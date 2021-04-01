Covid-19’un oluşturduğu krizden zarar görmeden nasıl çıkarız?

İnsan yaşamını etkilediği kadar dünya ekonomisini de tesiri altına alan koronavirüs, tüm dünya ekonomisinde ve küresel iş dünyasında etkili oldu. Covid-19, dünya için adeta yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İnsanoğlunun tüm alışkanlıkları ve yaşam biçimi yeniden tasarlanmaya başlandı. Türkiye’nin yeni bir vizyona girdiğini belirten Tekay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ünsal, hayatımızda ve iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi.
“Bu yeni vizyon, Covid-19 salgının oluşturduğu küresel krizden nasıl zarar görmeden çıkarız olmalıdır. Buna bağlı herkesim kendi konumuna göre yöntemler araştırıp ortaya çıkarmalıdır ki bu yapılmaya başlandı. Ama bu Covid-19 krizinde önemli olan gücüne ve eldeki imkânlarına odaklanmaktır. Bu süreçte uzaktan çalışmanın, yavaş yavaş çalışmamızın doğal bir parçası olduğunu gördük. Dolayısı ile bazı işleri yapmak için firmada bulunmanın da gerekli olmadığını anladık. İstanbul Deri Organize San. Bölgesi’nin hem yönetiminde, hem de Müteşebbis Heyet Başkan vekili olarak uzun yılardır görev almaktayım. Bunlarla ilave olarak OSBÜK / Ankara’da (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunda) 8 senedir yönetiminde bulunuyorum. Ham Madde sıkıntısı artıyor, bu olumsuz ilerleyişin sürdürülemez boyuta gelmesi endişesi var. İhracatçıların fiyat tutturmalarının zor olacağı kanaatindeyim. Ayrıca 2021 senesinde Para ve Kredi koşullarının yükselişi hem üretimde ve hem de ihracatta negatif etki yapabilecektir. Kaldı ki, COVID 19’un küresel olarak yayılmasına devam etmesi sektörlerdeki büyümeyi de engelleyecektir.”
Ar-Ge VE TASARIMA YATIRIM
Tekay Kimya’nın gelişimini anlatan Ünsal, “Bu yıl mesleğimde (Kimya Mühendisi olarak) 49 seneyi doldurdum. 4 sene bir Boya Apre fabrikasında çalışmanın ardından Bayer’in Tekstil Departmanında hem teknik ve hem de ticari sorumlusu olarak 19 sene çalıştım. Dolayısı ile bu zaman zarfında birkaç tane ekonomik kriz yaşadım ve yaşadık. Bunları çok şükür bir şeyler öğrenerek atlattık. Firmamı 1993 senesinde kurdum ve çeşitli firmaların mümessilliği yanında kimyasal üretime geçmeyi Allah bize nasip etti. Tekay Kimya, mümessillikler ve daha ziyade boya ve baskı kimyasalları üzerine kendisini tanıtan bir firmadır.
Tex-Tek firmamız yabancı ortaklığı olan ve tekstil kimyasalları üzerine üretim ve Ar-Ge çalışmaları ile piyasaya girmiş bir kimyasal şirketimizdir. Hem iş hacminin genişlemesi, hem de ihracat yolunun açılmasında markalaşma ve ciddi boyutta Ar-Ge ile tasarımdan geçtiği görülmektedir. Bu konuda yapılması gereken atılımları yapmaya devam etmemiz kaçınılmazdır. Bunun neticesinde katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği görülecektir. Bahsettiğim gibi firmalarımız Tekay Kimya ve Tex-Tek ağırlıklı olarak tekstil sektörünün kumaş boyama ve kumaşların konfeksiyona gidene kadar olan kimyasal ve boya ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kuruluştur. Bu görevi yaparken son iki senede Ar-Ge ve tasarıma çok büyük önem verdik. Yapmış olduğumuz ciromuzun belli bir miktarını buraya ayırdık. Bunun da faydasını yapmış olduğumuz ihracat ile gördük” dedi.
TÜRKİYE, TEKSTİLDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ
Sektöre ve ihracat konularına da değinen Ömer Ünsal, şunları söyledi. “Türkiye’nin üretiminin ana sektörleri otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim ve buna bağlı olarak yan sanayi ve inşaattır. Bakıldığında Eylül 2020 ayının en çok üretim yapılan ay olduğu görülmüştür. Bu değerlere organizelerdeki elektrik, doğalgaz ve su tüketiminin diğer senelerin tüketimi ile karşılaştırıldığında görülmektedir. Branşım itibarı ile tekstil sektöründe bilhassa örgünün üretimdeki payının yükseldiği, ev tekstili ve en önemlisi maske imalatındaki gelişme, bilhassa iş ve ihracat artışına Covid-19’un katkı sağladığı görülmektedir. Tekstil otomotiv, inşaat, ayakkabı, plastik gibi her yere girmektedir. Bana göre buna eklememiz gereken en önemlisi ise son zamanlarda büyük rağbet gören plastik eldivenlerdeki gelişmenin yeterli düzeyde olmadığıdır. Belki yanılmış olabilirim ama piyasada hem fiyat yükseliyor, hem de yeterli derecede bulunamıyor.
Yalnız şunu da unutmamak gerekir. Son aylarda hem bizde ve hem de bütün dünyada bilhassa Avrupa’da Covid-19 vakalarının artması, ikinci bir dalganın genişlemesi ile 2021 senesinin beklenen üretim ve ihracatta bir gerileme olacağı görülmektedir. Büyük alım yapan gurupların bazı siparişlerini ertelediği veya iptale doğru gidildiği görülmektedir. Ayrıca ham maddelerdeki kurlardan dolayı artışlar da maliyetlerdeki artışa baskı yapmaktadır. Bir genelleme yaparsak sektörde % 10’luk bir küçülme yaşanabilir. Bu tatbikî bir öngörüdür. Burada yapılacak en önemli husus stres yapmadan piyasadaki ve dünyadaki hareketleri takip ederek ona göre pozisyon almaktır. Türkiye tekstil sektöründe dünyada söz sahibi olan ülkelerden bir tanesi. Yurt dışı alıcılar Türkiye’nin edinmiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde tekstille ilgili bütün ürünleri Türkiye’de bulabiliyorlar. Bizim, rakiplerimizden farkımız daha iyisini ve daha süratli bir şekilde siparişleri sağlamamızdır.”
YENİ VE EKONOMİK ÜRÜNLERİ PİYASAYA SUNACAĞIZ
Aşı konusunda yaşanan olumlu sonuç ve çalışmalardan dolayı sektörlerin Temmuz ayından itibaren bir yükselişe geçeceğini tahmin eden Ünsal, “Ancak ham maddelerdeki, doğal gaz, elektrik ve buna bağlı diğer bazı ivedi ürünlerin yükselişi ile ihracata negatif yansıyacağı durumu ortaya çıkabilir. Buna karşı işletmelerimizde giderleri düşürme Ar-Ge çalışmaları ileri seviyeye taşımamız gerekebilir. Bana göre enerji, işçilik ve iş verimliliğini artıracak önlemleri almak gerekmektedir. Zaman ne gösterecek beklemektense harekete geçmek gerekir. İhracat programından dolayı 2020 senesindeki yapılan yatırımı, 2021 senesinde otomasyon ile yeni reaktörlerle devam ettireceğiz. Hedefimiz yeni ürünlerle yeni müşteriler ve doğru ekonomik ürünleri piyasaya sunmaktır” dedi.