1983 yılından beri tekstil finisaj makineleri sektöründe küresel bir oyuncu olan Mersan, ITMA ASIA + CITME 2025 fuarında teknolojik ve çevreci çözümlerini sergilemeye hazırlanıyor. 6 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan firmanın Yurtdışı Satış Uzmanı Mehmet İlktürk, Asya-Pasifik stratejilerini detaylandırdı.

ITMA ASIA + CITME 2025, Singapur’a katılımınızdan temel beklentileriniz ve hedefleriniz nelerdir?

Mehmet İlktürk: Mersan olarak temel beklentimiz, marka bilinirliğimizi Asya-Pasifik bölgesinde daha da pekiştirmek ve yeni pazarlarda doğrudan satış kanalları oluşturmaktır. Hedefimiz, mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirirken, özellikle Asya ve Güneydoğu Asya’dan gelecek potansiyel alıcılara 40 yılı aşkın tecrübemizle geliştirdiğimiz makinelerimizin teknik üstünlüğünü ve operasyonel verimliliğini H7-C501 numaralı standımızda anlatmaktır. Fuarda ayrıca mevcut mümessillerimizle bir araya gelerek güncel pazar durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritamızı belirlemek de önceliklerimiz arasında.

Mehmet İlktürk

Overseas Sales Specialist at Mersan Makine

Fuarda ana odak noktanız olan ürün ve teknolojileriniz nelerdir? Bu yenilikler sektöre ne gibi avantajlar sunuyor?

Mehmet İlktürk: Ana odak noktamız, tekstil sektörünün artan enerji verimliliği ve su tasarrufu beklentilerini karşılayan SG 2400 Modeli Gaze Makinemiz olacak. Bu modelde kullandığımız özel tasarım Twin Jet Singeing Burner teknolojisi, gaz tüketimini rakiplerimize kıyasla önemli ölçüde azaltıyor. En önemlisi, kimyasal proseslerde kullanılan su ve elektrik tüketimini minimize ederek hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de operasyonel karbon ayak izini azaltıyor.

Bununla birlikte, Endüstri 4.0 uyumlu otomasyon çözümlerimizi de öne çıkaracağız. Bu sistemler, makine performansını (hız, sıcaklık, tüketim oranları) hassasiyetle yöneterek müşterilerimize farklı kumaş türleri için kolay reçete değişimi, uzaktan teknik destek ve kesintisiz verimlilik sağlıyor.

Mersan’ın finisaj makine portföyü ne kadar kapsamlı? Patentli veya öne çıkan spesifik makineleriniz var mı?

Mehmet İlktürk: Mersan’ın ürün portföyü, tekstil finisaj süreçlerinin neredeyse tamamına hitap ediyor. İstanbul ve Çorlu›daki fabrikalarımızda ürettiğimiz makinelerimiz, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü olmalarıyla biliniyor. Öne çıkan ürünlerimiz arasında:

SG / SGD Serisi Gaze Makinesi ve hattı (Örgü ve Dokuma kumaşlar için).

Yaş proses için BSX4 Balon Sıkma, ACT AUTO Islak Ters Çevirme ve ROSS2400 Yaş Kesme ve Halat Açma Makinesi.

Sanfor makinelerinde ise Tüp Kumaşlar için JKD-605 ve Açık En kumaşlar için Blanketli ve 2 Keçeli OWK-E 605 Serileri bulunuyor.

En önemlisi, patentli teknolojimiz olan SHRINK F3 3 Keçeli Açık En Sanfor makinemiz ile boyahanelerde kumaş çekmezlik ve tuşe kalitesinde önemli bir fark yaratıyoruz.

Bu fuar, Mersan için hangi pazarlarda yeni iş birlikleri ve büyüme fırsatları sunabilir?

Mehmet İlktürk: ITMA ASIA + CITME, Mersan için öncelikle Vietnam, Pakistan, Sri Lanka, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan pazarlarında güçlü bir büyüme fırsatı sunuyor. Bu pazarlar, yüksek hacimli üretim yapmaları ve kalite standartlarını sürekli yükseltmeleri nedeniyle verimli ve güvenilir makinelere ihtiyaç duyuyor. Ön terbiye ve finisaj, nihai ürün kalitesini doğrudan etkilediği için, fuar bize bu büyük Asya tesislerine Mersan kalitesinin bir standart olduğunu kanıtlama imkanı sunacaktır.

Firmanızın Ar-Ge ve sürdürülebilirlik alanında son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar nelerdir?

