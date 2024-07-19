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Pamuk fiyatlarını tahmin etmek için yapay zekâyı kullanan yerli girişim cotcast.ai, Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen etkinlikle basına tanıtıldı. Kahramanmaraş’ta üç kuşaktır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Nazar Tekstil’in pamuk alanındaki tecrübesini Hey Teknoloji’nin yapay zeka alanındaki vizyonuyla birleştiren cotcast.ai, yapay zeka modeli ile çiftçiden hazır giyimciye, çırçırcıdan konfeksiyoncuya tüm tekstil tedarik zincirini optimize etmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Bir TÜBİTAK projesinden doğan marka olarak ortaya çıkan platform, aynı zamanda sunduğu yüksek doğruluk oranlı tahminleriyle global yatırımcıların yatırım risklerini minimize etmelerine de yardımcı oluyor.

Türkiye ekonomisi için son derece önemli bir tarım ürünü olan pamuk pazarındaki riskleri doğru yöneterek rekabet etmeyi kolaylaştırmayı hedefleyen cotcast.ai, piyasa hareketlerinin öngörülebilmesi için sunduğu yapay zeka destekli çözümlerle üretimin ve ticaretindaha verimli hale gelmesine katkıda bulunuyor. Küresel verilerle ve güncel bilgilerle desteklenen cotcast.ai analizleri sayesinde dünya çapında pamuk üretimi, talep, stoklarve fiyatlara ilişkin ayrıntılı bilgilere erişmek mümkün oluyor. cotcast.ai, pamuk borsasında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yanı sıra tüm tekstil tedarik paydaşlarını hedefliyor. Bunun yanı sıra platform ilerleyen süreçte tarım ürünleri başta olmak üzere diğer emtialar ve enerji sektöründe de benzer araçlar sunmayı planlıyor.

“Kullanıcılarımızın daha bilinçli ve doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz.”

Tarım, tekstil ve borsa sektörlerindeki bilgi ihtiyacını yapay zekâ araçlarıyla karşılamanın çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyen cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, “cotcast.ai sektör paydaşlarının yanı sıra pamuk alanında yatırım yapmayı düşünenlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendi ve biz bu platformu kullanıcılar için güvenilir bir rehber olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Modelimizin doğruluğunu kanıtlamak adına, geçmiş veriler üzerinde uygulandığında nasıl ciddi kazançlar elde edebileceğini gösteren, ‘backtest’ simülasyonları gerçekleştirdik. Bu simülasyonlar cotcast.ai’ın, pamuk fiyatlarını yüzde 99,45’lik bir doğruluk oranıyla tahmin ettiğini ortaya koydu. 1 centlik fiyat farkının bile yüz binlerce Amerikan Dolarına sebep olduğu bir piyasada kullanıcılarımızın piyasaya ilişkin daha bilinçli ve doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan, cotcast.ai’ın diğer Kurucu Ortağı Ertuğrul Kazancı ise cotcast.ai’ın ürettiği teknolojiyi dünyaya ihraç ederek yerli bir unicorn haline gelme vizyonunun altını çizdi. Kazancı, “Veriye dayalı öngörüler yapmak her alanda önem kazanıyor. Yapay Zeka ise bu alandaki çalışmalara çok farklı bir soluk kattı. Bu sayede büyük miktarda veriyi analiz ederek karmaşık ilişkileri anlamlandırabilmek, verilerdeki gizli trendleri ve desenleri en hızlı şekilde tanımlayabilmek; bu sırada da insandan kaynaklanan hataları minimuma indirebilmek kullanıcıya önemli avantajlar sunuyor. cotcast. ai’ı tüm dünyada tekstil sektöründe yer alan aktörlerin kullanımına kazandırıyoruz” dedi.

Microsoft’un start-up’ları desteklemek için oluşturduğu Founders Hub inisiyatifinin üyesi olan ve aynı zamanda Microsoft bulutu Azure altyapısını kullanan cotcast.ai’in tanıtım lansmanına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Microsoft Güney Doğu Avrupa Teknoloji Direktörü Berkay Mimaroğlu, yaptığı konuşmada Türkiye’de 2021 yılında hayata geçirilen Founders Hub programı kapsamında bugüne dek 1524 start-up’a fikir aşamasından büyüme aşamasına kadar olan süreç boyunca destek verdiklerini dile getirdi. Mimaroğlu, “Founders Hub’a kabul edilen söz konusu girişimler toplamda 15.049.820 dolarlık Azure kredisi kullandılar. Burada bir parantez açıp her yeni yıl bir önceki yıla oranla iki kat Azure kredisi kullandırdığımızı da belirtmek isterim. Öte yandan 1.351 start-up Azure’un Open AI hizmetleri sayesinde yapay zeka entegrasyonu sağlayarak üretkenliklerini artırma fırsatını yakaladı. Halihazırda bini aşkın girişimcimiz, GitHub ve M365 gibi diğer Microsoft ürünlerini de avantajlı şekilde sunan Founders Hub’ın sağladığı fırsatlardan faydalanmaya devam ediyor. Programa katılan startupların yüzde 40’ı Türkiye’de şirketleşmiş ve büyümekte olan girişimlerden oluşuyor” dedi.