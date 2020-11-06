Cumartesi , 7 Kasım 2020
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AB ekonomisi üçüncü çeyrekte % 12.1 büyüdü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %12.1 büyüme kaydetti.Avro Bölgesi’nde GSYH, 2020’nin üçüncü çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre ise %4.3 geriledi. GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa’da %18.2, Ispanya’da %16,7, İtalya’da %16.1, Belçika’da %10.7, Almanya’da %8.2 oranında yükseldi. Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış ölçüldü. Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Avro bölgesi %11,8, ABde %11.4 oranında rekor seviyelerde küçülmüştü. Sürpriz büyüme rakamları, Türk ihracatçısı Açısından da önem arz ediyor.

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