in Singapore as a springboard for expanding into Southeast Asia and the Pacific. According to Bedil Uzmanoğlu, the company aims to strengthen its presence in Bangladesh, India, Pakistan, and Indonesia, while launching new projects in emerging markets such as Vietnam, the Philippines, Thailand, and Malaysia.

With the textile industry in the region growing rapidly and investments in sustainability accelerating, ODESI’s automation solutions are well aligned with local demands. This positions the company strongly for long-term partnerships and strategic collaborations.

R&D and sustainability: the beating heart of ODESI

Research and development is at the core of ODESI’s strategy. Recent projects have focused on software and hardware solutions that reduce water consumption, minimize chemical waste, and eliminate operator errors.

The company has also developed machines that consume less energy and are compatible with recycling systems. With remote access and online service support standardized across its product line, ODESI provides customers worldwide with uninterrupted 24/7 support.

This approach positions the company not only as a machinery provider but also as a trusted long-term partner.

Long-term outlook: from local roots to global leadership

In the medium term, ODESI’s ambition is to become one of the most trusted names in dyehouse automation worldwide. A new production facility, scheduled for completion in early 2026, will double its manufacturing capacity. By continuously expanding its product range, the company aims to serve both small- and large-scale businesses with accessible automation solutions.

In the longer term, ODESI plans to establish itself as a pioneer in innovation and sustainability, setting technological benchmarks for the entire textile industry.

Industry takeaway: automation is no longer optional

Rising production costs and raw material prices have made error-free production a necessity rather than a choice. Even the smallest mistake during manufacturing can lead to serious financial losses.

ODESI’s automation systems address these risks by eliminating errors and ensuring cost control. Uzmanoğlu’s message to the industry is clear:

“To maintain competitiveness and secure a sustainable future, every manufacturer must invest in automation and digitalization.”

ITMA ASIA + CITME 2025

ITMA ASIA + CITME 2025 will take place at the Singapore Expo from October 28 to 31, 2025. The exhibition will host more than 800 companies from over 30 countries, covering the full spectrum of textile machinery — from weaving and finishing to garment making, testing, and automation.

For participants and visitors alike, it is a unique opportunity to discover cutting-edge technologies, keep up with industry developments, and establish new business partnerships.

Meet ODESI at ITMA ASIA + CITME

ODESI will welcome its visitors at booth H8-C601. The company’s innovative solutions are expected to attract not only professionals from Türkiye but also from across the globe.