Mehmet İlktürk: Üretim süreçlerimizi müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli geliştiriyoruz. Son dönemde odağımız, müşteri ve pazar ihtiyaçlarına uygun olarak enerji verimliliği yüksek, bakım kolaylığı sağlayan ve uzun ömürlü makineler geliştirmek oldu. Bu yaklaşımımızla hem müşterilerimizin işletme maliyetlerini düşürüyor hem de daha çevre dostu çözümler sunarak küresel sürdürülebilir üretime somut katkılar sağlıyoruz.

Orta ve uzun vadede firmanızı tekstil makine sektöründe nasıl bir konumda görüyorsunuz?

Mehmet İlktürk: Orta vadede Asya ve Güney Amerika pazarlarında varlığımızı güçlendirmeyi, uzun vadede ise küresel ölçekte ilk tercih edilen üreticilerden biri olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yılların kazandırdığı tecrübemizi yenilikçi çözümler ve müşteri odaklı yaklaşımımızla birleştirerek hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

40 Years of Expertise in Asia: Mersan Prepares for ITMA ASIA + CITME 2025 with Sustainable Finishing Solutions

Mersan, a global player in the textile finishing machinery sector since 1983, is set to showcase its technological and eco-friendly solutions at ITMA ASIA + CITME 2025. Mehmet İlktürk, the company’s Overseas Sales Specialist, whose exports span over 30 countries across 6 continents, details their Asia-Pacific strategies.

What are your core expectations and goals for your participation in ITMA ASIA + CITME 2025 in Singapore?

Mehmet İlktürk: As Mersan, our main expectation is to further strengthen our brand recognition in the Asia-Pacific region and establish direct sales channels in new markets. Our goal is to showcase the technical excellence and operational efficiency of our machines, developed with more than 40 years of experience, at our booth H7-C501, while reinforcing our relationships with existing customers and introducing our solutions to potential buyers from Asia and Southeast Asia. During the exhibition, another priority will be meeting with our current representatives to evaluate the latest market conditions and outline our roadmap for the future.

Could you provide information about the products, technology, or innovations you will highlight at the fair?

Mehmet İlktürk: Our main focus will be the SG 2400 Model Singeing Machine, which addresses the textile industry’s growing expectations for energy efficiency and water conservation. The custom-designed Twin Jet Singeing Burner technology used in this model effectively removes hairness from the fabric surface while significantly reducing gas consumption compared to our competitors. Most importantly, it minimizes the water and electricity consumption used in chemical processes like enzyme/biopolishing, thereby lowering production costs and reducing the operational carbon footprint.

Additionally, we will showcase our Industry 4.0-compliant automation solutions. These systems continuously monitor machine performance—managing speed, temperature, electricity consumption, water flow, and gas/air mixture ratios with precision—offering our customers easy recipe changes for different fabric types, remote technical support, and uninterrupted productivity.

How comprehensive is Mersan’s finishing machinery portfolio? Do you have any patented or prominent specific machines?

Mehmet İlktürk: Mersan’s product portfolio covers almost all textile finishing processes. Our machines, produced at our factories in Istanbul and Çorlu, are known for their high quality and longevity. Our prominent products include:

The SG / SGD Series Singeing Machine and line (for knitted and woven fabrics).

For wet processes: the BSX4 Balloon Squeezer, ACT AUTO Wet Reversing Enzyme Cleaning, and ROSS2400 Rope Opener and Slitting Machine.

In sanforizing, we offer the JKD-605 for tubular fabrics and the blanketed and 2-felt OWK-E 605 Series for open-width fabrics.

Crucially, with our patented technology, the SHRINK F3 3-Felt Open-Width Compactor Machine, we make a significant difference in fabric shrinkage and hand-feel quality in dye houses.

Which markets might this fair open up for new business collaborations or growth opportunities for Mersan?

Mehmet İlktürk: ITMA ASIA + CITME presents a strong growth opportunity for Mersan primarily in the markets of Vietnam, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh, and India. These markets require efficient and reliable textile machinery due to their high-volume production and increasing quality standards. Since pre-treatment and finishing directly affect the final product quality, the exhibition offers us the chance to prove that Mersan quality is a standard to the major fabric printing and dyeing facilities across Asia.

What recent work has your company carried out in the fields of R&D and sustainability?

Mehmet İlktürk: We continuously improve our production processes and innovate our machines based on customer feedback. Recently, our focus has been on developing high-energy efficiency, low-maintenance, and long-lasting machines in response to customer and current market needs. Through this approach, we are both lowering our customers’ operational costs and contributing to sustainable production globally by offering more environmentally friendly solutions.

Where do you see your company positioned in the textile machinery sector in the medium and long term?

Mehmet İlktürk: In the medium term, we aim to strengthen our presence in the Asian and South American markets, and in the long term, to become one of the globally preferred manufacturers. We are pleased to see that we are moving closer to this goal every day by combining our years of experience with innovative solutions and a customer-focused approach.