Dijitale yatırım yapan kazanıyor

Dijital pazarlama, özellikle yeni normalde işletmelerin ürün veya hizmet tanıtımı, hedef kitleye kolaylıkla ulaşma ve satış potansiyellerini artırmada öncelikli tercihi. Geleneksel pazarlamanın durağan yapısının aksine dijital pazarlamanın dinamik olması, hızlı aksiyon alma, interaktif iletişime olanak sağlama ve ölçülebilir olma gibi pek çok avantajı mevcut. McKinsey&Company tarafından yapılan araştırma dijital iletişim araçlarının potansiyel müşteriler üzerinde diğer iletişim araçlarına kıyasla yüzde 33 daha etkili olduğunu gösteriyor.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 95’İ DİJİTALDEN

İşletmelerin doğru dijital pazarlama yöntemleriyle potansiyel müşterileri web sitelerine veya mağazalarına çekmeleri, içinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu avantajlar sayesinde eskiye nazaran çok daha basit. Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre, mağazalardan yapılan satışların yüzde 95’i dijital platformlardan etkilenerek gelen kişiler tarafından yapılıyor. Tüketici alışkanlıklarının dijitale evrildiği günümüzde, müşteriye ulaşmanın yolu dijital pazarlamayı etkili bir şekilde kullanmaktan geçiyor.