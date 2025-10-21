Enhas Makina, ITMA ASIA + CITME 2025’te dokuma sanayisine yön veren çözümlerini tanıtacak.

1970 yılında İstanbul’da kurulan ve 1998 yılında aile şirketi yapısına dönüşerek yeni bir büyüme dönemine giren Enhas Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., dokuma makinelerine özel fren ve kavrama sistemleri alanında Türkiye’nin ilk yerli yedek parça üreticisi olarak sektörde öncü konumunu sürdürüyor. Yüksek kalite, uzun ömürlü çözümler, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası güçlü teknik destek anlayışını kuruluşundan bu yana temel değerleri arasında tutan firma, bugün Amerika’dan Hong Kong’a, Almanya’dan Hindistan’a kadar uzanan geniş bir ihracat ağına sahip.

Enhas Makina’nın başarısının temelinde, sadece üretim yapmak değil, dokuma sektörünün ihtiyaçlarını çok iyi analiz ederek bu ihtiyaçlara özel çözümler geliştirmek anlayışı yatıyor. Kurulduğu günden bu yana tüm yatırımlarını üretim kalitesini artırmak, ürün çeşitliliğini genişletmek ve sektörel teknolojileri yakından takip etmek üzerine kurgulayan firma, bugün birçok global tekstil üreticisinin çözüm ortağı konumunda.

Bu güçlü konumunu ve 50 yılı aşan üretim tecrübesini uluslararası arenada bir kez daha göstermek isteyen Enhas Makina, 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek olan ITMA ASIA + CITME 2025 fuarına hazır. Firma, fuar süresince H2-C305 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayarak, dokuma endüstrisinin geleceğini şekillendiren yeni nesil fren ve kavrama sistemlerini tanıtacak.

Uğur Püskül

Vice Chairman of the Board at Enhas Makina

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Püskül, ITMA ASIA’nın önemini şu sözlerle özetliyor:

“Bu fuar bizim için sadece ürünlerimizi sergilediğimiz bir alan değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik ortaklıkların kurulduğu bir platform. Sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurarak ihtiyaçlarını dinlemek, yeni projeler geliştirmek ve Enhas markasını daha geniş pazarlara taşımak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

Dokuma sektörüne özel çözümler: Her makineyle tam uyum

Enhas Makina, kuruluşundan bu yana dokuma sektörünün ihtiyaç duyduğu en kritik bileşenlerden biri olan kavrama ve fren sistemlerinde uzmanlaşmış durumda. Şirket, %100 yerli üretim anlayışıyla geliştirdiği sistemleri ile Dornier, Sulzer Ruti, Picanol, Somet, Vamatex, Nuova Pignone, Gunne, Van De Wiele, Panther, Smit ve Benninger gibi dünyanın önde gelen dokuma makineleriyle tam uyumlu çözümler sunuyor.

Enhas markalı sistemlerin en önemli avantajları arasında uzun kullanım ömrü, kolay montaj, minimum bakım ihtiyacı ve yüksek üretim verimliliği yer alıyor. Ayrıca rotor, disk, magnet ve mekanik bileşenlerde yapılan son geliştirmeler, makinelerin üretim performansını artırırken enerji tüketimini de azaltıyor.

Uğur Püskül, firmanın ürün stratejisini şöyle özetliyor:

“Enhas olarak amacımız, sadece yedek parça üretmek değil; müşterilerimizin üretim süreçlerine değer katan, performanslarını artıran ve rekabet gücünü yükselten çözümler sunmak. Ürettiğimiz her ürün, onlarca yıllık mühendislik bilgisinin ve saha deneyiminin bir sonucu.”

