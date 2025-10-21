Tekstil ve hazır giyim değer zincirinde en son teknolojiler ile sürdürülebilir çözümlerin sergileneceği ITMA ASIA + CITME, Singapore 2025, 28-31 Ekim 2025 tarihlerinde Singapore Expo’da düzenlenecek. Mart ayında başlayan ziyaretçi kayıtlarının ardından fuara ilgi hızla artarken, 30 ülke ve bölgeden 800’ün üzerinde katılımcı şimdiden yerini aldı.

Fuara, 80’den fazla tekstil ve hazır giyim sanayi örgütü destek veriyor. Bunlar arasında Pakistan Tekstil Fabrikaları Birliği (APTMA), Endonezya Tekstil Derneği (API), Hindistan Tekstil Sanayi Konfederasyonu (CITI), Malezya Triko Üreticileri Derneği (MKMA), Sri Lanka Hazır Giyim İhracatçıları Derneği (SLAEA) ve daha birçok kuruluş yer alıyor. Sektör birlikleri, üye firmalarını temsil eden heyetlerle fuara katılım sağlıyor.

APTMA Başkanı Kamran Arshad, fuarın otomasyon, dijitalleşme ve kaynak verimliliği konularında sağlayacağı yeniliklerin üye firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti. Nijerya Konfeksiyon ve Ayakkabı Fabrikaları Sahipleri Derneği Başkanı Joseph Ikpe ise fuarın, uygun finansman imkanlarıyla yeni makine yatırımları için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. ITMA ASIA + CITME, Singapore 2025; iplikten konfeksiyona, boyamadan dijital baskıya kadar 19 ürün grubunu kapsayan geniş bir yelpazede çözümleri bir araya getirecek.

Organizatör ITMA Services, erken ziyaretçi kaydının 28 Eylül 2025 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Erken kayıt yapan ziyaretçiler, giriş biletlerini %50 indirimli olarak temin edebiliyor. Proje Direktörü Sylvia Phua, “Singapur yalnızca iş dünyası için değil; kültürel zenginlikleri, turistik cazibe merkezleri ve dünya mutfağından sokak lezzetlerine uzanan çeşitliliğiyle de katılımcılar için benzersiz bir deneyim sunuyor” dedi.