Küresel tekstil endüstrisi, çevresel kaygıların ve kaynak verimliliği gereksinimlerinin hızla arttığı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Artık saece kaliteli üretim değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve yüksek enerji verimliliği de rekabetin ana unsurları arasında yer alıyor. Türkiye’nin önde gelen tekstil makine üreticilerinden Canlar Mekatronik, tam da bu dönüşüm noktasında önemli bir rol üstleniyor. Firma, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle üreticilere daha çevreci, daha ekonomik ve daha verimli üretim imkanları sunarken, sektörün geleceğine yön veren teknolojilerini bu yıl Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME 2025 fuarında sektör profesyonelleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

27 yıllık mühendislik birikimi küresel sahnede

Canlar Mekatronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurulduğu 1997 yılından bu yana sektörde mühendislik gücü, yenilikçi yaklaşımı ve güvenilir hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Şirketin başarı yolculuğu küçük ama kararlı adımlarla başladı. İlk üç yıl boyunca yalnızca makine revizyonu ve yenileme hizmetleri sunan firma, 2001 yılında 4.000 m²’lik fabrikasında üretime başladı. Artan taleple birlikte 2003’te üretim alanını 8.000 m²’ye çıkararak kapasitesini katladı.

2015 yılında “Canlar Mekatronik” adını alarak markalaşma sürecine giren şirket, bugün Tekirdağ Ergene’deki modern üretim üssünde faaliyetlerini sürdürüyor. Ürün gamında kumaş boyama, bobin boyama, levent boyama, ramöz, egalize ve serbest kurutma makineleri gibi tekstil sanayisinin temel yapı taşlarını oluşturan teknolojiler yer alıyor. Bugün 27 yılı aşan deneyimiyle sadece Türkiye’de değil, Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada güvenilir çözüm ortağı konumunda olan Canlar Mekatronik, fuarda ziyaretçilerini H7-B307 numaralı stantta ağırlayacak.

Bir fuardan çok daha fazlası: Geleceğin üretim vizyonu

Canlar Mekatronik Genel Müdürü Kaan Çakıcı’dan aktarılan bilgilere göre, ITMA ASIA + CITME 2025 yalnızca ürünlerin tanıtılacağı bir platform değil, aynı zamanda sektörün geleceğini belirleyecek ilişkilerin kurulacağı stratejik bir buluşma noktası. Şirket bu fuar aracılığıyla özellikle Asya-Pasifik pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefliyor.

Singapur’un stratejik konumu, Canlar Mekatronik’in hedef pazarlarını genişletmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle Endonezya, Vietnam ve Hindistan gibi su ve enerji maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde firmanın çevre dostu çözümlerine yoğun bir ilgi bekleniyor. Bunun yanı sıra, tekstil yatırımlarının hızla arttığı Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde kurulacak yeni bağlantılar sayesinde şirketin ihracat ağı daha da genişleyecek. Avrupa’da çevre regülasyonlarının sıkılaşması da, enerji ve su tasarrufu sağlayan makinelerin talebini artırıyor ve Canlar Mekatronik’i bu pazarda daha cazip hale getiriyor.

Verimliliğin yeni tanımı: Su ve enerji tüketiminde devrim

Fuarda en çok dikkat çekecek ürünlerden biri, firmanın geliştirdiği yeni nesil havalı jet boyama makinesi olacak. Bu yenilikçi sistem, geleneksel boyama teknolojilerine kıyasla %35’e varan su tasarrufu sağlıyor. Daha düşük enerji tüketimi ve optimize edilmiş proses süreleri sayesinde işletmeler için üretim maliyetlerinde ciddi avantajlar oluşturuyor.

Yeni nesil makinenin esnek çalışma sistemi, farklı kumaş türleri ve üretim hacimlerine kolayca uyum sağlıyor. Bu sayede üreticiler, değişen pazar taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebiliyor. Akıllı kontrol modülleri sayesinde proses boyunca su kullanımı izleniyor ve geri dönüşüm oranları artırılıyor. Böylece hem doğaya olan etki azaltılıyor hem de işletmelere uzun vadeli maliyet avantajı sağlanıyor.

Ar-Ge ile geleceğin üretim standartlarını belirliyor

Canlar Mekatronik’in başarısının ardında güçlü bir Ar-Ge kültürü bulunuyor. Şirket yalnızca mevcut ürün gamını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda tekstil endüstrisinin geleceğine yön verecek teknolojilere yatırım yapıyor. Son dönemde devreye alınan projeler arasında suyun geri dönüşüm oranını artıran otomatik yönetim sistemleri, kimyasal kullanımını azaltan akıllı proses çözümleri ve karbon salımını en aza indiren yeni nesil kurutma sistemleri bulunuyor.

Bu çalışmalar yalnızca çevreye duyarlı üretimi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilere operasyonel verimlilik ve rekabet avantajı da sağlıyor. Ayrıca üretimde kullanılan tüm kaynakların sürdürülebilirlik anlayışıyla optimize edilmesi, firmanın küresel rekabette konumunu daha da güçlendiriyor.

“Daha az su, daha az enerji, daha fazla verimlilik”

Canlar Mekatronik’in üretim anlayışının merkezinde basit ama güçlü bir vizyon var: “Daha az su, daha az enerji, daha fazla verimlilik.” Bu yaklaşım yalnızca ürünlerin teknik özelliklerini değil, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerini de şekillendiriyor.

Orta vadede Asya ve Afrika pazarlarında daha güçlü bir satış ve servis ağı kurmayı planlayan firma, uzun vadede ise sürdürülebilir tekstil teknolojilerinde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olmayı hedefliyor. Uluslararası teknik mevzuatlara tam uyumlu makineleriyle global pazarlarda güven kazanan Canlar Mekatronik, sadece bir üretici değil, tekstil endüstrisinin dönüşüm yolculuğunda stratejik bir ortak olarak konumlanıyor.

