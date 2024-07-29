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Geniş format inkjet baskı makineleri, kesim plotterları ve 3D baskı makinelerinin lider markası Mimaki, Türkiye’deki varlığını ve kullanıcılarına erişimini yetkili bayi ağını genişleterek güçlendirmeye devam ediyor. Mimaki Eurasia, tekstil segmentindeki baskı çözümlerinin Türkiye çapında satışı ve servisi konusunda Kar-Des İç ve Dış Tic. A.Ş. ile anlaştığını duyurdu. Anlaşma 3 Mayıs 2024 tarihinde Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse ve Kar-Des kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Yaran tarafından imzalandı.

2009 yılında Bursa’da kurulan Kar-Des, tekstil makineleri ve sarf malzemeleri alanında birçok önemli markanın mümessilliğini yürütüyor. Firma, Mimaki ile birlikte farklı segmentlerden toplam 9 markayla Türk tekstil ve hazır giyim sektörüne hizmet veriyor. Kar-Des, Bursa merkezinin yanı sıra Denizli ve İstanbul’da da şubeleri ile sektörde kayda değer bir güce sahip bulunuyor.

Yeni başlayan bayilik anlaşmasıyla birlikte Kar-Des, tüm Türkiye’de Mimaki’nin tekstil baskı makinelerinin, orijinal Mimaki boyalarının ve sarf malzemelerinin satış hakkına sahip bulunacak ve kullanıcılara servis verme noktasında sorumlu olacak. Kar-Des anlaşma sonrasında, Mimaki’nin ürün portföyünde yer alan gelişmiş özelliklere sahip süblimasyon transfer, DTF ve doğrudan kumaşa baskı çözümlerini kullanıcılara sunmaya başladı. Türkiye’nin tüm bölgelerine ulaşan gelişmiş bir bayi ağına sahip olan Mimaki Eurasia, satış ve servis konusunda kullanıcı memnuniyetini artırmak ve pazardaki liderliğini daha da pekiştirmek için Kar-Des’in önemli bir değer yaratacağını vurguluyor. Halihazırda farklı segmentlerden markaları başarıyla temsil eden firmanın, Mimaki’yi de aynı güvenle sektörde temsil edeceği belirtiliyor.

Kar-Des ITM 2024’e Mimaki Tiger600-1800TS ile katılıyor

Mimaki Eurasia’nın bayi ağına katılan Kar-Des, 4-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ve bölgenin en büyük tekstil teknolojileri fuarı ITM 2024’te, temsilciliğini yaptığı diğer markalarla birlikte bir Mimaki çözümüne de yer verdi. Mimaki’nin en yeni tekstil baskı çözümleri arasında öne çıkan Tiger600-1800TS süblimasyon transfer baskı makinesi Kar-Des standında sergilendi. Kar-Des standında fuar boyunca Mimaki Eurasia teknik ve satış ekibi de hazır bulunarak hem firmaya güçlü desteğini gösterdi, hem de ziyaretçilere Mimaki tekstil baskı çözümleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye’de doğrudan tekstil endüstrisine hitap eden bir fuarda ilk kez sergilenecek olan Mimaki Tiger600-1800TS, analogdan dijital baskıya geçiş için en avantajlı çözüm olarak öne çıkıyor. Saatte 550m2 maksimum baskı hızına çıkabilen bu yeni çözüm, kompakt tasarımı ile daha önceki modellere göre %50 daha küçük alana ihtiyaç duyuyor. Yeni çözüm hem teknik özellikleri hem de orijinal Mimaki boyaları ile tekstil endüstrisinin sürdürülebilirlik taleplerine de güçlü bir yanıt veriyor.