Güzel ve rahat

Paylaş

HKS 4-M EL üzerinde yapılan kırışıklık efektli (krinkle etkisi) görünüme sahip trend moda ürünleri, ev giyimine çarpıcı bir güzellik ekliyor

Zor zamanlar yumuşak, rahat kıyafetler gerektirmektedir ve yumuşak kumaşlardan yapılmış geniş kesim giysiler, hacimli görünümü sayesinde rahatlık hissi vaat eden dokularıyla yeni fikirler geliştiren beyinleri geliştirmekte ve ilham vermektedir.

KARL MAYER’deki tekstil ürünü geliştiricileri, aynı zamanda iyi hissetme garantisi de sağlayan “evde kal” giyim trendinden ilham aldı. Çok biçimli kırışık efektli görünümü ve parlak renkleri ile ev gardıroplarına şıklık getiren hafif çözgülü örme kumaşlardan oluşan bir koleksiyon oluşturdular, ama bu aynı zamanda koronavirüs sonrası zamanlarda sokaklarda ve partilerde de heyecana neden olacak. KARL MAYER’in yeni ürünleri arasında küçük tekrarlı waffle veya dalga desenli yoğun kumaşlar, gofre kumaşlar veya origami benzeri tasarımların yanı sıra kavisli mimari hatların damarlar gibi öne çıktığı şeffaf kumaşlar yer alıyor.

Opaklık ve şeffaflık üzerindeki oyun, bu sayfadaki narin bluzda gösterildiği gibi, her kıyafete abartı ve cazibe getiriyor. Plastik dalga tasarımına sahip hafif çözgülü örme kumaşlar ve eğlenceli trompet kollu ve seksi yırtmaçlı yakaya sahip bir kesim, neredeyse her durum için uygun, son derece kadınsı bir parça oluşturur.

Trend tekstil, E 28’de bir HKS 4-M EL üzerinde üretildi. 3D efektleri uygulamak için evrensel yüksek performanslı triko makinesi, elastan özlü bir poliamid sarma ipliği işledi. Çeşitli bindirmeler, aynı iplik takma ile farklı elastik özellikleri ve desenleri mümkün kılar. Yüksek esnekliğe ek olarak, HKS 4-M EL maksimum verimlilik sunar. Yüksek çalışma hızıyla birleşen olağanüstü tasarım çeşitliliği, HKS 4-M EL’yi düşük miktarlı üretim ve yeni ürünler geliştirme söz konusu olduğunda tercih edilen makine haline getirir.