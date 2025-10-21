Gelişmiş rektefiye çözümleri ve zengin apron-manşon çeşitleriyle ITMA ASIA + CITME Singapur 2025 fuarında yerini almaya hazırlanan Asteks, Asya pazarına dönük hedefini büyütüyor. Mevcut ve potansiyel müşteriyle ilişkilerini güçlendirmeye odaklanan firma, yenilikçi ve avantajlı ürünleriyle ‘Made in Türkiye’ etiketini vurgulayacak.

Yüksek kaliteli ve dayanıklı apron ve manşon çeşitlerinin yanı sıra gelişmiş rektefiye, UV yüzey işlem ve otomasyon çözümlerinin önde gelen üreticisi Asteks, 28-31 Ekim tarihleri arasında Asya pazarının en büyük tekstil makineleri fuarı ITMA ASIA + CITME Singapur 2025’e katılarak, gelişmiş teknolojilerini ve zengin ürün portföyünden bir seçkiyi sunacak. Salon 3 Stant C403’te uluslararası pazardan gelen ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanan Asteks, ‘Made in Türkiye’ etiketli AR-GE ürünü teknolojileri ve çözümleriyle rekabeti bir üst sınıfa taşıyacak. Firmanın 36 m2’lik standında hem rektifiye daire makineleri hem de kauçuk apron &manşon ürünleri öne çıkacak.

Yüksek kaliteli kauçuk ham madden özel tekniklerle üretilen uzun ömürlü ve yüksek performanslı Asteks apron ve manşonlarından numuneler fuarda sergilenecek. Asteks uzmanları fuar boyunca iplik eğirmenin olmazsa olmazı sayılan bu ürünlerin avantajlarını sektör profesyonellerine anlatacak. Bu ürünler arasında yüksek çalışma performansıyla iyi iplik kalite değerine ve işletme maliyetine olumlu katkı sağlayan PE751 finisher cer manşonu, HG650 yumuşak segment manşonu, CTA karbon takviyeli apron, OPS-K kompakt apron gibi özel ürünler dikkat çekecek.

Sabri İlknur

Asteks Marketing and Sales Manager

Asteks standının yıldızları 401-SF&M ve UV-305

Rektefiye dairesine ilişkin teknolojileri kendi AR-GE biriminde ve Türk mühendisliği ile gerçekleştiren Asteks, ITMA ASIA + CITME Singapur fuarında gelişmiş iki modeliyle gücünü ortaya koyacak. Yeni nesil rektefiye makinesi 401-SF&M ve onunla birleşik çalışarak taşlama ve manşon yüzey işleme proseslerini kesintisiz hale getiren UV-305 manşon yüzey işleme makinesi standın kalbinde yer alacak. Her ikisi de çalışma modunda sergilenecek olan bu çözümler, yüksek kapasite, yüksek otomasyon, çoklu fonksiyonu özellikleriyle çalışma alanını genişletmek isteyen tekstilcilere hitap ediyor.

401-SF&M rektefiye makinesi akıllı besleme sistemi sayesinde tek tek elle besleme yerine tek seferde yüksek miktarda manşonun sisteme girişini ve işlenmesini sağlayarak iplikhanelere büyük bir verimlilik avantajı sağlıyor. Otomatik manşon kontrol fonksiyonuna sahip olan sistemin taşlama bölümü 400 mil/saat gibi yüksek işleme kapasitesine sahip bulunuyor. Özel proses dizaynı ve yüksek teknoloji komponentlerle yapılandırılan rektefiye makinesi, kullanıma hazır taş bileme aparatı ile zaman kaybına yol açmadan bakım ihtiyacını gideriyor.

Servo motor ve invertörlerle yapılandırılmış yüksek otomasyon ve kullanıcı dostu özelliklere sahip olan 401-SF&M’nin fark yaratan bir başka özelliği ise kısa manşonların otomatik olarak işlendiği ünitenin yanı sıra uzun manşonların bağımsız ve eşzamanlı olarak taşlanmasını sağlayan ikinci ünitesidir. Tek makine tasarımında iki makine kapasitesi ve işleme çeşitliliği sunan 401-SF&M, kullanıcılarının yoğun iş temposu için aradıkları ideal bir çözüme dönüşüyor.

