Endüstriyel Tesisleri Isıtırken, Enerjiyi Boşa Harcamayın!

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Türkiye radyant ısıtma pazarında yüzde 65 pazar payına ulaşan ve açık ara pazar lideri olan Çukurova Isı’nın Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında endüstriyel tesislerde ısıtma amacıyla tüketilen enerjinin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÜNLÜ, “Dünyada tüketilen enerjinin yüzde 30’u sanayide tüketiliyor. Sanayide tüketilen enerjinin yüzde 80’i ise ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılıyor. Endüstriyel tesislerde doğru sistem seçimi yaparak yüzde 65’lere varan oranda enerji tasarrufu sağlamak ve böylece fazla enerji tüketimine bağlı olarak oluşabilecek CO2 emisyonunun, küresel bir sorun haline gelen iklim krizi üzerindeki etkilerini azaltmak mümkün.” dedi.

Enerji kaynaklarını akıllı ve verimli kullanan ısıtma teknolojileri ile radyant ısıtma sektörünün öncü markası olan Çukurova Isı’nın Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ, “Enerji Tasarrufu Haftası” kapsamında endüstrilerdeki ısıtma teknolojilerinin, enerji sarfiyatındaki payına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yüksek ısıtma teknolojileri ve projelendirme konusunda sundukları mühendislik hizmetleriyle endüstrilerdeki enerji verimliliğini maksimize etmeyi amaçladıklarını belirten ÜNLÜ, sözlerine şöyle devam etti:

ENERJİNİN % 30’U SANAYİDE, BUNUN % 80’İ DE ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILIYOR

“Enerjide yüzde 75 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu durumun önüne geçmek, ülkemizin gelişimine ve refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlamak için enerji kaynaklarını verimli kullanan teknolojiler geliştirmeliyiz. Bu noktada biz sanayicilere büyük görevler düşüyor. Önceliğimiz daima AR-GE olmalı, enerjiyi verimli kullanan akıllı çözümler geliştirmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki dünyada tüketilen enerjinin yüzde 30’u sanayide tüketiliyor. Sanayide tüketilen enerjinin yüzde 80’i ise ısıtma ve soğutma sistemlerinden kullanılıyor. Endüstriyel tesislerde doğru sistem seçimi yaparak yüzde 65’lere varan oranda enerji tasarrufu sağlamak ve böylece fazla enerji tüketimine bağlı olarak oluşabilecek CO2 emisyonunun, küresel bir sorun haline gelen iklim krizi üzerindeki etkilerini azaltmak mümkün.”

RADYANT ISITMA İLE ENERJİ GİDERLERİ ÜZERİNDEN %30-65 TASARRUF MÜMKÜN

ÜNLÜ konuşmasında endüstrilerde kullanılan radyant ısıtma sistemlerinin, klasik ısıtma sistemlerinden çok daha avantajlı olduğuna vurgu yaptı: “Endüstriyel tesislerde kullanılan radyant ısıtma sistemleri, klasik ısıtma sistemlerde olduğu gibi boru, kanal gibi transfer elemanlarına ihtiyaç duymaz. Bu sayede ilk yatırım maliyeti, klasik sistemlere göre ortalama yüzde 25 – 30 daha düşüktür. Ayrıca işletme giderleri açısında da oldukça avantajlıdır. Radyant ısıtma sistemleri ile transfer elemanlarından kaynaklı ısı kaybı yaşanmaz. Radyant ısıtıcı, klasik sistemlerde olduğu gibi havayı ısıtmayı hedeflemez, mekan içerisinde belirlenen bölgeleri ısıtır. Bu nedenle uygulama yapılacak tesisin yüksekliği, izolasyon durumu gibi etkenlere göre değişmekle birlikte enerji giderleri de klasik sistemlerden yüzde 30 –65 daha düşüktür. Ancak endüstriyel tesislerde radyant ısıtma sistemleri ile yüksek enerji verimliliği sağlayabilmek için de doğru projelendirme yani sistemin doğru kapasitelerde seçilmesi ve fabrikanın yerleşim planına göre doğru projelendirilip, uygulanması gerekir.” diyerek sözlerini tamamladı.