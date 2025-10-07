Demsan’s 47 years of experience takes the stage at CAITME 2025 with innovative machines

As one of the most established brands in the textile machinery industry, Demsan Textile Machinery will showcase its next-generation solutions focused on energy efficiency and digitalization at CAITME 2025 Uzbekistan, welcoming international visitors.

From 1978 to today: A legacy of expertise

Founded in 1978 with the production of a fabric precision folding machine, Demsan is among the very first companies of Türkiye’s textile machinery sector. Since then, the company has expanded its portfolio to more than 400 types of machines, covering fabric inspection, winding, folding, packaging, spreading, and tailor-made projects. This wide product range allows Demsan to serve everything from delicate fabrics to demanding technical textiles.

Tuncay Demirci, Overseas Sales Manager at Demsan Textile Machinery emphasizes that Demsan is not only a machinery manufacturer but also a long-term partner that provides trust and reliability. According to him, the company’s success lies in closely observing customer needs and responding with innovative solutions.

R&D, digitalization and sustainability

Demsan develops digital solutions by integrating customer demands dynamically into design and production. By transforming traditional mechanical systems into programmable technologies, the company achieves significant savings in both time and labor. Its latest spreading machine, with a servo-motorized spreading unit and reduced stop-start design, enables faster and more precise spreading. A newly developed air-blowing system lowers overall electricity consumption by around 20 percent.

In folding machines, replacing mechanical systems with servo-motor and PLC control ensures higher precision while minimizing maintenance time and costs. Demirci underlines that these efforts also serve environmental goals: “We care about the needs of our world as much as the needs of our customers, and we place energy efficiency and sustainability at the heart of our R&D processes.”

2025 targets and CAITME exhibition

For 2025, Demsan aims to expand its R&D activities, develop machines with higher energy efficiency, and further grow its export markets. The company will once again participate in the CAITME 2025 Uzbekistan exhibition with new products.

Demsan will welcome visitors at CAITME 2025 Uzbekistan, Hall: Atrium No.1, Booth: D-13.

CAITME is of strategic importance for Demsan as it enables close contact with customers from Russia, Ukraine, Turkmenistan, and Uzbekistan. Beyond reinforcing existing business relations, the fair creates new opportunities for partnerships and industry connections.

Global vision and message for the future

By keeping up with rapidly advancing technology and bringing innovative solutions to the industry, Demsan has become one of the leading companies representing Turkish textile machinery production on the international stage. With long-standing policies and relationships abroad, the company maintains a strong presence in Europe, the Americas, the Far East, the Middle East, Russia, the Turkic Republics, and North Africa. Its solution-oriented approach, consistency in quality, and trust-based vision remain the foundation of its success.

Sharing his outlook for the future, Tuncay Demirci states: “With our solution-oriented mindset, consistent quality, and a vision based on trust, we will continue to represent Türkiye’s textile machinery industry internationally. The world is changing, and we are determined to remain among those shaping this change.”

***

Demsan’ın 47 yıllık tecrübesi, CAITME 2025’te yenilikçi makinelerle sahnede

Tekstil makine sektörünün en köklü markalarından biri olan Demsan Tekstil Makine, enerji verimliliği ve dijitalleşmeye odaklanan yeni nesil çözümlerini CAITME 2025 Özbekistan’da sergileyerek uluslararası ziyaretçilerini ağırlayacak.

Demsan Tekstil Makine, CAITME 2025’te yenilikçi tekstil makineleriyle uluslararası ziyaretçilerini ağırlayacak. 1978’den bu yana köklü tecrübesiyle sektöre yön veren firma, 400’ü aşkın ürün portföyü, dijitalleşme odaklı çözümleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla uluslararası pazarlarda güvenle büyüyor.

1978’den bugüne uzanan birikim

Türk tekstil makine sanayisinin ilk firmalarından biri olan Demsan, 1978 yılında kumaş metre katlama makinesi üretimiyle faaliyetlerine başladı. Aradan geçen yıllarda kumaş kalite kontrol, sarma, katlama, paketleme ve pastal serim makinelerinin yanı sıra özelleştirilmiş projelerle ürün gamını 400 çeşidin üzerine çıkardı. Bu geniş portföy sayesinde en hassas kumaşlardan en zorlu teknik tekstillere kadar farklı ihtiyaçlara güvenilir çözümler sunmaya devam ediyor. Demsan Tekstil Makine Yurt Dışı Satış Müdürü Tuncay Demirci, firmanın yalnızca makine üretmediğini, aynı zamanda uzun vadeli güven ve çözüm ortaklığı sunduğunu vurguluyor.

Ar-Ge, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik

Demsan, kullanıcıların operasyonel ve teknik ihtiyaçlarını gözlemleyerek dijital dönüşüme yönelik çözümler üretiyor. Geleneksel mekanik sistemleri programlanabilir hale getirerek üretimde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlıyor. Son yıllarda geliştirilen yeni nesil pastal serim makinesi, daha az dur-kalk yapan tasarımı ve servo-motorlu serim ünitesiyle hızlı ve düzenli serim imkânı sunuyor. Yenilikçi hava üfleme sistemi ise yaklaşık %20 elektrik tasarrufu sağlıyor.

Metre katlama makinelerinde mekanik ana mekanizma, servo-motor ve PLC sistemle yönetiliyor. Bu sayede daha hassas serimler elde ediliyor, mekanik bakım süreleri ve maliyetleri düşüyor. Demirci, bu yeniliklerin yalnızca müşterilere değil çevreye de katkı sunduğunu belirtiyor: “Dünyamızın ihtiyaçlarını önemsiyor, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkelerini Ar-Ge süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz”.

2025 hedefleri ve CAITME fuarı

Firma, 2025 yılında Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırarak enerji verimliliği yüksek makineler geliştirmeyi ve ihracat pazarlarını büyütmeyi hedefliyor. Demsan, uzun yıllardır katıldığı CAITME 2025 Özbekistan fuarında bu yıl da yeni ürünleriyle yerini alacak.

CAITME 2025 Özbekistan fuarında Hall: Atrium No.1, Stand: D-13 standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

CAITME, özellikle Rusya, Ukrayna, Türkmenistan ve Özbekistan’dan müşterilerle buluşma imkânı sağlamasıyla firma için stratejik önem taşıyor. Hem mevcut müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi hem de yeni iş birliklerine zemin oluşturması açısından büyük fırsatlar sunuyor.

Küresel vizyon ve gelecek mesajı

Her geçen gün gelişen teknolojiyi takip ederek inovatif çözümleri sektörle buluşturan Demsan, yerli ve milli üretimi ile Türk tekstil makine üretimini dünya çapında temsil eden lider firmalardan biri olmuştur. Uzun yıllara dayanan yurtdışı politikaları ve ilişkileri sayesinde Avrupa, Amerika, Uzakdoğu, Ortadoğu, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’da geniş müşteri portföyüne ulaşmıştır. Çözüm odaklı yaklaşım, kalitede istikrar ve güvene dayalı vizyon firmanın uluslararası başarılarının temelini oluşturuyor.

Tuncay Demirci, Tekstil Teknik okurlarına şu mesajı iletiyor: “Çözüm odaklı yaklaşımımız, istikrarlı kalite anlayışımız ve güveni esas alan vizyonumuzla Türk tekstil makine sektörünü uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz. Dünya değişiyor, biz de değişime yön verenlerden olmayı sürdürüyoruz.”