Küresel pazarlarda büyüme hedefi: Asya’nın dokuma devlerine odaklanıyor

Asya kıtası, Enhas Makina’nın küresel büyüme stratejisinde merkezde yer alıyor. Bugün dünya tekstil üretiminin büyük bir bölümü Asya’da gerçekleşiyor ve Singapur’daki ITMA ASIA + CITME 2025 fuarı, bu dev üretim ekosistemine doğrudan ulaşmak için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Enhas, özellikle Çin, Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Vietnam ve Endonezya gibi tekstil üretiminin hızla arttığı ülkelerde yeni iş ortaklıkları kurmayı ve mevcut ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor. Firma, fuar boyunca Asya’daki üreticilerin ihtiyaçlarına özel çözümlerini tanıtacak ve uzun vadeli iş birliklerinin temelini atacak.

Uğur Püskül, hedef pazarlarla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer veriyor:

“Bugün dokuma sektörünün büyümesinde Asya ülkeleri kritik bir rol üstleniyor. Bu bölgelerdeki üreticiler, daha verimli, dayanıklı ve düşük bakım gerektiren sistemlere yatırım yapıyor. Biz de bu talebe karşılık verecek güçlü bir ürün portföyüne sahibiz. ITMA ASIA, bu ülkelerde kalıcı iş birlikleri geliştirmek için en uygun zemin.”

Ar-Ge ve sürdürülebilirlik: Yenilikçi üretim anlayışının merkezinde

Enhas Makina için Ar-Ge faaliyetleri, yalnızca ürün geliştirme sürecinin bir parçası değil, aynı zamanda şirketin geleceğe yönelik stratejisinin temelidir. Firma, üretim süreçlerinde enerji verimliliği, hassas üretim teknolojileri ve dijital dönüşüm gibi alanlara yatırım yaparak sektördeki yenilikleri yakından takip ediyor.

Geliştirilen yeni nesil fren ve kavrama sistemleri, üretim hatlarında daha az enerjiyle daha yüksek performans elde edilmesine imkân tanıyor. Bunun yanı sıra, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı ve atık oranlarının azaltılması gibi çevresel hedefler de firmanın sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası.

Uğur Püskül, bu vizyonu şu sözlerle açıklıyor:

“Bugün yalnızca ürün performansıyla değil, çevresel etkileriyle de ölçülen bir dönemdeyiz. Biz de üretim süreçlerimizi daha çevre dostu, daha verimli ve daha yenilikçi hale getirmek için yatırımlarımızı artırıyoruz. Hedefimiz, sektörün geleceğini şekillendiren üretim anlayışına liderlik etmek.”

Geleceğe bakan vizyon: Kalıcı iş ortaklıkları ve global marka hedefi

Enhas Makina’nın hedefi yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de dokuma sektörünün en güçlü markalarından biri olmak. Şirket, orta vadede Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında payını büyütmeyi, uzun vadede ise sektörde akla gelen ilk çözüm ortaklarından biri olmayı planlıyor.

“Her bir ürünümüzü sadece bir makine parçası olarak değil, uzun vadeli bir iş ortaklığının temeli olarak görüyoruz,” diyen Uğur Püskül, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“ITMA ASIA + CITME 2025 bizim için bu vizyonun bir parçası. Tüm sektör profesyonellerini H2-C305 numaralı standımıza davet ediyoruz. Ürünlerimizi yakından incelemeleri, yeni projeler ve iş birlikleri için bizimle bir araya gelmeleri en büyük dileğimiz.”

Enhas Makina half a century of trust and innovation in braking and clutch systems

Enhas Makina to showcase game-changing weaving solutions at ITMA ASIA + CITME 2025.

Founded in 1970 in Istanbul and transformed into a family-owned company in 1998, Enhas Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. continues to lead the industry as Türkiye’s first domestic manufacturer of braking and clutch systems for weaving machines. Since day one, the company has focused on quality, durability, customer satisfaction, and strong after-sales technical support as its core values. Today, it exports to a wide network of markets stretching from the United States to Hong Kong and from Germany to India.

The foundation of Enhas Makina’s success lies not only in manufacturing but also in its ability to analyze the needs of the weaving sector and deliver tailored solutions. Over the decades, the company has invested in improving production quality, expanding its product portfolio, and keeping pace with technological advancements. As a result, Enhas is now a trusted partner to many global textile manufacturers.

