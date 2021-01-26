İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz: “Hazır giyim sektörü 2021 yılında pozitif ayrışacak”

Türkiye’nin ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan hazır giyim sektörü adına İTHİB Başkanı Öksüz, 2020 yılını değerlendirdi.

Pandemi nedeniyle küresel anlamda da zorlu geçen 2020 yılını sektör açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ülkenin sınırlarını kapatması, uçuş yasakları ve karantina önlemleri neticesinde küresel ticaretin kapanması sebebiyle her sektörde olduğu gibi sektörümüzü de olumsuz yönde etkiledi. Zengin ürün çeşitliliğimiz ve sürdürülebilir ihracat gerçekleştirebildiğimiz alternatif pazarlarımız sayesinde kendini en hızlı toparlayan sektörlerden biri olduk. 2020 yılında ihracat artışımıza en fazla katkı sağlayan sektörler teknik tekstil, ev tekstili ve örme kumaş sektörlerimiz oldu. 2020 yılında küresel salgından en fazla etkilenen alt ürün grubumuz ise dokuma kumaş oldu. Ancak 2021 yılında salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte gerek biriken taleplerin karşılanması, gerekse Çin’deki tedarik zincirini Türkiye’ye yönlendiren küresel markaların etkisiyle pozitif ayrışmayı öngörüyoruz.”

Sizce bu yılın sektörel açıdan en önemli gelişmesi ne oldu? 2021 yılında sektörün ihracat hacmini artırmak adına hangi stratejileri izlemeyi planladığından kısaca bahseder misiniz? Küresel ekonomik daralma, sizce hedef pazarlara nasıl yansıyacak?

Teknik Tekstiller:

“Bu yılın sektörümüz açısından en önemli gelişmelerden biri teknik tekstil sektörümüzde yaşandı. Teknik tekstil sektörümüzde sahip olduğumuz alt yapımız sayesinde salgın döneminde ülkemiz, kişisel koruyucu donanım ürünleri üretiminde büyük ölçüde problem çekmedi. Pandemi süreci yerli üretimin stratejik önemini tüm dünya ülkelerine bir kez daha göstermiş oldu. Ülkemiz, uluslararası talepleri karşılamanın yanında dünyanın dört bir yanına koruyucu giysi ve maske yardımı gerçekleştirilerek önemli bir sosyal sorumluluk örneğini sektörümüzün gücü sayesinde sergilenmiş oldu.”

Tedarik zincirinde değişim:

“2021 yılında salgın sürecinin kontrol altına alınmasından itibaren özellikle küresel tedarik zincirinde büyük bir değişim sürecini yaşayacağımızı öngörüyoruz. Dünya tekstil ve hammaddeleri ithalatının üçte birini tek başına gerçekleştiren ABD ve AB ülkelerinin tek bir pazar odaklı tedarik anlayışından uzaklaşacağını öngörüyoruz. Tedarik zincirinin Türkiye’ye kaymaya başladığını mevcut verilerden gözlemleyebiliyoruz. 2021 yılından itibaren AB ve ABD’deki pazar payımızın daha da artacağını ve ihracatımızda büyük bir sıçrama yaşayacağımızı öngörüyoruz. Dünyada rakiplerimizden ürün çeşitliliği, esnek ve hızlı üretim kabiliyeti açısından pozitif yönde farklılaştığımız bu dönem, gelecek yıllarda katma değerli ihracat artışımızda daha da belirginleştirecektir.”