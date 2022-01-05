Çevreye Duyarlı Selülozik Elyaf, Rieter ile Gerçeğe Dönüştü

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Küresel bir özel kimyasallar şirketi olan Eastman, yeni kesikli elyafını işleme konusunda Rieter’den danışmanlık almak istedi. Halihazırda filament iplik olarak kullanılan Naia™ selülozik elyaf, artık daha fazla tekstil uygulamasında kullanılabiliyor. Eastman ve Rieter, moda markalarına gerçekten sürdürülebilir bir seçenek sunarken pazara yayılma oranını artırmak amacıyla Naia kesikli elyaf için doğru karışımları ve iplik numaralarını bulmak üzere birlikte çalıştı.

Kingsport, TN, ABD merkezli Eastman, selülozik asetattan üretilen yeni bir kesikli elyafın geliştirilmesi için Rieter’den yardım istedi. Naia markalı elyaf halihazırda filament iplik biçiminde pazarda bulunmaktadır. Pazara yayılma oranını artırmak ve Naia elyafı daha fazla tekstil uygulamasında kullanmak için Eastman, bunu kesikli elyaf biçiminde de sunmaya karar verdi.

Burada Rieter devreye girdi. Rieter tüm iplikçilik sistemlerinde ve balyadan ipliğe tüm kesikli elyaf türlerinin işlenmesinde engin deneyime sahiptir. Şirketin uzmanlığı, sonraki işlem kademesinde ipliklerin diğer uygulamalarını işlemeyi ve test etmeyi de kapsıyor.

Eastman Naia kesikli elyafla üretilen çevreye duyarlı karışımlar son derece yumuşaktır ve çabuk kurur. Naia, boncuklanmayı tutarlı olarak azaltarak tasarımcılara daha fazla serbestlik ve seçenek sunar. Odun hamurundan üretilen elyafın kaynağı sürdürülebilir olarak çam ve okaliptus ormanlarından elde edilir. Bu elyaf, çözücülerin tekrar kullanım için sistemde geri dönüştürüldüğü ve tehlikeli kimyasalların kullanılmadığı güvenli ve kapalı devre proseste üretilir. Üretim prosesinin ağaçtan elyafa karbon ve su ayak izi düşüktür. Doğada çözünebilirlik sertifikası ile birlikte bu durum; tişört, rahat giysiler, tulum, süveter ve elbiseler için mükemmel bir sürdürülebilir malzeme sağlar ve tüm dünyadaki moda markalarına gerçekten sürdürülebilir bir seçenek sunar.

Naia ile ilk denemeler – elyafı anlamak

Rieter’in ilk denemelerde kullandığı selülozik elyaf bazı zorlukları işaret etti. Teknologlar, selülozik elyafın özelliklerini daha derinlemesine inceleyip öğrenerek, proses yaklaşımlarını belirleyip ara seviyede öğrendiklerini paylaştılar.

Yeni elyaf ve yeni karışımlar

İkinci sıradaki denemeler daha fazla umut vadetti. Eastman, ilk deneme sonuçlarına dayanarak, laboratuvarlarına geri döndü ve elyafın işlenebilirliğini iyileştirerek Naia kesikli elyafı daha da geliştirdi. Taraklama prosesindeki kayda değer iyileşmeyle yüksek kaliteli tarak şeridi elde edildi.

Rieter’in tekstil teknologları; polyester, modal ve liyosel elyafı içeren farklı karışımları işlemeye devam etti. Buna Winterthur, İsviçre’de bulunan Rieter’in genel merkezindeki eğirme merkezinde her karışım için bobinlerin sarılması, klasik ring ipliği ve kompakt twin ipliğin eğrilmesi dahildi. Ne 30 ve Ne 40 single ring iplikleri ile Ne 40 ve Ne 60 kompakt twin iplikleri eğirdiler. Elyaf açma ve taraklama proseslerinde çalışma performansı sorunsuzdu. Naia kesikli elyaf; cer makinalarında iyi bir performans gösterdi ve kabul edilebilir üniformiteyle şerit üretildi. Tüm karışımlar normal üretim hızında işlenebiliyordu.

Eastman için proses önerileri

Tüm test ve denemelerin ardından Rieter tekstil teknologları, Naia elyafıyla nelerin mümkün olduğuna dair iyi bilgiler edindi. Denemelerde öğrenilenler daha fazla değerlendirme ve test için Eastman ile paylaşıldı. Ayrıca Rieter; teknik satış da dahil olmak üzere Eastman ekibini en iyi elyaf türünü eğirmeleri için proses önerileri, makina ayarları ve karışım oranları konularında eğitti. Naia kesikli elyaf Şubat 2020’de piyasaya sürüldü. Önde gelen küresel moda perakendecisi H&M, Eastman Naia™ Renew selülozik elyafla üretilen Conscious Exclusive 2020 sonbahar/kış koleksiyonuyla pazarda ilk oldu.