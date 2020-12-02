Mayer & Cie. Türkiye’deki pazar liderliğini genişletiyor

TÜRKIYE PAZARI, KORONA PANDEMISINE RAĞMEN BÜYÜYEN BIR PAZAR

Mayer & Cie.’nin Türkiye Bölge Satış Müdürü Stefan Bühler, “Korona sebebiyle ikinci çeyrekte ciddi bir gerileme yaşansa da 2020 yılında bir önceki yıla göre Türkiye pazarında bir büyüme bekliyoruz” diyor. 2020’nin ilk çeyreğinde İstanbul Boğazı’nda güçlü bir başlangıç yapan MCT, pazarın Avrupa’ya yakın üretim lokasyonlarına ihtiyacı sebebiyle Mart ortasına kadar ek kazanımlar elde etti. İkinci çeyrekte, karantina sırasında talep büyük ölçüde durma noktasına geldi. Bu sırada hükümet tarafından alınan önlemler ekonomik krizi hafifletmeye yardımcı oldu. MCT’nin Türk satış ortağı Mayer Mümessillik’in genel müdürü Ahmet M. Öğretmen, “İkinci çeyrekte GSYİH yaklaşık % 10 daraldı ancak kriz buna rağmen yuvarlak örme sektöründe hafif atlatıldı diyebiliriz” diyor.

Temmuz 2020’den bu yana, Mayer & Cie. yuvarlak örgü makineleri siparişleri tekrar artışa geçti. Ahmet M. Öğretmen, bu iyileşmenin kaynağını farklı karşılıklı etkileşimler olarak görüyor ve ekliyor “Hazır giyim tekstil ihracatındaki artışın ana sebebi döviz kurlarının yükselmesidir”.

Hürriyet gazetesi, Türk devlet haber ajansına atıfta bulunarak, Ağustos 2020’de yıllık %11 büyüme olduğunu bildirdi. Gazete, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarının Almanya, İngiltere ve İspanya olduğunu söylüyor. Bu ülkelere yapılan ihracat, toplam 1.27 Milyar Euro’luk ihracatın yaklaşık yarısını oluşturuyor.*

Ahmet M. Öğretmen, “Bu talebin karşılanması ve aynı zamanda sürdürülebilir olması gerekiyor, dolayısı ile bu durum üreticilerin makine yatırımı yapmasını destekliyor.”

RELANIT, DÜZ SÜPREM ILE EŞ ANLAMLIDIR

Türk örme kumaş üreticilerinin tercih ettiği marka genel olarak Mayer & Cie.‘dir. Köklü Alman firmasının Türkiye pazarındaki payı diğer pazarlara göre oldukça yüksek. Pazarda çokça tercih edilen Relanit 3.2 HS makinesi sayesine firmanın özellikle süprem pazarındaki konumunu oldukça sağlam durumda. Relanit teknolojisi ile çok farklı ipliklerin ve özellikle elastomer ipliklerin kullanılarak örülmesinde olağanüstü yüksek bir üretkenlik seviyesine ulaşıldı.

“İNTERLOK, MAYER & CIE.’DIR.”

Mayer & Cie., ikinci büyük yuvarlak örgü disiplini olan ribana ve interlok kumaşlarda da açık ara liderdir. Ahmet M. Öğretmen, kısaca “İnterlok, Mayer & Cie.’dir” diyor. Çift plaka kumaşlar için tercih edilen başlıca makineler OV 3.2 QCe, D4 2.2 II ve D4 3.2 II’dir. OV 3.2 QCe, inç başına 3.2 sistem sayısı ile, spacer, ince fayn, çelikli ve düz interlok örgülerde öne çıkıyor. D4 2.2 II, ribana, çelikli ve düz interlok için bir diğer popüler alternatiftir. D4 3.2 II, interlok için ek olarak Piqué, Punto di Roma veya Termal gibi strüktür kumaş üretmek isteyen firmalar için son zamanların tercih edilen makinesi olmuştur.