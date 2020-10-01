Erdemoğlu Holding’den pandemide yüzde 20’lik istihdam hedefi

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2020 yılında yüzde 20 ile yüzde 30 arasında büyüme hedefi koyan Erdemoğlu Holding, tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinin büyüme planlarında bir değişiklik oluşturmadığını, istihdamda da yaklaşık yüzde 20’lik büyüme hedeflediklerini belirtti.

Yeni dönemde özellikle POY ve Tekstüre olmak üzere mevcut tesislerini daha modern hale getirebilmek için çalışmalarını hızlandıran Erdemoğlu Holding’in bu süreçte, 1000 ton/günlük POY tesisi de devreye girmiş̧ bulunuyor. Asıl planı olan polyesterin ham maddesi PTA yatırımı için de düğmeye basmış̧ durumda. Dünyaca ünlü̈ pek çok şirketle bu konudaki görüşmelerini sürdürürken, kullanacağı teknolojiye de karar vermiş̧ bulunuyor. Erdemoğlu Holding, 2020 yılı pandemi sürecini de bir fırsat gibi değerlendirerek mevcut yatırımlarını tamamlayıp yeni yatırımlarına hız vereceğini duyurdu.

“YÜZDE 20 İLA 30 ARALIĞINDA BÜYÜME PLANIMIZ VAR”

Pandemi sürecinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu süreçte büyüme planlarıyla ilgili herhangi bir revizyon yapmadıklarını belirten Sasa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdemoğlu: “Yıl sonuna kadar %20- %30 aralığı bir büyüme planımız var. Pandemi süreci insan sağlığını ve ülke ekonomilerini çok ciddi şekilde etkiledi. Bu süreçte önceliği sağlıklı ve güvenli üretim yapma planı üzerine kurduk. İlk önceliğimiz isçilerimizin sağlığı oldu, ürün verdiğimiz hiçbir kurumu mağdur etmemeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Evden çalışma, yarım gün çalışma gibi çalışma planlarını hayata geçirdik. İşçilerimizin çalışma ortamlarını tekrar düzenledik. Böylece bu süreçte çok şükür isçilerimizin sağlığıyla ilgili olumsuz bir olayla karşılaşmadık,” dedi.

“HEM İHRACATIMIZDA HEM DE YURT İÇİ SATIŞLARIMIZDA ARTIŞLAR YAŞADIK”

Pandemi sürecinde hijyen grubunda çalışan tesislerini öncelikle yurt içi ihtiyaçları karşılamak için kapasite arttırarak üretime devam ettirdiklerini belirten Erdemoğlu, bu sayede yurt içindeki hiçbir müşteriyi mağdur etmediklerini belirtti. Üretimlerinin geri kalan kısmında da yurt dışındaki müşterilerine istedikleri sağlıklı ve kaliteli malları üreterek ihracat yaptıklarını, bu süreçte hem ihracatlarında hem de yurtiçi satışlarında artışlar yasadıklarını belirtti.

“HİJYEN GRUBUNA AĞIRLIK VERDİK”

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor süreçte üretimini insan sağlığını öne alacak şekilde belirleyen Erdemoğlu, hijyen grubuna ağırlık verdiklerini belirtti. Islak mendil, çocuk bezi, tek kullanımlık malzemeler, ambalaj sanayi ve tarım sektöründeki firmalara ham madde üretimini arttıran şirket bu vesileyle hem ülkemizde hem de dünyadaki üretime katkıda bulundu. Özellikle şirketlerinin sağlık konusunda ürettiği mamullerin ilaç̧ sanayi, hijyen ve sağlık grubu ürünleri olduğu için bu konuda taviz vermeden ve her müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir çalışma programı yaptıklarını sözlerine ekledi.

“2021 YILI DÜNYA İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YILI OLACAK”

Pandemi süreci ve 2021 yılına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Erdemoğlu sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılı dünya ve ülkemiz için gerçekten zor bir yıl olacak. Üretimler kısıldı, fabrikalar kapatıldı, işsizlik arttı. Dünya genelinde gelecekle ilgili bir belirsizlik oluştu. Fakat bu durumun 2020 yılı sonunda ortadan kalkacağını ve 2021 yılının dünya için yeni bir başlangıç̧ yılı olacağını düşünüyoruz. Daha çevreci daha insani ve insan sağlığını öne alan yatırımların önünün açılacağına, 2021 yılında ülkemizin %5 civarında bir büyümeye imza atacağına inanıyoruz. 2020 son çeyreğin ciddi bir toparlanma süreci olacağını, virüsün dünya üzerindeki etkisinin önümüzdeki üç beş ay içerisinde azalmasını bekliyoruz. Yeni tedavi ve aşı bulunması halinde dünyanın ekonomik anlamda çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin de bu süreçten daha başarılı çıkacağını, gelişmekte olan ülkeler içerisinde pozitif ayrışacağını tahmin ediyoruz. Erdemoğlu Holding olarak bu büyümeye bizim de hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında ciddi katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. “