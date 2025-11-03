Corpus C&K: Leading the industrial transformation journey through scientific partnership

Bringing together academic expertise and industrial practice, Corpus C&K guides Türkiye’s green transformation with scientific accuracy, economic sustainability, and practical solutions.

Officially founded in 2023 as an environment- and chemistry-based consultancy, Corpus C&K is the result of an accumulation of experience dating back to 2020. By 2026, the company will operate within Adıyaman University Technopark, aiming to become one of Türkiye’s leading reference centers in sustainability through its academia–industry collaboration model.

Corpus C&K embraces the concepts of “Environment and Chemistry,” represented in its name, not merely as institutional identifiers but as a holistic philosophy. Founder Buse Gülsüm Toparlı defines the company’s foundation as “developing a transformation approach that combines laboratory discipline with field reality—measurable and verifiable.” In line with this vision, the company offers science-based solutions to industrial needs through an academically rooted team.

A scientific infrastructure guiding industry

The core team of Corpus C&K is largely composed of academicians. With expert consultants integrated with Adıyaman University Faculty of Engineering, each project merges scientific accuracy with practical potential. This approach has led to the emergence of a “scientific partnership model” that goes beyond conventional consulting.

Co-founder Buse Gülsüm Toparlı steers the company’s direction with her expertise in environmental systems and industrial consultancy, while Prof. Dr. Yavuz Demirci, with over 25 years of academic experience, provides a strong vision in environmental engineering, energy, and waste management.

Corpus C&K’s working philosophy unites scientific integrity, reliability, innovation, and stakeholder collaboration. The company aims not merely to analyze but to act as a strategic partner managing industrial transformation. Today, Corpus C&K provides guidance across Türkiye in carbon footprint calculation, energy efficiency, life cycle analysis, green certification processes, and circular economy consulting.

Collaborating with funding mechanisms such as TÜBİTAK, KOSGEB, IPARD III, and EBRD, the company supports businesses in achieving both environmental and financial transformation.

Five pillars of sustainability: measurable, verifiable, and applicable

Corpus C&K’s consulting services are structured around five main pillars:

Carbon management: Corporate and product-based carbon footprint calculations, reduction planning, and verification processes in line with ISO 14064 and GHG Protocol standards. Life cycle assessment (LCA) and EPD reporting: Environmental performance evaluation according to ISO 14040–44 and EN 15804+A2 standards. Energy management: Energy audits, efficiency improvement actions, solar energy feasibility studies, and low-carbon production solutions within the ISO 50001 framework. Green certification (YES-TR) and sustainable infrastructure: Technical execution of green certification processes for buildings and campuses. Waste, water, and circular economy management: Waste minimization, recycling strategies, and resource efficiency planning.

Each of these technical studies makes environmental impacts measurable across industrial production chains while enhancing economic efficiency. Corpus C&K’s approach moves sustainability far beyond “report preparation,” aiming instead for permanent transformation across all corporate processes.

Green transformation applied in the field, strengthened by financial support

Corpus C&K addresses the transition to low-carbon production from technical, financial, and strategic perspectives. Many enterprises face budget constraints when attempting to transform—this is precisely where the company steps in. By mobilizing national and international financing resources, it makes transformation investments accessible.

The company develops energy efficiency and recovery projects, providing feasibility, amortization, and technical analysis for solar and renewable energy investments. It manages CBAM and ETS compliance reporting, preparing firms for carbon regulations. Supported by project-based financing models, these initiatives enable access to grants, incentives, and R&D programs.

In this process, Corpus C&K acts not merely as a consultant but as a strategic intellectual partner for industry. Tailor-made green transformation roadmaps—customized according to each company’s production style, raw materials, geography, and market—strengthen long-term competitiveness.

“Success is measured by results in the field”

Corpus C&K views trade fairs not only as promotion platforms but as opportunities for knowledge exchange. The company attracted great interest at the 2025 GTM Textile Machinery Fair, building strong connections with both industrial and cross-sector representatives.

Founder Buse Gülsüm Toparlı remarks, “For us, the best promotion is successfully completed projects. We care about being visible not through exhibition stands but through verified outcomes.” This principle continues to shape the company’s field operations.

