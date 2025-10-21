45 yılı aşkın deneyimiyle iplik sarma ve büküm makinelerinde öncü üretici Milhan Makina, ITMA ASIA + CITME 2025’te son teknoloji çözümlerini sergileyerek Asya ve Afrika başta olmak üzere geniş müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Firma sahibi Faruk İlhan, hedeflerinin Asya ve Afrika başta olmak üzere geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak olduğunu vurguluyor.

Güçlü bir geçmiş, sürekli yenilenen ürün gamı

İstanbul Bağcılar’da faaliyet gösteren Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti., kökleri 1970’li yıllara uzanan üretim tecrübesiyle tekstil makineleri sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Firma, kurulduğu günden bu yana yalnızca Türkiye pazarına değil, uluslararası pazarlara da odaklanarak, her geçen yıl ihracat kapasitesini artırmayı başardı. Bugün Milhan Makina denildiğinde, iplik sarma ve büküm makineleri alanında güvenilirliği, dayanıklılığı ve yenilikçiliğiyle tanınan bir marka akla geliyor.

Milhan Makina’nın ürün gamı oldukça geniş ve çeşitlilik gösteriyor. Konik ve mekikli sarım makinelerinden şişe bobin ve flanş bobin sarım makinelerine, dikiş ipliği sarım makinelerinden yeniden sarım makinelerine kadar farklı segmentlerde çözümler üretiyor. Bunun yanı sıra air intermingling makineleri, ring büküm makineleri, fantezi iplik büküm makineleri ve şönil iplik büküm makineleri de firmanın güçlü olduğu alanlar arasında yer alıyor.

Ürün yelpazesi yalnızca makinelerle sınırlı değil. Milhan Makina, iğler, tüpler, bobinler, iplik temizleyiciler, ekleyiciler ve splice sistemleri gibi aksesuar ve parçaları da kendi bünyesinde üreterek müşterilerine uçtan uca çözümler sunuyor. Bu yaklaşım, firmanın “tek elden tam çözüm” vizyonunu yansıtıyor. Sektördeki diğer firmalardan farklı olarak Milhan Makina, yalnızca makine değil, aynı zamanda tamamlayıcı parçaları da sağlayarak müşterilerinin bakım, yedek parça ve verimlilik süreçlerini kolaylaştırıyor.

Bugün 45 yılı aşkın sürede biriktirdiği deneyimi sürekli yeni teknolojilerle harmanlayan firma, makine parkurunu da düzenli olarak yeniliyor. Son dönemde ürün gamına kattığı mekikli sarım makine modelleri, bunun en somut örneklerinden biri. Böylece Milhan Makina, pazardaki değişen ihtiyaçlara daha esnek ve daha hızlı yanıt verebilecek noktaya ulaşıyor.

Fuar hedefleri: Yeni pazarlar ve yeni temsilcilikler

Milhan Makina’nın en önemli gündemlerinden biri, Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME 2025 fuarına katılım. Firma sahibi Faruk İlhan, bu etkinliği yalnızca ürün sergilemek için değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri kurmak için de büyük fırsat olarak gördüklerini belirtiyor:

“Tekstil piyasasının oldukça durgun olduğu bu dönemde Singapur Fuarı’nda ürünlerimizi en iyi şekilde sergilemek, yeni pazarlar oluşturmak, yeni temsilciler ile tanışmak ve makinelerimizin en etkili şekilde tanıtımını sağlamak öncelikli hedeflerimizdir.”

İlhan’ın altını çizdiği gibi fuarda özellikle Asya ve Afrika pazarları öncelikli konumda. Bu bölgeler, tekstil üretimindeki dinamik yapıları ve büyüyen endüstrileri ile makine üreticileri için önemli fırsatlar barındırıyor. Ancak Milhan Makina’nın vizyonu yalnızca belirli coğrafyalarla sınırlı değil. Firma, müşteri bölgesi ayrımı yapmadan ulaşabileceği tüm pazarlarda varlık göstermeyi hedefliyor. Ziyaretçiler, Milhan Makina’nın geniş ürün gamını fuar alanında H4–C105 numaralı standında görme fırsatı bulacak.

