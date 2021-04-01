Covid-19’un oluşturduğu krizden zarar görmeden nasıl çıkarız?

TÜRKİYE, TEKSTİLDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ

Sektöre ve ihracat konularına da değinen Ömer Ünsal, şunları söyledi. “Türkiye’nin üretiminin ana sektörleri otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim ve buna bağlı olarak yan sanayi ve inşaattır. Bakıldığında Eylül 2020 ayının en çok üretim yapılan ay olduğu görülmüştür. Bu değerlere organizelerdeki elektrik, doğalgaz ve su tüketiminin diğer senelerin tüketimi ile karşılaştırıldığında görülmektedir. Branşım itibarı ile tekstil sektöründe bilhassa örgünün üretimdeki payının yükseldiği, ev tekstili ve en önemlisi maske imalatındaki gelişme, bilhassa iş ve ihracat artışına Covid-19’un katkı sağladığı görülmektedir. Tekstil otomotiv, inşaat, ayakkabı, plastik gibi her yere girmektedir. Bana göre buna eklememiz gereken en önemlisi ise son zamanlarda büyük rağbet gören plastik eldivenlerdeki gelişmenin yeterli düzeyde olmadığıdır. Belki yanılmış olabilirim ama piyasada hem fiyat yükseliyor, hem de yeterli derecede bulunamıyor.

Yalnız şunu da unutmamak gerekir. Son aylarda hem bizde ve hem de bütün dünyada bilhassa Avrupa’da Covid-19 vakalarının artması, ikinci bir dalganın genişlemesi ile 2021 senesinin beklenen üretim ve ihracatta bir gerileme olacağı görülmektedir. Büyük alım yapan gurupların bazı siparişlerini ertelediği veya iptale doğru gidildiği görülmektedir. Ayrıca ham maddelerdeki kurlardan dolayı artışlar da maliyetlerdeki artışa baskı yapmaktadır. Bir genelleme yaparsak sektörde % 10’luk bir küçülme yaşanabilir. Bu tatbikî bir öngörüdür. Burada yapılacak en önemli husus stres yapmadan piyasadaki ve dünyadaki hareketleri takip ederek ona göre pozisyon almaktır. Türkiye tekstil sektöründe dünyada söz sahibi olan ülkelerden bir tanesi. Yurt dışı alıcılar Türkiye’nin edinmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde tekstille ilgili bütün ürünleri Türkiye’de bulabiliyorlar. Bizim, rakiplerimizden farkımız daha iyisini ve daha süratli bir şekilde siparişleri sağlamamızdır.”

YENİ VE EKONOMİK ÜRÜNLERİ PİYASAYA SUNACAĞIZ

Aşı konusunda yaşanan olumlu sonuç ve çalışmalardan dolayı sektörlerin Temmuz ayından itibaren bir yükselişe geçeceğini tahmin eden Ünsal, “Ancak ham maddelerdeki, doğal gaz, elektrik ve buna bağlı diğer bazı ivedi ürünlerin yükselişi ile ihracata negatif yansıyacağı durumu ortaya çıkabilir. Buna karşı işletmelerimizde giderleri düşürme Ar-Ge çalışmaları ileri seviyeye taşımamız gerekebilir. Bana göre enerji, işçilik ve iş verimliliğini artıracak önlemleri almak gerekmektedir. Zaman ne gösterecek beklemektense harekete geçmek gerekir. İhracat programından dolayı 2020 senesindeki yapılan yatırımı, 2021 senesinde otomasyon ile yeni reaktörlerle devam ettireceğiz. Hedefimiz yeni ürünlerle yeni müşteriler ve doğru ekonomik ürünleri piyasaya sunmaktır” dedi.