Upon completing its accreditation process in 2026, Corpus C&K will mark a significant milestone in Türkiye’s green transformation journey. The new era beginning at Adıyaman University Technopark will expand the company’s reach, bringing scientifically grounded and practical solutions to a broader industrial audience.

Today, Corpus C&K aims to transform sustainability from a slogan into tangible, measurable field impact. Whether through reduced factory energy consumption, reclaimed waste lines re-entering the economy, or municipal water efficiency improvements, the company believes each action generates real value.

In the words of Buse Gülsüm Toparlı: “We contribute to Türkiye’s green transformation not as consultants but as scientific partners. We advance through knowledge, grow through projects, and deliver lasting solutions that benefit both nature and people.”

Corpus C&K: Bilimsel akıl ortaklığıyla sanayinin dönüşüm yolculuğunda öncü

Akademik bilgi birikimini sanayiyle buluşturan Corpus C&K, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine bilimsel doğruluk, ekonomik sürdürülebilirlik ve uygulanabilir çözümlerle rehberlik ediyor.

Çevre ve kimya tabanlı bir danışmanlık firması olarak 2023 yılında resmen kurulan Corpus C&K, kökleri 2020 yılına uzanan bir birikimin sonucu. Şirket, 2026 itibarıyla Adıyaman Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek ve akademi-sanayi iş birliği modeliyle Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanındaki referans merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Corpus C&K, isminde yer alan “Çevre ve Kimya” kavramlarını sadece kurumsal bir çerçeve olarak değil, bütüncül bir anlayış olarak benimsemiş durumda. Kurucu Buse Gülsüm Toparlı, şirketin çıkış noktasını “laboratuvar disipliniyle sahadaki gerçekliği birleştiren, ölçülebilir ve doğrulanabilir bir dönüşüm anlayışı geliştirmek” olarak tanımlıyor. Bu vizyon doğrultusunda şirket, akademik kökenli bir kadro ile sanayinin ihtiyaçlarına bilimsel temelli çözümler sunuyor.

Bilimsel altyapı, sanayiye rehberlik eden güvenilir bir yapı

Corpus C&K’nin çekirdek kadrosu büyük ölçüde akademisyenlerden oluşuyor. Şirket, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile entegre çalışan uzman danışmanlar sayesinde her projede bilimsel doğruluk ve uygulama potansiyelini bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, danışmanlığın ötesinde bir “bilimsel ortaklık modeli” doğuruyor.

Kurucu ortak Buse Gülsüm Toparlı, çevre sistemleri ve endüstriyel danışmanlık alanındaki deneyimiyle firmanın yönünü belirlerken; yönetici Prof. Dr. Yavuz Demirci, 25 yılı aşan akademik geçmişiyle çevre mühendisliği, enerji ve atık yönetimi alanlarında güçlü bir vizyon sunuyor.

Corpus C&K’nin çalışma felsefesi; bilimselliği, güvenilirliği, yenilikçi düşünmeyi ve paydaş iş birliğini birleştiriyor. Şirket, yalnızca analiz yapan bir yapı değil, sanayi kuruluşlarının dönüşüm sürecini yönetebilen stratejik bir yol arkadaşı olmayı amaçlıyor.

Bugün Corpus C&K; karbon ayak izi hesaplama, enerji verimliliği, yaşam döngüsü analizi, yeşil sertifika süreçleri ve döngüsel ekonomi danışmanlığıyla Türkiye’nin dört bir yanında sanayicilere rehberlik ediyor. TÜBİTAK, KOSGEB, IPARD III ve EBRD gibi ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarıyla entegre çalışarak, firmaların sadece çevresel değil finansal anlamda da güçlü bir dönüşüm gerçekleştirmesine destek oluyor.

