ITMA Asia + CITME 2021’de TMAS otomasyon konseptleri- hız ve basitlik için artan ihtiyaç

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Küresel salgına rağmen, Çin’den tekstil ürünleri ihracatı 2020’de neredeyse %30 artarak 150 milyar doların üzerine çıktı. İsveç Tekstil Makineleri Birliği TMAS’a göre, son derece rekabetçi bir pazarda ilerlemelerini daha da artıracak en son gelişmiş teknolojiler için ülkedeki tekstil üreticilerinden artık telafi edilmiş talep var.

TMAS Genel Sekreteri Therese Premler-Andersson, “Optimize edilmiş üretim ve tam kaynak verimliliği, Çin’deki TMAS üye müşterileri için büyük önem taşıyor” diyor. “Sonuç olarak, şimdi, Şanghay’da yapılacak olan ITMA Asia + CITME’de sergilenecek yeniliklere ilginin her zamankinden daha fazla artmasını bekliyoruz.”

Son yıllarda Çin ekonomisinin şaşırtıcı başarısı işçilik ücretlerin de yükselmesine sebep oldu ve bu da tekstil üreticilerinin eğitimli makine operatörleri bulmasını ve elde tutmasını zorlaştırdı. İşte tam bu nokta ısmarlama otomasyon konseptlerinin öne çıkmasını sağlayacak.

Premler-Andersson, “Üye şirketlerimiz, daha esnek hale gelmek için Covid-19 salgını sırasında uzaktan neler yapılabileceğine ve otomasyondan tam anlamıyla nasıl yararlanılacağına bakarak yeni çalışma yöntemlerini test etmeye zorlandı” diyor. “Bu durum yalnızca daha fazla şeffaflık ve açıklıkla sonuçlanmakla kalmadı, aynı zamanda hem hıza hem de basitliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden oldu.”

Ismarlama çözümler

ES Automatex, otomatikleştirilmiş konseptlerde uzman, yatak takımları, havlular, perdeler ve masa örtüleri üretimi için ısmarlama kesme, dikme ve katlama ekipmanı çözümleri sağlayıcısıdır.

Kullanımı ve kontrolü son derece basit olan şirketin en yeni FT0-6880-D yastık üretim sistemi dönüştürmede standart uzunluktaki kumaşlardan %60 oranında etkileyici bir kumaş tasarrufu sağlar.

ES Automatex genel müdürü Stefan Persson, “Otomatik dikişten önce kanatların katlanması ve çevrilmesini de tek bir makinede birleştiren FT0-6880-D, yastıkların bütünüyle üretilmesi noktasında kumaşla boydan boya çalışma açısından benzersizdir,” şeklinde açıklıyor. “Bu tescilli çift yönlü katlama özelliği ile mümkün kılındı, oysa kumaşlar için endüstri standardı kumaşların katlanıp boydan ene dikilmesi şeklindedir ve bilindiği üzere bu da üretim de büyük kayıplarla sonuçlanmaktadır. Kulağa basit geliyor, ancak mükemmelleştirmek için bazı yoğun geliştirme çalışmaları gerekti. Şangay’daki ITMA Asya ziyaretçileriyle münazara etmekten mutluluk duyacağımız bir dizi benzer konseptimiz var,” diyor Persson.

Tam izleme

Bu arada Eltex, dokuma malzemelerin çözgülenmesi ve dikili ürünler için gelişmiş sistemler de dahil olmak üzere bir dizi sektörde iplik hatası algılama ve gerginlik izleme sistemleri ile önemli bir başarı elde ediyor.

Şirketin UPG-Stitch iplik kopma sensörü, piezoelektrik prensibine dayalıdır ve toz, kir ve nem değişikliklerden etkilenmemenin yanında her tür iplik için uygundur.

Eltex iplik sensörü, otomatik dikiş makinelerinde altı adede kadar aralıklı çalışan ipliği izlemek için tasarlanmıştır. İplik rehberi gözleri elektronik olarak taranır ve hem kopuk hem de sürekli hareket eden iplikler tespit edilerek, iplik hareketinin düşük iplik geriliminde bile hassas bir şekilde izlenmesine olanak tanır.

Dokuma gelişmeleri

On yıllardır dokuma tezgâhları için atkı ipliği besleme ve gerginlik kontrol üniteleri alanında güvenilir bir pazar lideri olan Vandewiele SwedenAB, bugün dünya çapında tekstil makinelerinin önde gelen isimlerinden biri olan Vandewiele Group’un bir üyesi olmanın avantajlarından yararlanıyor.

Sistemler, önde gelen dokuma makinesi üreticilerinin çoğuna yeni tezgâhları için tedarik ediliyor ve şirket aynı zamanda dünya çapındaki çalışan fabrikaların iyileştirilmesi için gelişmiş ürünler geliştiriyor.

İsveç’teki üssünde Ar-Ge yeteneklerine yapılan önemli yatırımların ardından Vandewiele, dokuma sürecini daha da otomatikleştirmek için yenilikler getirdi.

Satış ve Pazarlama Müdürü Pär Hedman, “Şangay’daki eski ve yeni müşterilerle dokuma sürecini iyileştirme yöntemlerini tartışmayı dört gözle bekliyoruz” dedi. “Ayrıca, Çin’in ülkenin teknik tekstil tabanını daha da genişletme arzusunun da farkındayız ve özellikle kompozitler için büyüyen tekstil takviye pazarında yer alan şirketlerden en son ZTF Sıfır Bükümlü İplik Besleme Ünitemize büyük ilgi bekliyoruz,” diyor.

Kompozitler

“Karbon, cam ve aramid gibi elyafların yanı sıra yüksek mühendislik ürünü kompozit kumaşlar için termoplastik bantların dokunmasında, beslemede bükülme olmaması önemlidir ve bu da yeni makine tarafından kesinlikle garanti edilmektedir. Herhangi bir kıvrılma veya bükülme riskinin önüne geçmek için şerit ipliklerini veya elyaf liflerini sürekli olarak gergin tutar ve her müşterinin bireysel ihtiyaçlarına ve amaçlanan son kullanıma özel ısmarlama versiyonlarda tedarik edilmektedir,” diye ekliyor Hedman.

ZTF iplik besleme ünitesi 10 mm genişliğe kadar olan şerit iplikleri, maksimum 7 kg’a kadar ağırlığa sahip olan bobinlerden, 3,4 metre tarak enine sahip olan dokuma tezgahlarına sorunsuzca besleyebilir. Dokuma makinesinin rapier hareketi ile senkronize çalışan bir tampon kol yardımıyla atkı atma işlemi için tam olarak gereken miktarda iplik sağlanır. Bir gerilim ve sensör kolu desteği ile tüm atkı atma döngüsü sürecinde sürekli sabit iplik gerilimi elde edilir.

İsveçli TMAS üyeleri, 12-16 Haziran tarihlerinde Şangay’daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ITMA Asia + CITME’de tüm yeniliklerini sunmak için gün sayıyor. ES Automatex H5 F16 standında, Eltex H3 A01’de ve Vandewiele SwedenAB H3 D01’de bulunabilir.