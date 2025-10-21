Tekstil terbiye ve boyama makineleri alanında 40 yılı aşkın deneyimiyle sektörün öncü üreticilerinden DMS Dilmenler Makina, ITMA ASIA + CITME fuarında, su ve enerji verimliliği sağlayan yeni nesil HT kumaş boyama makinesi ve rotary baskı teknolojilerini tanıtacak.

Enerji ve kimyasal tasarrufunda çığır açan HT boyama makinesi

1982 yılından bu yana tekstil makineleri sektöründe geliştirdiği teknolojilerle dikkat çeken DMS Dilmenler Makina, 19-23 Kasım 2025’te Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME 2025’te sektörün en güncel ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi çözümlerini sahneye çıkaracak. Genel Müdür İsmail Şengüler liderliğinde şirket, fuarda sergilenecek 600 kg kapasiteli HT kumaş boyama makinesi ile su ve enerji verimliliği konusunda yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Şengüler, fuar beklentilerini şöyle özetliyor:

“Singapur’daki ITMA ASIA + CITME fuarı, son teknoloji ürünlerimizi uluslararası pazarda tanıtmak ve yeni iş ortaklıkları geliştirmek için çok değerli bir platform olacak. Bu yıl en son versiyonunu hazırladığımız HT boyama makinemizi ilk kez burada tanıtacağız.”

Yeni model, özellikle suyun tahliyesi ve kimyasal kullanımında sunduğu verimlilikle dikkat çekiyor. Özel tasarımlı Jbox sistemi sayesinde makine, daha az kimyasal ve enerji tüketerek daha hızlı boşaltım yapabiliyor. Bu sayede hem çevresel etkiler azalıyor hem de üretim kapasitesi artıyor. Şengüler, “Suyun çok daha efektif ve hızlı şekilde tahliye edilmesi, aynı anda daha fazla kumaş yüklenmesini mümkün kılıyor. Bu da üreticiler için ciddi bir verimlilik artışı anlamına geliyor” diyor.

Rotary baskıda yeni dönem başlıyor

DMS Dilmenler Makina’nın fuarda dikkat çekeceği bir diğer önemli yenilik ise rotary baskı alanındaki yeni üretimi olacak. Şirket, bu alandaki gelişmeleri de müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

“Rotary baskı makinesi üretimimiz, boyama teknolojilerimizle entegre çalışan ve müşterilerimizin üretim hatlarında kaliteyi ve hız verimliliğini artıran yeni bir çözüm olarak öne çıkıyor. Fuarda bu alanda hem teknik dokümanlarımız hem de uzman ekip arkadaşlarımızla detaylı bilgi paylaşımı yapacağız” ifadelerini kullanan Şengüler, rotary segmentinin şirket için yeni bir büyüme alanı olduğunu vurguluyor.

DMS Dilmenler Makina, fuar boyunca H8-B501 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak ve hem boyama hem de baskı süreçlerine yönelik son teknolojilerini tanıtacak.

Sürdürülebilirlik odaklı gelecek vizyonu

Ar-Ge ve ÜR-GE çalışmalarına büyük önem veren DMS Dilmenler Makina, 2011 yılında hayata geçirdiği Megam Boyahane yatırımıyla üreticilerin ihtiyaçlarını uygulamalı şekilde analiz etme ve çözümler geliştirme kapasitesini güçlendirdi. Şirket, su, doğalgaz ve elektrik gibi maliyet kalemlerinin üretici üzerindeki etkilerini azaltan çözümlerle sektörde fark yaratıyor.

“Tekstil üretiminde enerji ve hammadde maliyetleri üreticilerin kârlılığını doğrudan etkiliyor. Biz geliştirdiğimiz makinelerle bu maliyetleri aşağı çekerken, sürdürülebilir bir üretim yaklaşımını da destekliyoruz” diyen Şengüler, DMS’nin geleceğe yönelik hedeflerini de şöyle özetliyor:

“Orta ve uzun vadede, sadece makine tedarikçisi olarak değil, rekabetçi üretim gücü sağlayan stratejik bir iş ortağı olarak konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Müşterilerimizin rekabet avantajı kazanmaları için teknik altyapıyı birlikte geliştirmeye devam edeceğiz.”

