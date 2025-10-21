Yüksek verimlilik, enerji tasarrufu ve dijitalleşme odaklı makineleriyle Asya pazarında büyümeyi hedefliyor.

1988 yılında kurulan ve tekstil makineleri alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle bugün hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda önemli bir konuma ulaşan GCM Group, sektördeki gücünü 30 yılı aşkın deneyimiyle pekiştiriyor. Kuruluşundan itibaren müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen firma, yüksek kalite standartları, satış sonrası teknik desteği ve Ar-Ge’ye dayalı ürün geliştirme yaklaşımıyla kısa sürede sektörün güvenilir markalarından biri haline geldi.

Başlangıçta “Güven Çelik” adıyla faaliyet gösteren şirket, yıllar içinde edindiği bilgi ve tecrübeyi “GCM Group” çatısı altında birleştirdi. Bugün tekstil makineleri alanında “GCM”, plastik geri dönüşüm çözümlerinde “GCM Geri Dönüşüm”, otomasyon ve yazılım teknolojilerinde ise “GCM Otomasyon” markalarıyla faaliyet gösteriyor. İstanbul Hadımköy’de bulunan modern üretim tesislerinde, uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla üretimden satış sonrası servise kadar tüm süreçleri tek çatı altında yönetiyor.

GCM Group, 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME 2025 fuarına da işte bu güçlü geçmişin verdiği özgüvenle hazırlanıyor. Firma, etkinlik boyunca H7-B205 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayarak yüksek hız, uzun ömür, düşük bakım maliyeti ve dijital entegrasyon özellikleriyle öne çıkan makinelerini tanıtacak.

Şirketin kurucusu ve sahibi Mehmet Umut Kutlu, fuarı sadece bir tanıtım alanı değil, stratejik bir büyüme platformu olarak gördüklerini vurguluyor:

“ITMA ASIA + CITME, dünyanın en büyük tekstil üretim merkezlerine ulaşmak ve sektörün geleceğini şekillendirecek iş birliklerini kurmak için benzersiz bir fırsat. Hedefimiz, yüksek performanslı makinelerimizi Asya’nın önde gelen üreticileriyle buluşturmak ve uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmek.”

Mehmet Umut Kutlu,

founder and owner of GCM Group

Asya pazarı: Yeni iş fırsatlarının ve stratejik ortaklıkların kapısı

GCM Group için Asya pazarı, şirketin büyüme planlarında özel bir yer taşıyor. Asya, bugün dünyanın en büyük tekstil üretim merkezi konumunda ve Singapur’daki fuar, bu dev üretim ağının tam kalbinde yer alıyor. GCM Group, özellikle Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerde üretim kapasitesini artıran firmalarla iş birliği yapmayı hedefliyor.

Mehmet Umut Kutlu, bu pazarların önemine dikkat çekerek şöyle diyor:

“Bangladeş ve Vietnam gibi güçlü hazır giyim ihracatçılarında makinelerimize yoğun ilgi bekliyoruz. Ayrıca Japonya ve Güney Kore gibi yüksek teknoloji odaklı pazarlarda otomasyon çözümlerimizle fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Asya bizim için yalnızca bir hedef pazar değil; küresel büyüme stratejimizin merkezinde yer alan bir bölge.”

Şirket, fuar süresince yalnızca yeni müşterilerle tanışmayı değil, aynı zamanda mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmeyi de planlıyor. Bu sayede hem yeni pazarlara ulaşmak hem de mevcut müşteri portföyünü genişletmek hedefleniyor.

Yüksek hız, düşük bakım ve akıllı kontrol: Yeni nesil makineler vitrine çıkıyor

GCM Group’un ITMA ASIA’da öne çıkaracağı ürünlerin başında, servo kontrollü yüksek hızlı sarım makineleri, tam otomatik karton besleme sistemleri ve kusur tespiti özellikli kumaş kontrol makineleri yer alıyor. Özellikle dakikada 200 metreye kadar üretim kapasitesi sunan makineler, Asya’daki yüksek hacimli üretim yapan işletmeler için büyük bir verimlilik avantajı sağlıyor.