Asteks UV-305 manşon yüzey işlemi makinesi de akıllı besleme sistemi ve opsiyonel 401 serisi rektefiye makineleriyle entegre proses özelliğiyle rektefiye daireleri için yeni kazanımlar sağlıyor. Yüksek iğ kapasitesine sahip işletmeler için tasarlanan çözüm, performans ve otomasyon kabiliyeti yüksek ultraviyole (UV) ışınlama yöntemi ile manşon yüzeyini işleyerek, ürünlerin kullanım ömürlerine ve performanslarına ciddi katkı sağlıyor; bunu da liflerin üst üste sarmasını en aza indirerek mümkün hale getiriyor.

Yüksek iğ kapasitesine sahip iplikhaneler için tasarlanan bu çözüm, yüksek performanslı ultraviyole (UV) ışınlama teknolojisiyle apron yüzeylerini işleyerek apronların ömrünü önemli ölçüde uzatır ve performansını artırır; bunu da liflerin üst üste binmesini en aza indirerek sağlar.”

“Rekabetçi ürünlerimiz sayesinde Çin dahil bütün pazarlar bizim için hedeftir”

Teknoloji üreticisi bir marka olarak Asteks’in gelişen tekstil pazarlarında bilinirliğini ve gücünü sürekli artırdığını söyleyen Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, Asya’nın birçok farklı bölgesini buluşturan ITMA ASIA CITME fuarına önem verdiklerini belirtti. İlknur; “Çin başta olmak üzere, Hindistan, Bangladeş, Vietnam, Pakistan ve daha birçok ülke tekstil sektörünü kendine çeken bu fuar Türk makine üreticilerinin gücünü göstermek için en doğru platformdur. Singapur’da düzenlenecek fuarda hedef pazarlarımızdan gelen ziyaretçilerle buluşmayı, marka bilinirliğimizi artırırken ilişkilerimizi pekiştirmeyi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Direkt sergileyeceğimiz iki makine ve apron ve manşonlardan seçkilerin yanı sıra, zengin ve kapsayıcı rektefiye makinelerimizi ve manşonlarımızı tanıtım araçlarıyla ziyaretçilere sunacağız. Asteks standı yoğun olarak iş konuşulan bir noktaya dönüşecek.”

Asya’nın birçok farklı bölgesinde yüzlerce tekstil üreticisiyle uzun döneme dayanan iş birlikleri yürüttüklerini hatırlatan İlknur, fuarın aynı zamanda bu ikili ilişkileri daha da güçlendirerek, markaya duyulan güveni de artırmak için fırsat yaratacağına dikkat çekti. İlknur sözlerini şöyle sürdürdü; “Küresel ticareti olumsuz etkileyen yerel ve bölgesel siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar, vergi ve gümrük duvarlarındaki dalgalanmaya rağmen tekstil endüstrisi büyüme yönünde devam ediyor. Bu zorluklara karşın fuarın olumlu bir havada geçmesini ve önümüzdeki döneme ilişkin başarılı iş bağlantılarının oluşmasını bekliyoruz. Asteks olarak birçok ülkede bayilerimiz ve temsilcilerimiz aracığıyla en iyi çözümü ve desteği verdiğimizi göstereceğiz. Dünyanın en büyük üretim gücü Çin bir dönüşüm sürecinde ve bizler için büyük bir potansiyel taşıyor. Çin pazarından önde gelen üreticilerle iş fırsatlarını değerlendireceğiz. Kaliteden taviz vermeyen ve fiyat bazlı rekabetçi ürünlerle bütün pazarlar bizim için hedeftir. Eylül ayında Özbekistan’da gerçekleşen CAITME 2025 fuarı genel konjektörün depresif haline rağmen bizim için iyi geçti, ITMA ASIA + CITME Singapur 2025 fuarında çok daha iyi sonuçlarla çıkacağımıza inanıyoruz.”

ITMA ASIA + CITME Singapur 2025 ziyaretçileri Salon 3 No 403’teki Asteks standında firmanın avantajlı ürünlerini ve gelişmiş çözümlerini inceleyerek, firma uzmanlarından detaylı bilgiler alabilecek.

Asteks to meet the global market at ITMA ASIA + CITME Singapore 2025

Getting ready to take its place at ITMA ASIA + CITME Singapore 2025 with advanced grinding solutions and a wide range of aprons and cots, Asteks is expanding its target for the Asian market. The company, focusing on strengthening relations with current and potential customers, will highlight the “Made in Türkiye” label with its innovative and competitive products.