Beş eksende sürdürülebilirlik: ölçülebilir, denetlenebilir ve uygulanabilir

Corpus C&K’nin danışmanlık hizmetleri beş temel eksende toplanıyor:

Karbon Yönetimi: ISO 14064 serisi ve GHG Protocol standartlarına uygun kurumsal ve ürün bazlı karbon ayak izi hesaplamaları, azaltım planlamaları ve doğrulama süreçleri. Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ve EPD Raporlaması: ISO 14040-44 ve EN 15804+A2 standartlarıyla uyumlu çevresel performans ölçümü. Enerji Yönetimi: ISO 50001 çerçevesinde enerji etütleri, verimlilik artırıcı önlemler, GES fizibiliteleri ve düşük karbonlu üretim çözümleri. Yeşil Sertifika (YES-TR) ve Sürdürülebilir Altyapı: Bina ve yerleşkeler için yeşil sertifikasyon süreçlerinin teknik yürütülmesi. Atık, Su ve Döngüsel Ekonomi Yönetimi: Atık azaltımı, geri dönüşüm stratejileri ve kaynak verimliliği planlamaları.

Bu teknik çalışmaların her biri, sanayi işletmelerinin üretim zincirlerinde çevresel etkileri ölçülebilir kılarken, aynı zamanda ekonomik verimliliği artırmaya da hizmet ediyor. Corpus C&K’nin yaklaşımı, sürdürülebilirliği “rapor hazırlamak”tan çok daha öte bir noktaya taşıyor; firmaların tüm süreçlerinde kalıcı dönüşüm hedefliyor.

Yeşil dönüşüm sahada uygulanıyor, finansal destekle güçleniyor

Corpus C&K, sanayi kuruluşlarının düşük karbonlu üretime geçişini teknik, finansal ve stratejik boyutlarıyla ele alıyor. Birçok işletmenin dönüşüm isteği, bütçe engeline takılıyor; şirket tam bu noktada devreye giriyor. Ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarını harekete geçirerek dönüşüm yatırımlarının erişilebilir olmasını sağlıyor.

Şirket, enerji verimliliği ve geri kazanım projeleri geliştiriyor, GES ve yenilenebilir enerji yatırımları için fizibilite, amortisman ve teknik analiz desteği sunuyor. CBAM ve ETS uyum raporlamalarıyla karbon regülasyonlarına hazırlık süreçlerini yönetiyor. Bu adımların tümü, proje tabanlı finansman modelleriyle desteklenerek firmalara hibe, teşvik ve Ar-Ge programlarından faydalanma imkânı sağlıyor.

Corpus C&K bu süreçte yalnızca danışman değil; sanayi için stratejik bir akıl ortağı gibi hareket ediyor. Her firmanın üretim biçimine, hammaddesine, coğrafyasına ve pazarına özel olarak oluşturulan yeşil dönüşüm yol haritaları, işletmelerin uzun vadeli rekabet gücünü artırıyor.

“Başarı, sahadaki sonuçlarla ölçülür”

Corpus C&K, fuar katılımlarını sadece tanıtım değil, bilgi paylaşımı platformu olarak görüyor. 2025 yılında GTM Tekstil Makineleri Fuarı’nda büyük ilgi gören firma, burada yalnızca sanayicilerle değil, farklı sektör temsilcileriyle de güçlü temaslar kurdu.

Kurucu Buse Gülsüm Toparlı, “Bizim için en iyi tanıtım, başarıyla tamamlanmış projelerdir. Fuar standlarında değil, üretilmiş ve doğrulanmış sonuçlarda görünür olmayı önemsiyoruz” diyor. Bu anlayış, şirketin gelecekteki tüm saha çalışmalarına da yön veriyor.

2026 itibarıyla tamamlanacak akreditasyon süreciyle birlikte Corpus C&K, Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olacak. Adıyaman Üniversitesi Teknopark’ta başlayacak yeni dönem, firmanın bilimsel temelli ve uygulanabilir çözümlerini daha geniş bir sanayi kitlesine ulaştıracak.

Bugün Corpus C&K, sürdürülebilirlik kavramını bir slogan olmaktan çıkararak, sahada ölçülebilir etkilere dönüştürmeyi hedefliyor. Bir fabrikanın enerji tüketimi azaldığında, bir atık hattı yeniden ekonomiye kazandırıldığında veya bir belediye su verimliliği sağladığında, bu çabanın gerçek bir değere dönüştüğüne inanıyor.

Buse Gülsüm Toparlı’nın sözleriyle: “Biz Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine danışman olarak değil, bilimsel akıl ortağı olarak katkı veriyoruz. Bilgiyle ilerliyor, projelerle büyüyor, doğaya ve insana fayda sağlayan kalıcı çözümler sunuyoruz.”