Kutlu, makinelerin sağladığı rekabet avantajını şöyle açıklıyor:

“Yüksek hız, düşük bakım ihtiyacı ve uzun kullanım ömrü, müşterilerimizin üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. Ayrıca geliştirdiğimiz uzaktan erişim teknolojisi sayesinde dünyanın her yerinden makinelerimize bağlanabiliyor ve teknik destek sunabiliyoruz. Bu da Asya’daki kullanıcılarımız için büyük bir avantaj.”

GCM Group’un çözümleri yalnızca üretim performansını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda üretim süreçlerini daha esnek, daha kontrollü ve daha akıllı hale getiriyor. Bu özellikler, özellikle rekabetin yoğun olduğu tekstil pazarlarında firmalara önemli bir güç kazandırıyor.

Ar-Ge ve sürdürülebilirlik: Sektörün geleceğine yatırım

GCM Group’un başarısının en önemli unsurlarından biri, güçlü Ar-Ge altyapısı ve sürekli yenilik arayışıdır. Şirketin bağımsız Ar-Ge ekibi, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler geliştirmek için sürekli çalışıyor.

Son dönemde enerji verimliliği yüksek motorlar, daha az bakım gerektiren dayanıklı mekanik parçalar ve dijitalleşmeye odaklı yazılımlar geliştirildi. Ayrıca üretim süreçlerinde kullanılan otomasyon sistemleri sayesinde enerji tüketimi azalıyor, hata oranları düşüyor ve atık miktarı minimuma indiriliyor.

Mehmet Umut Kutlu, bu yatırımların önemini şöyle vurguluyor:

“Biz sadece makine üreticisi değiliz; aynı zamanda müşterilerimizin üretim süreçlerini daha sürdürülebilir, daha verimli ve daha akıllı hale getiren bir çözüm ortağıyız. Geliştirdiğimiz her teknoloji, sektördeki dönüşüm sürecine katkı sağlıyor.”

Geleceğe yön veren hedef: Küresel ölçekte güçlü bir marka olmak

GCM Group, orta vadede Avrupa, Orta Doğu, Pakistan ve Mısır gibi güçlü pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Uzun vadede ise yenilikçi tekstil makineleri denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olmayı amaçlıyor.

Kutlu, bu vizyonlarını şu sözlerle ifade ediyor:

“Amacımız yalnızca kaliteli makineler sunmak değil; müşterilerimizin üretim süreçlerinde uzun vadeli değer oluşturan çözümler geliştirmek. Bizim için her makine, aynı zamanda kalıcı bir iş ortaklığının başlangıcı.”

Tekstil sektörünün son yıllarda çok hızlı bir dönüşüm geçirdiğini belirten Kutlu, rekabetin artık yalnızca üretim kapasitesinde değil, otomasyon, dijitalleşme, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda da yaşandığını vurguluyor.

“Bu dönüşümün bir parçası olmaktan fazlasını hedefliyoruz. Biz, bu dönüşüme yön veren şirketlerden biri olmak istiyoruz. Tüm sektör profesyonellerini H7-B205 numaralı standımıza davet ediyoruz. Ürünlerimizi yakından incelemeleri, çözümlerimiz hakkında fikir alışverişi yapmaları ve uzun vadeli iş birliği fırsatlarını değerlendirmeleri için sabırsızlanıyoruz.”

GCM Group gears up for ITMA ASIA + CITME 2025 with next-generation automation and high-speed solutions

Targeting growth in Asia with high efficiency, energy-saving technologies and intelligent digital integration.

Founded in 1988, GCM Group has become one of the most trusted names in the textile machinery industry, both in Türkiye and in global markets, thanks to its innovative solutions, customer-focused service approach, and over three decades of industry expertise. Since its establishment, the company has built its reputation on high-quality standards, strong after-sales support, and an R&D-driven product development strategy that has made it a preferred partner for textile manufacturers worldwide.

