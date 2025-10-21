Afrika kıtasının yükselen üretim potansiyeli, Destination Africa 2025 ile yeniden küresel vitrine çıkıyor. 12–13 Kasım 2025’te Kahire’de düzenlenecek etkinlik, Afrikalı üreticilerle uluslararası alıcıları tek çatı altında buluşturacak.

Organizasyon, Expolink, Apparel Export Council of Egypt, Egypt Textiles and Home Textiles Export Council ve Home Textiles Export Council iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Afrika, son yıllarda tekstil ve hazır giyim endüstrisinde dikkat çekici bir üretim üssü haline geldi. Kıtanın güçlü işgücü, düşük üretim maliyetleri ve geniş tedarik kapasitesi, global markaların yatırım rotasını yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşümün merkezinde yer alan Destination Africa, 12–13 Kasım 2025 tarihlerinde Mısır’ın başkenti Kahire’deki Royal Maxim Palace Kempinski Hotel’de sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Afrika’yı dünya markalarıyla buluşturan platform

Destination Africa, Afrika genelindeki tekstil, hazır giyim ve ev tekstili üreticilerini uluslararası alıcılarla bir araya getiren pan-Afrika ölçeğinde düzenlenen tek B2B tedarik etkinliği olarak öne çıkıyor. 2016’dan bu yana her yıl düzenlenen organizasyon, bugüne kadar 74%’lük ziyaretçi artışı ve katılımcı sayısında istikrarlı büyüme kaydetti.

Etkinliğin önceki edisyonlarında 80’in üzerinde Afrikalı üretici yer alırken, ziyaretçi sayısı 985 kişiye, uluslararası katılımcı sayısı ise 200’ün üzerine ulaştı.

Bu yıl 9. kez düzenlenecek etkinlik, 25 Afrika ülkesinden üreticiyi ağırlayacak. Mısır, Tunus, Etiyopya, Güney Afrika, Fas, Ruanda, Mauritius, Kenya ve Tanzanya gibi ülkeler, kıtanın güçlü üretim hatlarını temsil edecek. Ziyaretçiler arasında ABD, İtalya, Almanya, Polonya, Türkiye, Çin ve Fransa gibi tekstil devi ülkelerden alıcılar yer alacak.

Türk alıcılar için özel katılım organizasyonu

Türkiye’den katılım bu yıl da Ren Sourcing koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Türk firmaları için ulaşım, konaklama ve birebir B2B görüşmeleri içeren özel ziyaret paketleri hazırlanıyor. Ren Sourcing Kurucusu Sibel Ege, etkinliğin önemini şu sözlerle vurguluyor:

“Destination Africa, sektörün geleceğini şekillendiren stratejik bir buluşma noktası. Türk firmaları için Afrika’daki üretim gücünü yakından tanımak ve alternatif tedarik kaynaklarıyla bağlantı kurmak açısından büyük bir fırsat.”

Yeni pazar, rekabetçi avantaj

Destination Africa, giyim, denim, iplik, ev tekstili ve moda markaları gibi geniş bir yelpazede üreticiyi bir araya getiriyor. Katılımcılar, QIZ, GAFTA, AGADIR, GATT ve GATS gibi uluslararası ticaret anlaşmaları sayesinde gümrük vergisi avantajlarından yararlanabiliyor.

Etkinlik, ayrıca Intertek ve OETI gibi sponsor kuruluşların desteğiyle bölgesel kalite ve sürdürülebilirlik standartlarının da altını çiziyor.

Afrika’nın üretim gücüne doğrudan erişim

Destination Africa 2025, yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda kıtanın üretim teknolojileri, istihdam potansiyeli ve sürdürülebilir üretim modellerinin de sergilendiği bir vitrin olacak. Türk firmaları için bu platform, hem yeni iş bağlantıları hem de Afrika pazarına doğrudan erişim fırsatı sunuyor.

A strategic hub for Africa’s textile industry: Destination Africa 2025 to be held in Cairo

Africa’s rising manufacturing potential is once again stepping onto the global stage with Destination Africa 2025. The event, to be held on 12–13 November 2025 in Cairo, will bring together African manufacturers and international buyers under one roof.

The event is organized by Expolink, the Apparel Export Council of Egypt, the Egypt Textiles and Home Textiles Export Council, and the Home Textiles Export Council.

In recent years, Africa has become a remarkable production base in the textile and apparel industry. The continent’s strong workforce, low production costs, and broad supply capacity are reshaping the investment routes of global brands. At the center of this transformation, Destination Africa will gather industry professionals at the Royal Maxim Palace Kempinski Hotel in Cairo on 12–13 November 2025.

Connecting Africa with global brands

Destination Africa stands out as the only pan-African B2B sourcing event that brings together textile, apparel, and home textile manufacturers from across Africa with international buyers. Since its launch in 2016, the event has recorded a 74% increase in visitors and consistent growth in the number of exhibitors.

In previous editions, more than 80 African manufacturers participated, attracting 985 visitors and over 200 international buyers.

This year, the 9th edition will host manufacturers from 25 African countries. Nations such as Egypt, Tunisia, Ethiopia, South Africa, Morocco, Rwanda, Mauritius, Kenya, and Tanzania will represent the continent’s strong production lines. Visitors will include buyers from major textile countries such as the United States, Italy, Germany, Poland, Türkiye, China, and France.

Special participation program for Turkish buyers

Participation from Türkiye will once again be coordinated by Ren Sourcing. Exclusive visitor packages are being prepared for Turkish companies, including travel, accommodation, and one-on-one B2B meetings.

Sibel Ege, Founder of Ren Sourcing, emphasized the importance of the event with these words:

“Destination Africa is a strategic meeting point shaping the future of the industry. For Turkish companies, it offers a valuable opportunity to closely explore Africa’s manufacturing strength and build connections with alternative sourcing partners.”

New market, competitive advantage

Destination Africa brings together manufacturers across a wide spectrum — including apparel, denim, yarn, home textiles, and fashion brands. Participants benefit from customs duty advantages under international trade agreements such as QIZ, GAFTA, AGADIR, GATT, and GATS.

The event also highlights regional quality and sustainability standards, supported by sponsors such as Intertek and OETI.

Direct access to Africa’s manufacturing power

Destination Africa 2025 will serve not only as a trade platform but also as a showcase of the continent’s manufacturing technologies, employment potential, and sustainable production models. For Turkish companies, this platform offers both new business connections and direct access to the African market.