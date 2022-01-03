Diesel’den virüsle savaşan denim

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Kumaşları koruyucu özelliğine yönelik yeni tüketici eğilimleri ortaya çıkarken ve hızla artarken, DIESEL herhangi bir viral aktivitenin %99’unu fiziksel olarak durduran ultra yenilikçi bir denim uygulamasının tanıtımını duyurdu.

DIESEL’in denim için %100 münhasır olduğu ve İsveçli firma Polygiene ile ortaklaşa geliştirilen yenilikçi ViralOff® uygulaması markanın İlkbahar/Yaz 2021 denim stillerinden oluşan bir seçkide uygulandı ve ileriye dönük daha geniş bir ürün yelpazesi hedeflendi.

ViralOff®, Polygiene’nin 2000’li yılların başında SARS salgınıyla başlayan giysi korumasına yönelik kapsamlı çabalarının bir sonucudur. DIESEL, son üretim aşamalarında bu işlemi çeşitli denim modellerine uygulamıştır. Teknoloji “sürekli devrededir” ve patojenlerle kumaş arasındaki temastan sonraki iki saat içinde viral aktivitenin %99’undan fazlasını devre dışı bırakma kapasitesine sahiptir. ViralOff®, COVID-19 dahil olmak üzere kapsamlı bir virüs yelpazesine karşı etkinlik göstermiştir. Anahtar proteinlerle etkileşerek çalışır ve virüsün tekstil liflerine yapışmasını engeller.

Ek olarak, ViralOff® ekstra bir sürdürülebilirlik avantajı sunar: işlem giysinin ömrü boyunca etkisini devam ettirir ve daha düşük yıkama döngüsü sayılarıyla giysinin ömrü uzar ve su ve enerji kullanımı azalır.

“Başarılı Yaşam İçin” felsefesinin bir parçası olarak, Diesel, konfordan stile, ergonomi ve trendlerden sağlık ve güvenliğe kadar, müşterilerinin hayatı en iyi şekilde yaşamaları için araştırma ve ilerici çözümler bulmaya derinden bağlı kalmaktadır. Polygiene ViralOff®, müşterilerin korunmasında özellikle kritik bir yanıtı temsil eder. Güvenlik ve kamu sorumluluğu hiç bu kadar önemli olmamıştı, dolayısıyla DIESEL yenilik yapmaktan ve dünyanın gelişen durumlarına hızlı ve sorumlu bir şekilde uyum sağlamaktan gurur duymaktadır. Bu alanda daha da fazla önlemi değerlendiren şirket için de müşteri sağlığı ve güvenliği daima ön planda olmuştur.