Combining over 50 years of expertise in cotton processing machinery with automation and efficiency, Bezina Makina is ready to showcase its new goals at CAITME 2025.

From Söke to the world

Founded in 1977 in Söke, Aydın, Bezina Makina entered the sector by manufacturing upper automation systems and cleaning machines for ginning factories. Company partner Murat Bezina shared their founding vision with Sleep Tech magazine:

“Our primary goal was to maintain the highest quality standards in machine manufacturing and to meet the sector’s needs by producing machines that could compete in both domestic and international markets. Today, we have successfully achieved this and continue to adapt to new developments by expanding our product range. With the projects we have completed worldwide, our company has become a preferred name in the industry.”

From design to commissioning: engineering with a customer focus

Bezina Makina’s product portfolio ranges from module feeding systems to drying towers, from pneumatic systems to automation solutions. Murat Bezina explains their customer-oriented approach:

“We design all machines and transfer systems used in cotton cleaning in line with current technology and customer demands. In our project-based work, we determine the machine and equipment specifications according to the client’s requirements and create the complete 3D design of the project. After customer approval, we carry out production, assembly, and commissioning.”

Automation and efficiency for the factories of the future

According to Murat Bezina, continuous renewal and automation investments are key to their success:

“During the design and production stages of our machines, we closely follow technological innovations and make the necessary updates. These improvements are generally applied to digital control and automation systems. Thanks to these updates, our machines have longer lifespans, consume less energy, and deliver higher cotton processing quality, which brings us positive feedback.”

He also underlines their flexibility in special projects:

“In custom design and project development, we begin with the information provided by the customer while also incorporating the latest technological advances. The design process continues under customer supervision, after which we move on to production planning and implementation.”

CAITME 2025: Bezina Makina on stage in Uzbekistan

The company is preparing to make a strong appearance at CAITME 2025 in Uzbekistan. Murat Bezina highlights their vision for the exhibition:

“At CAITME 2025, our primary goal is to present our company as a manufacturer and supplier of Saw Gin and pre-cleaning machines, especially to participants from Uzbekistan as well as the wider industry. In this way, we aim to further increase our commercial volume and visibility.”

The focus products for the fair are already determined:

“We aim to reach companies that require Saw Gin and pre-cleaning machines or are in the investment planning stage. Promoting these machines will be our top priority.”

Bezina Makina will welcome its visitors at Hall: Atrium No.1, Stand No: C12 during CAITME 2025.

R&D, human resources, and a message for the future

With a compact but strong team of 11–50 employees, Bezina Makina continues to invest in knowledge and skills. Murat Bezina explains:

“We support our colleagues with training programs, events, and visits aimed at keeping them up to date with new technologies, innovations, and company goals.”

He also shared the company’s future outlook:

“At Bezina Makina, our R&D and product development efforts are ongoing. We are expanding into new potential markets through fairs and promotional activities. Depending on customer requirements and raw material conditions, we aim to design new machines that improve energy efficiency and cotton processing performance. Thanks to our strategic location, we are at the center of both the national and international cotton industry. Processing the right product in the right way is our greatest goal. By conducting research in this direction, we aim to expand our customer portfolio and continue as one of the leading companies in the sector.”

Bezina Makina pamuk işleme teknolojilerinde yeni bir çağ açıyor

Pamuk işleme makinelerinde 50 yılı aşkın tecrübesini otomasyon ve verimlilikle buluşturan Bezina Makina, CAITME 2025’te yeni hedeflerini vitrine çıkarıyor.

Pamuk işleme sektöründe 1977’den bugüne güçlü bir yolculuk: Söke’den başlayan Bezina Makina, bugün otomasyon, enerji verimliliği ve müşteri odaklı çözümleriyle uluslararası pazarlarda öne çıkıyor. Firma ortağı Murat Bezina, Sleep Tech’e yaptığı açıklamalarda CAITME 2025 hazırlıklarını ve geleceğe dair vizyonunu paylaştı.

Söke’den dünyaya uzanan bir yolculuk

1977’de Aydın Söke’de kurulan Bezina Makina, çırçır fabrikaları için üst otomasyon sistemleri ve temizleme makineleri üreterek sektöre adım attı. Firma ortağı Murat Bezina, kuruluş vizyonlarını şöyle aktarıyor:

“İlgili makine üretimlerinin kalite standartlarını üst seviyede tutmak ve sektörün ihtiyacı olan makinelerin imalatını yaparak yurt içi ve yurt dışı pazarlarında yer almak en birincil hedefimizdi. Geldiğimiz noktada bunu başarı ile tamamladık ve halen gelişime ayak uydurarak makine üretim çeşitliliğimizi artırıyoruz. Firmamız uluslararası sektörde yaptığı projelerle öncelikli tercih edilen bir firma konumuna ulaştı.”