Initially known as Güven Çelik, the company later consolidated its knowledge and experience under the GCM Group brand. Today, it operates in three key areas: “GCM” for textile machinery, “GCM Recycling” for plastic recycling solutions, and “GCM Automation” for automation and software technologies. At its modern production facilities in Istanbul’s Hadımköy district, GCM oversees every stage of the process — from manufacturing and product design to installation and after-sales service — under one roof.

The company is preparing for ITMA ASIA + CITME 2025, which will be held from 28–31 October 2025 in Singapore, with the confidence that comes from its long-standing expertise. Throughout the event, GCM will welcome visitors to its booth H7-B205, where it will present high-speed, long-lasting, low-maintenance, and digitally integrated machinery designed to meet the evolving needs of the textile industry.

Mehmet Umut Kutlu, founder and owner of GCM Group, describes the exhibition as more than a showcase:

“ITMA ASIA + CITME is a unique opportunity to reach the world’s largest textile manufacturing hubs and build partnerships that will help shape the future of the industry. Our goal is to connect our high-performance machines with leading manufacturers in Asia and establish long-term business collaborations.”

Asia in focus: A gateway to new opportunities and strategic partnerships

Asia holds a special place in GCM Group’s growth strategy. As the largest textile production region in the world, the continent is home to rapidly expanding manufacturing ecosystems, and the Singapore event offers a central platform to access them. GCM aims to form new partnerships in major markets such as China, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, and Indonesia.

“Markets like Bangladesh and Vietnam, which are strong exporters of ready-to-wear products, show great potential for our machines,” says Mehmet Umut Kutlu. “We also believe that our automation solutions will stand out in high-tech markets like Japan and South Korea. Asia is not just a target region for us — it is the heart of our global growth strategy.”

During the show, the company plans not only to meet new clients but also to strengthen existing relationships, expanding its customer network and consolidating its position in key markets.

Raising the bar: New-generation machines built for speed, durability and smart control

Among the products GCM Group will highlight at ITMA ASIA are servo-controlled high-speed winding machines, fully automatic cardboard feeding systems, and fabric inspection machines with defect detection capabilities. These machines, which offer production speeds of up to 200 meters per minute, are designed to deliver significant productivity advantages for high-volume textile manufacturers in Asia.

“The combination of high speed, low maintenance requirements, and long operational life helps our customers dramatically reduce production costs,” explains Kutlu. “On top of that, our remote access technology enables us to connect to machines anywhere in the world and provide technical support, which is a major benefit for our clients in Asia.”

GCM’s solutions not only enhance production performance but also make manufacturing processes more flexible, more precise, and more intelligent — a critical advantage in today’s highly competitive textile landscape.

Innovation-driven R&D: Investing in the future of textile manufacturing

A robust R&D foundation and a relentless focus on innovation are key drivers of GCM Group’s success. Its dedicated R&D team works continuously to develop customized solutions that address evolving customer needs.

Recent developments include energy-efficient motors, durable mechanical components that require less maintenance, and software solutions focused on digitalization. Automation systems integrated into production lines help reduce energy consumption, minimize error rates, and lower waste.

“We are not just a machine manufacturer,” says Kutlu. “We are a solutions partner that helps our clients make their production more sustainable, more efficient, and more intelligent. Every technology we develop contributes to the industry’s transformation.”

Building a globally recognized brand

In the medium term, GCM Group aims to strengthen its presence in key markets such as Europe, the Middle East, Pakistan, and Egypt. Over the long term, its ambition is to be recognized as one of the first names that come to mind when discussing innovative textile machinery.

“Our mission goes beyond delivering high-quality machines,” Kutlu emphasizes. “We want to provide solutions that add long-term value to our customers’ operations. For us, every machine is the beginning of a lasting business partnership.”

The textile industry is evolving rapidly, and competition is no longer limited to production capacity. Success now depends on automation, digitalization, energy efficiency, and sustainability — areas where GCM intends to play a leading role.

“We want to be more than just part of this transformation — we want to help drive it,” Kutlu concludes. “We invite all industry professionals to visit us at booth H7-B205, explore our technologies, and discuss future cooperation opportunities. Together, we can shape the future of textile manufacturing.”