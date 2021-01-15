Kordsa elektrikli araçların bataryalarını hafifletiyor

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Kompozit alanındaki yetkinliklerini her geçen gün yeni yatırımlarla geliştiren güçlendirme lideri Kordsa, İngiliz TRB Lightweight Structures firmasına elektrikli araçların batarya kutularının seri üretimi için karbon fiber kumaşı tedarik ediyor.

Günümüzde hafif kompozitler, elektrikli araçların ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin geliştirilmesi için büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine koyan güçlendirme lideri Kordsa, sürdürülebilir bir gelecek için sektörün önde gelen şirketleriyle iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kordsa, yüksek hacimli küresel kompozit üreticisi olan TRB Lightweight Structures firmasına karbon fiber kumaş tedarik ediyor. TRB, Kordsa’nın karbon fiber kumaşlarını elektrikli araçlara yönelik ürettiği kompozit batarya kutularının üretiminde kullanıyor.

Öncelikle İngiltere’deki TRB tesislerindeki seri üretimde kullanılmaya başlanan karbon fiber kumaşlar, şirketin Kentucky’deki ABD tesislerinde de kullanılacak. Kordsa, güçlü küresel tedarik zinciri sayesinde TRB’ye hem Türkiye’den hem de ABD’deki şirketi Fabric Development Inc.’den karbon fiber kumaş tedarik edebilecek. Kordsa, TRB’nin elektrikli araç batarya kutularının seri üretimi için İngiltere’ye karbon fiber kumaş sevkiyatına Kasım ayında başladı.

TRB iş birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Kompozit alanındaki iş birliklerimize bir yenisini ekleyen bu proje ile artık daha geniş bir yaşam alanını güçlendiriyoruz. TRB ile imzaladığımız bu tedarikçi anlaşması kapsamında karbon fiber kumaşlarımız, elektrikli araçların batarya kutusu üretiminde kullanılarak kaliteden ve performanstan ödün vermeden araçların hafifletilmesine katkı sunacak. Sürdürülebilir bir gelecek için benzer bir vizyonu paylaştığımız TRB ile dünyanın sürdürülebilir ulaşım çözümlerine geçişine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. “