Yenilikçi çözümler ve Ar-Ge çalışmaları

Firmanın gücünü artıran en önemli unsurlardan biri Ar-Ge’ye verdiği önem. Faruk İlhan, bu konudaki vizyonlarını şu sözlerle aktarıyor:

“Üretimini yaptığımız her bir makine, 45 yılı aşkın sürede elde ettiğimiz tecrübeler ile her geçen gün daha da geliştirilerek, son teknolojik yenilikler göz önünde bulundurularak üretiliyor. Ar-Ge alanındaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Müşteri ihtiyacına göre teknolojik yenilikleri de takip ederek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Milhan Makina, yalnızca mevcut ürünlerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz ederek onlara özel çözümler de geliştiriyor. Bu yaklaşım, firmanın sektördeki rekabet avantajını güçlendirirken, aynı zamanda uzun vadeli müşteri sadakati de sağlıyor. Özellikle iplik sarma ve büküm alanında elde edilen bilgi birikimi, Milhan Makina’nın hem yerel hem de uluslararası pazarda fark oluşturmasını mümkün kılıyor.

Krizi aşmak, zirveye oynamak

Bugünlerde sektörün karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara rağmen Milhan Makina, yatırımlarını ve büyüme hedeflerini sürdürmekten vazgeçmiyor. İlhan, orta ve uzun vadeli hedeflerini şöyle özetliyor:

“Kalite ve Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde Türkiye’de sektörün ilk üç büyük firması arasındayız. Amacımız orta vadede içinde bulunduğumuz krizi atlatabilmek, uzun vadede ise dünya sıralamasında yerimizi ilk sıralara çıkarmaktır.”

Bu hedef, yalnızca üretim kabiliyetine değil, aynı zamanda ihracat gücüne, uluslararası fuarlara düzenli katılımına ve müşteri memnuniyetine dayalı bir stratejiyle destekleniyor. Firmanın kısa vadede zorlukları aşmaya, uzun vadede ise küresel sıralamada ilk basamaklara yerleşmeye odaklanması, Milhan Makina’nın vizyoner yaklaşımını ortaya koyuyor.

Küresel pazarlarda Milhan imzası

Bugün yalnızca Türkiye pazarında değil, farklı kıtalarda da tercih edilen bir marka konumuna gelen Milhan Makina, katıldığı uluslararası fuarlar sayesinde ihracat ağını sürekli genişletiyor. Singapur’da gerçekleşecek ITMA ASIA + CITME 2025 fuarı, firmanın yeni temsilciliklerle tanışacağı, müşteri ağını büyüteceği ve teknolojilerini farklı coğrafyalarda sergileyeceği stratejik bir platform olacak.

Milhan Makina, İstanbul’daki merkezinden dünya tekstil endüstrisine teknoloji ihraç eden köklü bir marka olarak yoluna devam ediyor. Ar-Ge’ye verdiği önem, ürün çeşitliliği ve fuar vizyonuyla firma, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı oyuncuları arasına girme hedefinde.

Milhan Textile Machinery gears up to raise the bar at ITMA ASIA 2025

With over 45 years of experience, Milhan Textile Machinery, a leading manufacturer of yarn winding and twisting machines, is gearing up to showcase its cutting-edge solutions at ITMA ASIA + CITME 2025. The company aims to break new ground by reaching a broader customer base, particularly across Asia and Africa.

Faruk İlhan, owner of Milhan Textile Machinery underlined their ambition, stressing that their goal is to cast a wider net and expand into markets in Asia and Africa.

A legacy built to last, a product line that never stands still

Based in Bağcılar, Istanbul, Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti. has carved out a solid place in the textile machinery industry with roots dating back to the 1970s. Since its establishment, the company has focused not only on the Turkish market but also on exports, steadily increasing its global presence year after year. Today, Milhan Textile Machinery is recognized as a trusted, durable, and innovative brand in the field of yarn winding and twisting machinery.

