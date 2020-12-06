BENEKS, yeni yatırımlarla kapasite artırımına gitti

Tekstil & Teknik Dergimiz için söyleşi yapma fırsatı bulduğumuz BENEKS Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Birben ile BENEKS firmasının boya ve terbiye makinelerinde elde ettiği başarı yanında Türk tekstil makine sektörünün de gelmiş olduğu durumu konuştuk.

BENEKS Firmasının kuruluşunu ve gelişimini daha önce de sizlerden dinleme fırsatı bularak okuyucularımızla paylaştık. Bizlere tekrar hatırlamamız için kısa bir bilgi verebilir misiniz?

“Beneks, 1988 yılında İstanbul’da bir mühendislik firması olarak kuruldu. Ülkemizde tekstil sektörünün gelişimine paralel olarak o günün şartlarında en çok ihtiyaç duyulan tekstil kumaş boyama ve apre makinelerinin üretimi konusunda faaliyete başlayan firmamız bu konuda ihtisaslaşarak kendisini geliştirmiştir. İlk yıllarında iç pazar ağırlıklı üretimlerini sürdüren firmamız, 1990’lı yılların sonuna doğru ihracatla tanıştı, 2020 yılı itibarıyla da üretiminin neredeyse % 80’ini ihraç eder hale geldi. İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyetlerimizi sürdürürken artan ihracatımız ve iç pazardan gelen siparişlerle mevcut imalat alanımızı yeni yatırımlarla 3 katına çıkararak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.”