Asteks, a leading manufacturer of high-quality and durable aprons and cots, as well as advanced cot grinding machines, UV surface treatment and automation solutions, will participate in ITMA ASIA + CITME Singapore 2025, the largest textile machinery fair of the Asian market, between October 28–31. Showcasing its advanced technologies and a selection from its rich product portfolio, Asteks will welcome visitors from international markets at Hall 3, Booth C403. With its R&D-based technologies and solutions labeled “Made in Türkiye,” the company aims to take competition to the next level. On its 36 m² booth, both cot grinding machines and rubber aprons & cots will stand out.

Samples of Asteks aprons and cots—long-lasting and high-performing products manufactured with high-quality rubber raw materials using special techniques—will be displayed at the fair. Throughout the exhibition, Asteks experts will explain to industry professionals the advantages of these essential spinning products. Among the highlights will be the PE751 finisher drawing cot, the HG650 soft segment cot, the CTA carbon-reinforced apron, and the OPS-K compact apron, all of which stand out with high operating performance, contributing positively to yarn quality values and operating costs.

Stars of the Asteks booth: 401-SF&M and UV-305

Developing its grinding technologies in its own R&D unit with Turkish engineering, Asteks will showcase two advanced models at ITMA ASIA + CITME Singapore. The next-generation cot grinding machine 401-SF&M and the UV-305 cot surface treatment machine, which operates in combination with it to ensure seamless grinding and cot surface treatment processes, will be at the center of the booth. Both solutions, displayed in operating mode, appeal to textile manufacturers looking to expand their production space with high capacity, high automation, and multifunctionality.

The 401-SF&M cot grinding machine provides significant efficiency advantages to spinning mills with its smart feeding system, enabling bulk feeding and processing of cots at once instead of individual manual feeding. Equipped with an automatic cot control function, its grinding section has a high processing capacity of 400 top rollers (arbours)/hour. By the special processing design and high-tech components, the machine also eliminates downtime with a ready-to-use grinding stone dressing apparatus that ensures easy maintenance.

Configured with servo motors and inverters, the 401-SF&M stands out with high automation, user-friendly features, and an additional unit that allows long cots to be ground independently and simultaneously along with short cots being processed on the other head automatically. Offering two-machine capacity and processing diversity in a single design, the 401-SF&M becomes the ideal solution for users with intense workloads.

The Asteks UV-305 cot surface treatment machine also brings new advantages to grinding departments with its smart feeding system and integrated process capability with optional 401 series cot grinding machines. Designed for mills with high spindle capacity, the solution processes cot surfaces using high-performance ultraviolet (UV) irradiation technology, significantly extending cots lifespan and improving performance, by minimising the fibre over lapping.

“All markets, including China, are our target thanks to our competitive products”

Stating that Asteks has been continuously increasing its recognition and strength in growing textile markets as a technology manufacturer, Asteks Marketing and Sales Manager Sabri İlknur emphasized the importance of ITMA ASIA + CITME, which brings together many regions of Asia. “China in particular, along with India, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, and many other countries, attracts the textile industry. This exhibition is the most suitable platform for Turkish machinery manufacturers to demonstrate their strength. We are eagerly looking forward to meeting visitors from our target markets at the exhibition in Singapore, strengthening our relations while increasing brand recognition. In addition to directly showcasing two machines and a selection of aprons and cots, we will also present our comprehensive range of cot grinding machines and aprons&cots to visitors with visual effect tools. The Asteks booth will become a hub of serious business discussions,” he said.

Reminding that they have maintained long-term collaborations with hundreds of textile manufacturers in various regions of Asia, İlknur added that the exhibition would also create opportunities to further strengthen these bilateral relations and increase trust in the brand. He continued: “Despite local and regional political and economic instabilities affecting global trade, as well as fluctuations in tax and customs barriers, the textile industry continues to grow. In the face of these challenges, we expect the exhibition to take place in a positive atmosphere and to establish successful business connections for the upcoming period. As Asteks, we will demonstrate that we provide the best solutions and support through our distributors and representatives in many countries. China, the world’s largest production power, is going through a transformation process and carries great potential for us. We will explore business opportunities with leading manufacturers in the Chinese market. With uncompromising quality and price-competitive products, all markets are our target. Despite the depressive global conjuncture, we had a successful CAITME 2025 in Uzbekistan in September and we believe we will achieve much better results at ITMA ASIA + CITME Singapore 2025.”

Visitors to ITMA ASIA + CITME Singapore 2025 will be able to review Asteks’ competitive products and advanced solutions at Hall 3, Booth 403, and receive detailed information from the company’s experts.