Now, with more than 50 years of expertise behind it, Enhas Makina is gearing up to demonstrate its strength on the international stage once again at ITMA ASIA + CITME 2025, taking place in Singapore from 28–31 October 2025. The company will welcome visitors to its booth H2-C305, where it will unveil its next-generation braking and clutch systems designed to shape the future of the weaving industry.

Uğur Püskül, Vice Chairman of the Board at Enhas Makina, underlined the importance of the event:

“This exhibition is not just a showcase for our products; it’s a platform where we build strategic partnerships for the future. It offers us a valuable opportunity to engage directly with industry professionals, listen to their needs, develop new projects, and introduce the Enhas brand to broader markets.”

Tailored solutions for weaving: Perfect compatibility with every machine

Since its inception, Enhas Makina has specialized in one of the most critical components of the weaving sector: braking and clutch systems. With a 100% domestic production approach, the company delivers solutions that are fully compatible with the world’s leading weaving machine brands, including Dornier, Sulzer Ruti, Picanol, Somet, Vamatex, Nuova Pignone, Gunne, Van De Wiele, Panther, Smit, and Benninger.

Enhas-branded systems offer several key advantages, including long service life, easy installation, minimal maintenance, and high operational efficiency. Moreover, the company’s latest advancements in rotor, disk, magnet, and mechanical components not only improve machine performance but also reduce energy consumption.

“Our mission is not merely to produce spare parts,” said Uğur Püskül. “We aim to deliver solutions that add value to our customers’ production processes, boost their performance, and strengthen their competitiveness. Every product we manufacture is the result of decades of engineering knowledge and field experience.”

Expanding horizons: Targeting Asia’s textile powerhouses

Asia plays a central role in Enhas Makina’s global growth strategy. Today, the majority of the world’s textile production takes place in this region, and ITMA ASIA + CITME 2025 offers a unique opportunity to directly access this vast industrial ecosystem.

Enhas plans to establish new partnerships and strengthen existing relationships, particularly in markets such as China, India, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, and Indonesia, where textile production capacity is rapidly increasing. During the exhibition, the company will showcase solutions specifically designed to meet the needs of manufacturers in these regions, laying the groundwork for long-term collaborations.

“Asian countries are driving growth in the global weaving industry,” said Püskül. “Manufacturers in these markets are investing in more efficient, durable, and low-maintenance systems. We are ready to meet this demand with a strong product portfolio. ITMA ASIA is the ideal platform for building lasting partnerships in these regions.”

R&D and sustainability: Driving the future of manufacturing

At Enhas Makina, research and development are not just part of the product development cycle—they are the cornerstone of the company’s long-term strategy. By investing in energy efficiency, precision manufacturing technologies, and digital transformation, Enhas ensures that it stays ahead of emerging industry trends.

The company’s new-generation braking and clutch systems allow manufacturers to achieve higher performance with lower energy consumption on their production lines. Additionally, the use of recyclable materials and the reduction of waste generation are key components of Enhas’ sustainability strategy.

“We live in a time when performance is measured not only by product capabilities but also by environmental impact,” explained Püskül. “We are continuously investing in making our production processes more eco-friendly, more efficient, and more innovative. Our ultimate goal is to lead the shift toward a manufacturing philosophy that shapes the industry’s future.”

Building lasting partnerships and a global brand

Enhas Makina’s ambitions extend beyond Türkiye. The company aims to strengthen its presence in major markets such as Europe and the Middle East in the medium term, while in the long term, it seeks to become one of the most recognized and trusted brands in the global weaving sector.

“We don’t see our products merely as machine components,” emphasized Uğur Püskül. “Each one is the foundation of a long-term partnership. ITMA ASIA + CITME 2025 is part of that vision. We warmly invite all industry professionals to visit us at booth H2-C305 to explore our solutions, exchange ideas, and discuss future collaboration opportunities.”