Geleceğe damga vuracak güvenilir ortak

Bugün 27 yılı aşan köklü deneyimiyle Canlar Mekatronik, Türkiye’nin mühendislik gücünü dünya sahnesine taşıyan önemli markalardan biri. Kalite, güvenlik ve çevreye duyarlılık değerlerini üretim süreçlerinin merkezine yerleştiren firma, Singapur’daki ITMA ASIA + CITME 2025 fuarında tanıtacağı teknolojilerle yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin beklentilerine de yanıt vermeye hazırlanıyor.

Şirketin daveti açık: Tekstil üreticileri, kaynakları verimli kullanan, çevreye duyarlı ve yüksek performanslı çözümlerle donatılmış yeni nesil bir üretim anlayışına katılmaya çağrılıyor. Canlar Mekatronik’in hedefi, sadece bugünün endüstrisine katkı sağlamak değil; gelecek on yılların üretim standartlarını bugünden inşa etmek.

Canlar Mekatronik to showcase sustainable dyeing solutions in Singapore

The global textile industry is undergoing a profound transformation, driven by environmental concerns and the urgent need for resource efficiency. Today, competitiveness no longer depends solely on product quality—it also rests on sustainable production and energy-saving technologies. Positioned right at the heart of this shift, Turkey’s leading textile machinery manufacturer Canlar Mekatronik is playing a decisive role. With its innovative machines, the company empowers manufacturers to run greener, smarter, and more cost-efficient operations. At this year’s ITMA ASIA + CITME 2025 in Singapore, Canlar Mekatronik is preparing to meet industry professionals and showcase the technologies that will shape the future of textile production.

From small steps to a global stage

Since its foundation in 1997, Canlar Mekatronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. has built its reputation on engineering strength, innovation, and reliable service. The company’s success story began modestly with three years of machine revision and refurbishment services. By 2001, it had launched production at a 4,000 m² facility, which soon doubled to 8,000 m² in response to rising demand.

In 2015, the company rebranded as “Canlar Mekatronik” and accelerated its growth. Today, with a modern manufacturing base in Tekirdağ Ergene, it produces essential machinery for the textile industry, including fabric dyeing, yarn dyeing, beam dyeing, stenters, equalizing machines, and free dryers. With over 27 years of expertise, Canlar Mekatronik has become a trusted partner not only in Türkiye but also across Europe, Asia, the Middle East, and Africa. At the Singapore fair, the company will welcome visitors at stand H7-B307.

More than a trade show: a gateway to tomorrow

Kaan Çakıcı, Board Member of Canlar Mekatronik, ITMA ASIA + CITME 2025 represents far more than a product showcase—it is a strategic hub where the future of textile manufacturing will be shaped. Through this event, Canlar Mekatronik aims to consolidate its presence in Asia-Pacific while opening doors to new partnerships.

Singapore’s pivotal location offers strong leverage for expansion. Markets such as Indonesia, Vietnam, and India, where water and energy costs weigh heavily on manufacturers, are expected to respond strongly to Canlar’s sustainable solutions. At the same time, booming textile investments in the Middle East and Africa will create additional opportunities. With tightening environmental regulations in Europe, demand for energy- and water-saving machinery is also rising, making Canlar Mekatronik an increasingly attractive choice worldwide.

Redefining efficiency: cutting water and energy use

One of the company’s highlights at the fair will be its next-generation air jet dyeing machine. Compared to conventional systems, it delivers up to 35% water savings while also reducing energy consumption and shortening process times. The result: lower production costs and a more competitive edge for textile manufacturers.

The machine’s adaptable design allows seamless operation across different fabric types and production scales, enabling manufacturers to respond quickly to market shifts. Integrated smart control modules monitor water usage and boost recycling rates, cutting environmental impact while creating long-term cost savings.

Driving the future with R&D and sustainability

Behind Canlar Mekatronik’s success lies a strong research and development culture. The company invests not only in refining its current product range but also in pioneering technologies that set new benchmarks for the textile industry.

Recent projects include automated management systems that maximize water recycling, intelligent process solutions that reduce chemical use, and next-generation drying systems that minimize carbon emissions. These initiatives are not just about greener production; they also translate into operational efficiency and competitive advantages for customers. By optimizing resources throughout its processes, Canlar Mekatronik strengthens its global standing as a leader in sustainable innovation.

“Less water, less energy, more efficiency”

At the heart of Canlar Mekatronik’s philosophy lies a simple but powerful motto: “Less water, less energy, more efficiency.” This vision not only defines the company’s machines but also reflects its long-term strategy.

In the medium term, Canlar Mekatronik plans to build a stronger sales and service network across Asia and Africa. In the long run, the company’s ambition is to stand among the world’s leading manufacturers of sustainable textile technologies. Fully compliant with international regulations, its machinery earns trust in markets worldwide, positioning the company as more than a supplier—as a strategic partner in the industry’s transformation.

A trusted partner shaping the future

With more than 27 years of know-how, Canlar Mekatronik is among the key players carrying Türkiye’s engineering excellence onto the global stage. By embedding quality, safety, and environmental responsibility into every stage of its production, the company ensures lasting value for its partners.

At ITMA ASIA + CITME 2025 in Singapore, Canlar Mekatronik is set to present solutions that go beyond today’s needs and anticipate the demands of tomorrow. Its invitation is clear: textile manufacturers are encouraged to join the journey toward a production model that is efficient, environmentally responsible, and built to last. The company’s mission is not only to contribute to today’s industry but also to build the standards that will define the next decades of textile manufacturing.