The company’s portfolio is both broad and diverse. From cone and cheese winders to tubular and flanged bobbin winders, from sewing thread winders to rewinding machines, Milhan Textile Machinery covers a wide range of needs. In addition, air intermingling machines, ring doubling and twisting machines, fancy twisters, and chenille yarn twisting machines are among the company’s strengths.

The product range is not limited to machinery. Milhan Textile Machinery also manufactures spindles, tubes, cops, yarn cleaners, knotters, splicers, and other accessories, offering customers end-to-end solutions. This approach reflects the company’s vision of being a “one-stop solution provider.” Unlike many of its competitors, Milhan not only delivers machines but also ensures complementary components that simplify maintenance, spare parts supply, and operational efficiency for its customers.

Over the past 45 years, Milhan Textile Machinery has blended its extensive experience with the latest technologies, continuously updating its production line. One of the most recent additions has been its shuttle-type winding machines, which further enhance its ability to respond to changing market demands with agility and speed.

Fuelling growth: New markets and fresh partnerships

One of Milhan Textile Machinery’s top priorities is participation in ITMA ASIA + CITME 2025, to be held in Singapore. According to company owner Faruk İlhan, the exhibition offers much more than a stage to display products—it represents a gateway to building valuable new partnerships:

“At a time when the textile market is relatively stagnant, our primary goal at the Singapore fair is to showcase our products in the best possible way, create new markets, meet new representatives, and ensure the most effective promotion of our machinery.”

As İlhan highlights, Asia and Africa will be the main focus at the fair. These regions, with their dynamic textile production capacity and fast-growing industries, present great opportunities for machinery manufacturers. Still, Milhan’s vision is not confined to specific geographies. The company aims to be present wherever its technology can serve customers. Visitors will have the chance to explore Milhan Textile Machinery’s comprehensive product range at stand H4–C105.

Innovation never sleeps: R&D at the core

One of the pillars of Milhan Textile Machinery’s success is its strong focus on R&D. İlhan describes their approach as follows:

“Every machine we manufacture is further refined with the experience we have gained over more than 45 years, always integrating the latest technological developments. Our R&D efforts are advancing rapidly, and we will continue to follow customer demands and incorporate technological innovations into our work without slowing down.”

The company does not only improve its existing models but also develops customized solutions tailored to specific customer needs. This proactive approach strengthens its competitive advantage and builds long-term customer loyalty. Particularly in the field of yarn winding and twisting, the know-how accumulated by Milhan Textile Machinery enables it to stand out both in domestic and international markets.

Turning challenges into stepping stones

Despite the current economic challenges facing the sector, Milhan Textile Machinery is determined to maintain its investments and growth strategy. İlhan sums up the company’s mid- and long-term objectives as follows:

“Thanks to our focus on quality and R&D, we are among the top three companies in Türkiye. Our aim is to overcome the current crisis in the medium term and, in the long run, to climb to the top ranks in the global arena.”

This vision is supported not only by its production capacity but also by its export strength, consistent participation in international fairs, and customer-centric strategy. Milhan’s ability to tackle short-term difficulties while aiming for long-term global leadership highlights its forward-looking mindset.

Leaving a mark on global markets

Today, Milhan Textile Machinery is not only a strong player in Türkiye but also a trusted name across different continents. Through its active participation in international trade fairs, the company continues to expand its export network. The upcoming ITMA ASIA + CITME 2025 exhibition will be a strategic platform where Milhan meets new representatives, expands its customer portfolio, and presents its latest technologies to diverse geographies.

From its headquarters in Istanbul, Milhan Textile Machinery exports technology to the world’s textile industry. With its commitment to R&D, diverse product portfolio, and vision for growth, the company is determined to rank among the leading players in the industry. ITMA ASIA + CITME 2025, where the company will be present at stand H4–C105, will be a milestone on this journey.