BENEKS, yeni yatırımlarla kapasite artırımına gitti

Dünyanın en az su ve enerji tüketimine sahip makinelerini üreterek patent altına almayı başaran BENEKS, artan ihracat ve iç pazardan gelen siparişlerle imalat alanını yeni yatırımlarla 3 kat artırarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Son yıllarda yapmış olduğu tekstil makineleri ihracatıyla şüphesiz ülkemizin gururu olan markalardan birisi BENEKS. 1988 Yılında bir mühendislik firması olarak kurulan firma kendisini tekstil boya ve apre makineleri konusunda geliştirerek yapmış olduğu başarılı Ar-Ge çalışmaları neticesinde üretmiş olduğu katma değeri yüksek makinelerle dünyanın kendi alanında en iyi markalarından birisi haline geldi. Özellikle kumaş boyama makinelerinin proseslerinde geliştirmiş olduğu sistemlerle bugün dünyanın en az su ve enerji tüketimine sahip makinelerini üreterek patent altına almayı başardı. Teknolojinin gelişimiyle birlikte sürekli kendisini yenileyen ve kendi teknolojilerini geliştiren firma, bu alanda birçok ödülün de sahibi oldu.
Tekstil & Teknik Dergimiz için söyleşi yapma fırsatı bulduğumuz BENEKS Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Birben ile BENEKS firmasının boya ve terbiye makinelerinde elde ettiği başarı yanında Türk tekstil makine sektörünün de gelmiş olduğu durumu konuştuk.
BENEKS Firmasının kuruluşunu ve gelişimini daha önce de sizlerden dinleme fırsatı bularak okuyucularımızla paylaştık. Bizlere tekrar hatırlamamız için kısa bir bilgi verebilir misiniz?
“Beneks, 1988 yılında İstanbul’da bir mühendislik firması olarak kuruldu. Ülkemizde tekstil sektörünün gelişimine paralel olarak o günün şartlarında en çok ihtiyaç duyulan tekstil kumaş boyama ve apre makinelerinin üretimi konusunda faaliyete başlayan firmamız bu konuda ihtisaslaşarak kendisini geliştirmiştir. İlk yıllarında iç pazar ağırlıklı üretimlerini sürdüren firmamız, 1990’lı yılların sonuna doğru ihracatla tanıştı, 2020 yılı itibarıyla da üretiminin neredeyse % 80’ini ihraç eder hale geldi. İstanbul Beylikdüzü’nde faaliyetlerimizi sürdürürken artan ihracatımız ve iç pazardan gelen siparişlerle mevcut imalat alanımızı yeni yatırımlarla 3 katına çıkararak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.”
Kapasite artırımı ile ilgili sorumu daha sonra soracaktım. Az da olsa bahsettiniz, sizi kapasite artırımına sevk eden sebeplerden biraz bahseder misiniz?
“Aslında bu soruya başlı başına yanıt vermek yetersiz olacak. Bunun nedenleri ve bu nedenlerin hepsinin tek tek cevabı olacak. BENEKS kuruluşunda amaçları ve hedefleri olan bir firmaydı. Bunlardan birincisi ülkemizde ihtiyaç duyulan makineleri en iyi mühendislik teknikleri ve teknolojilerle üreterek kalite, fiyat ve teknik destek avantajlarıyla Türk tekstilcisinin hizmetine sunabilmek, ithalata bağımlı olduğumuz bu teknolojilerde Türk Malı tercihlerini artırabilmekti. Bir diğer nedeni ise ihracat yaparak ülkemize döviz girişi sağlamak, BENEKS’i bir dünya markası haline getirmekti.
Öncelikli olarak iç pazara yoğunlaşan firmamız, bir mühendislik firması olmasının verdiği avantajla ülkemizin tekstil makineleri alanında ilk Ar-Ge çalışmalarına başlamış, elde ettiği başarılı çalışmalar neticesinde iç pazarın en çok tercih edilen firmalarından birisi haline gelmiştir. İç pazarda müşterilerimizin duymuş olduğu güven bizleri daha da cesaretlendirerek ihracata yönlendirmiş, 2020 yılına geldiğimizde de dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir firma olmuştur. Gelen siparişler kapasite artırımını zorunlu hale getirmiştir. Mevcut olan üretim alanımızı ilave yatırımlarla 3 katına çıkarttık.”
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Beneks Markalaşma İle İhracatta Hız Kesmiyor