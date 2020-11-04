Adidas COLD.RDY teknolojisini tüketiciyle buluşturdu

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adidas, sporseverlerin her türlü hava koşulunda spora devam edebilmesi için yeni spor koleksiyonu COLD.RDY’yi hazırladı. Açık hava aktiviteleri için tasarlanan koleksiyon, nefes alabilen kumaşlar ile su geçirmeyen malzemeler içerirken; göz alıcı silüet ve cesur tonlarıyla şehir stiline de yeni bir bakış getiriyor.

adidas, farklı hava koşullarına karşı koruma sağlayan koleksiyonu RDY’nin dördüncü ve son üyesi olan COLD.RDY’yi sporseverlerin beğenisine sunuyor. En üst düzeyde yalıtım malzemesi ile sıcaklığı sabit tutarken, nefes alabilen teknolojisiyle de hava ve nem sirkülasyonu yaratarak kuru kalmayı sağlıyor. Sporcuları ve şehir sakinlerini zorlu kış koşullarında sıcak ve rahat tutmak için tasarlanan çok yönlü koleksiyon, performans ve stili kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

Koleksiyon, açık havada spor giyim tarzına yeni silüetler, özel tasarım dokunuşları ve cesur tonlarla yeni bir görünüm kazandırıyor. Hareket halindeyken rahatlık sağlayan genişletilmiş fermuar tasarımı ve hızlı erişim için ergonomik cep ağızlarına sahip COLD.RDY ürünleri, askeri üniforma tasarımlarından ilham alan ayrıntılar da taşıyor. Hassas şekilde yerleştirilen dikişler sayesinde parçalar bir araya getirilirken ekstra hacmi ortadan kaldırılarak esneklik ve hareket kolaylığı sağlanıyor.