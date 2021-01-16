Gerald Vogt, Stäubli Group’un yeni CEO’su oldu

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Endüstriyel ve mekatronik alanda küresel bir lider olan Stäubli, yeni yıla yeni bir İcra Kurulu Başkanı ile başlıyor. Önceden Robotik Bölümü’nün Grup Müdürü olan Gerald Vogt, 1 Ocak 2021’de Rolf Strebel’den CEO vazifesini devralıyor.

Staubli bünyesinde kendi alanında oldukça deneyimli bir yönetici olan Gerald Vogt çeşitlenen ve büyüyen aile şirketinin yönetimini devralıyor. 50 yaşındaki Fransız-Alman mühendis ve işletme ekonomisti, 2016 ortasından bu yana Grup Bölüm Müdürü olarak küresel Robotik işinden sorumludur ve halihazırda Grup Yönetiminin bir üyesidir.

Gerald Vogt, yaklaşık 20 yıl önce Stäubli’ye katıldığında ilk olarak birkaç yıllığına Fransa’nın Faverges kentindeki geliştirme ve üretim tesisinden ABD’ye taşındı. Bölüm Müdürü olarak Stäubli Robotics Kuzey Amerika için işini önemli ölçüde genişletti. Daha sonra, Bayreuth’taki Stäubli Robotics’in Başkanı olarak Alman işletmesinin sorumluluğunu devralmadan önce Geliştirme Müdürü olarak Faverges’e döndü.

Stäubli Yönetim Kurulu sorunsuz bir geçiş ve CEO olarak gelecekteki görevlerine hazırlanması için, Gerald Vogt’u 2020’nin başında Rolf Strebel’in halefisi olarak aday gösterdi.

O zamandan beri, Gerald Vogt Stäubli için 2030’a kadar yeni iş stratejisinin başlatılması ve uygulanması için sorumluluklarını yerine getirerek mevcut CEO’ya eşlik etti.

GERALD VOGT 14 YILDIR STAUBLI GROUP’A LİDERLİK EDEN ROLF STREBEL’İN HALEFİ OLDU

“Gerald Vogt ile, geniş bir uluslararası deneyime ve Grup içinde halihazırda çok iyi bağlantılara sahip, açık bir girişimci ruha sahip ileriye dönük bir yönetici bulduk; çok mutluyuz. Staubli Group’u dünya çapında daha da ileriye taşıması için tam güvenimize sahip.” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Yves Serra.

“Tüm Yönetim Kurulu ve Stäubli Ailesi adına, Rolf Strebel’e Stäubli’ye 40 yılı aşkın süredir bağlılığı ve son 14 yıldır Stäubli Group CEO’su olarak yaptığı olağanüstü çalışmalar için teşekkür etmek isterim. Önümüzdeki dönemde kendisine başarılar diliyoruz.”dedi.

Christophe Coulongeat, 1 Ocak 2021 itibariyle Robotik Bölümünün dünya genelindeki sorumluluğunu üstleniyor. Fransız yönetici, 2018’den beri Bölüm Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor ve daha önce Fransa, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre’de paketleme ve otomasyon endüstrisinde kapsamlı bir deneyim elde etti.

Stäubli, yönetimindeki bu başarı ile büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürerek özellikle Kuzey Amerika ve Asya’da dünya çapındaki pazar konumunu daha da genişletme rotasını belirliyor.