Tasarımdan devreye almaya: müşteri odaklı mühendislik

Bezina Makina’nın ürün gamı modül besleme sistemlerinden kurutma kulelerine, hava emişli sistemlerden otomasyona kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Murat Bezina, müşteri odaklı yaklaşımı şöyle anlatıyor:

“Pamuk temizleme sisteminde kullanılan tüm makineler ve aktarma sistemlerinin tasarımlarını güncel teknolojiye ve taleplere uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Proje bazlı çalışmalarımızda müşteri firmadan gelecek isterlere göre makine ve ekipman özelliklerini belirleyerek tüm projenin 3D tasarımını oluşturuyoruz. Müşteri onayından sonra üretim, montaj ve devreye alma süreçlerini tamamlıyoruz.”

Geleceğin fabrikaları için otomasyon ve verimlilik

Firma ortağı Bezina, üretim parkurlarını sürekli yenilediklerini ve otomasyon odaklı çözümler geliştirdiklerini vurguluyor:

“Makinelerimizin tasarım ve üretim aşamalarında mutlaka yenilikleri yakından takip ederek ilgili makinelerde değişiklikler yapıyoruz. Bu değişiklikler genellikle dijital kontrol sistemlerinde, otomasyon sistemlerinde uygulanıyor. Bu yenilikler sayesinde makine kullanım ömrü uzuyor, enerji tüketimi azalıyor ve pamuk işleme kalitesi konusunda olumlu geri dönüşler alıyoruz.”

Ayrıca özel projelerde de müşteriyle birlikte ilerlediklerini belirtiyor:

“Özel tasarım ve projelendirme çalışmalarında müşteriden gelen bilgilere ve güncel teknolojide kullanılan yenilikleri de takip ederek tasarım sürecine başlıyoruz. Tasarım sürecini müşteri kontrolünde devam ettiriyoruz. Sonrasında üretim aşamalarını belirleyerek süreci başlatıyoruz.”

CAITME 2025: Özbekistan sahnesinde Bezina Makina

Firma, Özbekistan’da düzenlenecek CAITME 2025 fuarında güçlü bir çıkış yapmayı hedefliyor. Murat Bezina, fuar vizyonlarını şöyle dile getiriyor:

“CAITME 2025 fuarında öncelikli hedefimiz firmamızı Saw Gin makinası ve ön temizleme makinelerinin imalatı ve satışı konusunda başta Özbekistan olmak üzere tüm sektör katılımcılarına tanıtmaktır. Bu doğrultuda ticari hacmimizi ve bilinirliğimizi daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz.”

Fuarda özellikle öne çıkarılacak ürünler belli:

“Saw Gin makinası ve ön temizleme makinelerine ihtiyaç duyan veya yatırım planlaması aşamasında olan firmalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu makine gruplarımızın tanıtımı bizim için öncelikli olacak.”

Bezina Makina, CAITME 2025 fuarında Hall: Atrium No.1, Stand №: C12 adresinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ar-Ge, insan kaynağı ve geleceğe dair mesaj

Bezina Makina, 11–50 kişilik kompakt ama dinamik ekibini sürekli eğitimlerle destekliyor. Murat Bezina bu noktada şunu vurguluyor:

“Çalışma arkadaşlarımızın güncel teknolojiye, yeniliklere ve hedeflere yönelik eğitimler, organizasyonlar ve ziyaretlerle gelişimini destekliyoruz.”

Gelecek vizyonunu ise şu şekilde özetliyor:

“Bezina Makina olarak sürekli Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Yeni potansiyel pazarlara ulaşabilmek için fuar ve tanıtıcı faaliyetlere katılıyoruz. Yeni müşteri ve hammadde koşullarına göre enerji ve pamuk işleme verimliliğini artırıcı yeni makine tasarımları yapmayı hedefliyoruz. Coğrafi konumumuzdan dolayı ulusal ve uluslararası pamuk sektörünün merkezindeyiz. Doğru ürünü doğru şekilde işlemek en büyük amacımız. Bu doğrultuda araştırmalar yaparak potansiyel müşteri portföyümüzü büyütmek istiyoruz. Sektörün lokomotif firmalarından biri olarak yolumuza devam edeceğiz.”