Durak Tekstil’s newly developed Laser Safe sewing thread prevents seam damage during denim laser fading and pattern applications, ensuring long-lasting quality.

Denim fashion continues to evolve each year with more innovative designs and authentic effects, and laser technology has become one of the most important tools of this transformation. As traditional stonewashing methods, which caused harm to both human health and the environment, have been phased out, laser finishing has taken center stage. However, laser applications expose sewing threads to high heat and energy, often resulting in burning, breaking, or loss of strength. This is exactly where Durak Laser Safe sewing thread, developed by Durak Tekstil’s R&D team, brings an industry-changing solution.

The power of R&D

Combining decades of expertise in industrial sewing and embroidery threads with the practical needs of denim manufacturers, Durak Tekstil created the Laser Safe thread. Developed in collaboration with core-thread producers and denim brands, the new solution was tested with a globally recognized brand in laser trials and proved its superior performance. Thanks to its polyester–cotton blend, Laser Safe shows outstanding resistance under different laser intensities. Even in the highest laser settings, tests revealed up to twice the strength compared to similar products on the market.

“We developed the best thread for denim laser applications”

Yiğit Durak, Vice Chairman of the Board of Durak Tekstil, emphasized that laser finishing has become a standard in the denim sector and said:

“Considering the burden of old stonewashing methods on human health and the environment, laser technology represents an important leap forward. Yet, the laser beam still causes severe deformation on standard sewing threads. With our Durak Laser Safe thread, we ensure that seams exposed to the laser beam maintain their strength, delivering durable and long-lasting performance.”

Double advantage for manufacturers and consumers

Beyond laser resistance, Durak Laser Safe offers excellent wash fastness, low shrinkage, and resistance to microorganisms. These features provide manufacturers with smooth production processes while ensuring that consumers can enjoy their denim products for longer. Available in Ticket 30 and 50 thicknesses and in any desired color, the thread also finds applications far beyond denim. From suits to furniture, mattresses and quilting, shirts, underwear, home textiles, and workwear, Laser Safe delivers consistently high performance across multiple industries.

First targets: Türkiye, Egypt, and Pakistan

For its market launch, Durak Tekstil has chosen Türkiye, Egypt, and Pakistan—key players in global denim production. Yiğit Durak expressed confidence that the product would soon become an industry benchmark:

“The fast-changing nature of denim fashion and the ever-expanding scope of laser applications create a strong demand for our new thread. Manufacturers can now carry out laser processes without concerns about seam damage, while consumers will enjoy their favorite denim pieces much longer with the assurance of Durak Tekstil.”

Innovation that adds value to the industry

Durak Tekstil’s Laser Safe thread enables laser technologies to be applied to denim in a safer and more sustainable way. By doing so, it not only delivers added value to manufacturers but also meets consumers’ expectations for quality and durability. Addressing the rapidly changing needs of the industry, this innovative solution marks the beginning of a new era in denim fashion.

✨ ✨✨

Durak Laser Safe ipliği denim üretiminde lazer devrimini güvenli hale getiriyor

Durak Tekstil’in geliştirdiği Laser Safe dikiş ipliği, denimde lazer eskitme ve desen uygulamalarında dikişlerin zarar görmesini önleyerek uzun ömür ve kalite sunuyor.

Denim modası her geçen yıl daha yenilikçi tasarımlar ve özgün efektlerle gelişirken, lazer teknolojisi bu değişimin en önemli araçlarından biri haline geldi. Geleneksel taşlama yöntemlerinin insan sağlığına ve çevreye verdiği zararın yerini lazer eskitme işlemleri aldı. Ancak lazer uygulamaları, yüksek ısı ve enerji nedeniyle dikiş ipliklerinde yanma, kopma ve mukavemet kaybına yol açabiliyordu. İşte Durak Tekstil’in Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen Durak Laser Safe dikiş ipliği, tam da bu noktada sektöre çığır açan bir çözüm getiriyor.

Ar-Ge’den gelen güç

Durak Tekstil, endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerindeki uzun yıllara dayanan deneyimini, denim üreticilerinin ihtiyaçlarıyla birleştirerek Laser Safe ipliği geliştirdi. Core-iplik üreticileri ve denim markalarıyla yapılan iş birlikleri sonucunda ortaya çıkan bu iplik, lazer testlerinde dünyaca tanınan bir marka ile gerçekleştirilen denemelerde üstün performans gösterdi. Polyester–pamuk karışımlı yapısıyla tasarlanan Laser Safe ipliği, farklı lazer yoğunluklarına karşı yüksek dayanıklılık sergiledi. Yapılan testlerde, en yoğun lazer şiddetinde bile benzer ürünlere kıyasla iki kata varan daha iyi mukavemet değerleri elde edildi.

“Denimde lazer işlem için en uygun ipliği geliştirdik”

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Durak, lazer eskitmenin denim sektöründe artık bir standart olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Eski taşlama yönteminin hem insan sağlığı hem de çevre üzerindeki yükü düşünüldüğünde lazer teknolojisi önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Ancak lazer, standart ipliklerde ciddi deformasyonlara yol açıyor. Geliştirdiğimiz Durak Laser Safe ipliği, lazer ışınına maruz kalan bölgelerde mukavemetini koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlıyor.”

Üretici ve kullanıcı için çift yönlü avantaj

Durak Laser Safe ipliği yalnızca lazer dayanıklılığı ile değil, aynı zamanda yıkama haslığı, düşük çekme oranı ve mikro organizmalara karşı dayanıklılığı ile de öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde hem üretim sürecinde kolaylık sağlıyor hem de tüketicinin uzun süre keyifle kullanabileceği denim ürünlerin üretilmesine katkıda bulunuyor. Ticket 30 ve 50 kalınlıklarında, istenilen renk seçenekleriyle üretilebilen iplik, denim dışında da geniş kullanım alanlarına sahip. Takım elbiselerden mobilyalara, yatak ve kapitone ürünlerinden iş kıyafetlerine kadar farklı sektörlerde yüksek performans sunabiliyor.

İlk hedef: Türkiye, Mısır ve Pakistan

Durak Tekstil, Laser Safe ipliğin pazar lansmanı için denim üretiminin güçlü olduğu Türkiye, Mısır ve Pakistan’ı hedef pazar olarak belirledi. Yiğit Durak, bu yenilikçi ürünün kısa sürede denim sektörü için referans bir iplik haline geleceğine inandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Denim modasının hızla değişen doğası, lazer uygulamalarının da her gün genişlemesini sağlıyor. Üreticiler dikişler için endişe duymadan lazer işlemleri yapabilecek, kullanıcılar ise sevdikleri denim ürünlerin keyfini uzun süre yaşayabilecek.”

Sektöre değer katacak yenilik

Durak Tekstil’in Laser Safe ipliği, çevreci lazer teknolojilerinin denimde daha güvenli ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede hem üreticilere katma değer sunuyor hem de tüketicilerin kalite ve uzun ömür beklentilerini karşılıyor. Sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına yanıt veren bu inovatif çözüm, denim modasında yepyeni bir dönemi başlatıyor.