Yeni iş birliklerine açık bir fuar hedefi

DMS Dilmenler Makina için ITMA ASIA + CITME 2025 yalnızca yeni teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon değil, aynı zamanda Asya pazarında büyüme stratejisinin de önemli bir ayağını oluşturuyor. Şirket, özellikle Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni iş ortaklıkları kurmayı ve mevcut pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

“Bu fuar bizim için sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda yeni pazarlara açılmak için de önemli bir fırsat. Geliştirdiğimiz çözümlerin Asya’daki tekstil üreticileri tarafından yakından inceleneceğini ve iş birlikleri açısından ciddi geri dönüşler alacağımızı düşünüyoruz” diyen Şengüler, fuarın stratejik önemini vurguluyor.

DMS Dilmenler Makina, 19-23 Kasım 2025 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek ITMA ASIA + CITME 2025 fuarında, H8-B501 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacak. Şirket, su ve enerji verimliliğini artıran yeni nesil boyama makineleri ile rotary baskı teknolojilerindeki en güncel çözümlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Raising the bar in dyeing technology: DMS Dilmenler Makina set to make a splash at ITMA ASIA + CITME 2025

With more than four decades of expertise in textile finishing and dyeing machinery, DMS Dilmenler Makina is gearing up to unveil its latest generation of HT fabric dyeing machine and rotary printing technology — designed to boost water and energy efficiency — at ITMA ASIA + CITME 2025.

Pushing the limits of efficiency with a next-generation HT dyeing machine

Since 1982, DMS Dilmenler Makina has been known for its forward-looking technologies in textile machinery. At ITMA ASIA + CITME 2025, to be held from 19 to 23 November 2025 in Singapore, the company — led by General Manager İsmail Şengüler — will showcase its most advanced innovations designed to meet the latest demands of the industry. At the heart of its presentation will be a 600-kg-capacity HT fabric dyeing machine, marking a new chapter in water and energy efficiency.

Şengüler summarizes their expectations for the show:

“ITMA ASIA + CITME in Singapore is an invaluable platform to present our state-of-the-art technologies to the global market and to forge new business partnerships. This year, we will unveil the latest version of our HT dyeing machine for the first time at this event.”

The new model stands out with its efficiency in water discharge and chemical consumption. Thanks to a specially engineered Jbox system, the machine uses less chemical and energy while enabling faster drainage, which translates into higher productivity and lower environmental impact. “Being able to discharge water more quickly and effectively allows a greater fabric load in a single batch. This results in a significant boost in efficiency for manufacturers,” adds Şengüler.

Turning a new page in rotary printing

Another highlight at the DMS booth will be the company’s new rotary printing technology, which is expected to attract significant attention during the fair. This new-generation system is designed to integrate seamlessly with the company’s dyeing solutions and enhance both quality and speed in production lines.

“Our rotary printing machine is a new solution that works hand in hand with our dyeing technologies, increasing efficiency and quality in textile manufacturing. At the exhibition, we will provide in-depth information on this technology with technical documents and on-site experts,” says Şengüler, underlining that the rotary segment has become a strategic growth area for DMS.

DMS Dilmenler Makina will welcome visitors to stand H8-B501, where it will present the latest developments in both dyeing and printing processes.

Building a sustainable future, one innovation at a time

Research and development remain at the core of DMS’s strategy. The company strengthened its capabilities in 2011 with the launch of its Megam Dyehouse, which enables it to analyze customer needs and develop solutions through hands-on testing. By addressing rising costs of water, natural gas, and electricity, DMS provides smart, cost-effective technologies that give manufacturers a competitive edge.

“Energy and raw material costs directly affect profitability in textile production. Our technologies not only help lower these costs but also support a more sustainable production model,” notes Şengüler. He further outlines the company’s long-term vision:

“In the medium and long term, we aim to position ourselves not just as a machinery supplier, but as a strategic partner that empowers our customers with competitive production capabilities. Together, we will continue to build the technical foundations for their future success.”

Expanding horizons in new markets

For DMS Dilmenler Makina, ITMA ASIA + CITME 2025 is not only a stage to showcase cutting-edge technology but also a springboard to accelerate its expansion strategy in Asia. The company aims to establish new partnerships in East and Southeast Asia and strengthen its presence in existing markets.

“This exhibition is more than a product showcase — it’s a gateway to new markets. We believe our solutions will capture the interest of textile manufacturers in Asia and open doors to significant collaborations,” Şengüler emphasizes.

DMS Dilmenler Makina will showcase its latest solutions at ITMA ASIA + CITME 2025, held from 19 to 23 November 2025 in Singapore. Visitors to stand H8-B501 will discover the company’s newest-generation dyeing machines and rotary printing technologies, designed to deliver maximum efficiency in water and energy use.