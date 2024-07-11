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Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli platformlarından biri olarak kabul edilen HOMETEX, trend alanları ve “Dialogs” programları ile moda ve trendlere yön verirken, yapılan ticari bağlantılarla da sektörün ihracatına ivme kazandırdı.

Ev tekstili sektöründe dünyanın öncü tekstil firmalarını ağırlayan HOMETEX, Türkiye’nin ihracat odaklı hedeflerine güç katmayı sürdürdü. Yüzlerce yerli ve yabancı firmanın stantlı katılımı ile sektörün kalbinin 5 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde attığı fuar, trend alanları ve “Dialogs” programları ile moda ve trendlere yön verirken, yapılan ticari bağlantılarla da sektörün ihracatına ivme kazandırdı.

HOMETEX Fuarı’na Yabancı İlgisi

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenen HOMETEX kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri firmalara yeni iş birlikleri imkânı sundu. Avrupa, Avustralya, Orta Doğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer aldığı fuar, sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağladı. Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX, sektörün küresel oyuncularını bir araya getirdi. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz fuarda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

“Ev Tekstili Sektöründe Dünya Markasıyız”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyanın en büyük sektörel buluşmalarından biri olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda önemli mesajlar verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “HOMETEX gibi organizasyon lar sayesinde, üretimi, yatırımı ve ihracatı artırmak, ihracatçılarımızın her alanda desteklenmesi ve yeni pazarlara açılabilmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. İhracatçılara desteklerini sürdürdüklerini belirten Bakan Bolat, “Merkez Bankası’nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık” dedi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ile birlikte açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, ev tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların 20-30 yıl kadar önce Avrupa’daki önemli fuarlarda küçük metrekarelerle de olsa yer almak için büyük mücadele verdiğini belirterek, “Ne mutlu ki artık İstanbul’da dünya çapında bir fuar düzenleniyor. Ev tekstili sektöründe dünya markasıyız” dedi.

“Ev Tekstili Sektörüyle Gurur Duyuyoruz”

Ziyaretinin sonunda değerlendirmelerde bulunan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nın 32 yıldan bu yana sürdürülüyor olmasının sektörün birlik ve dayanışmasının en önemli göstergesi olduğunu söyledi. “Fuarda 700’ü aşkın firma stant açmış. Sektör 180 ülkeye ihracat yapıyor. Ev tekstili, kilogram başı ortalama ihracatı 9 doların üzerinde olan ve ülke olarak gurur duyduğumuz bir sektörümüz” diye konuştu.

Burkay: “Firmaların Yeni İş Anlaşmalarından Dolayı Mutluyuz”

Tekstilin Türkiye’nin tarımdan sanayi toplumuna geçişini sağlayan öncü sektörler arasında bulunduğunu belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektör temsilcilerinin farklı alandaki yatırımlarıyla da ekonomideki gelişime güç kattığına dikkat çekti. Sektöre sunulan desteklerin önemine değinen Başkan Burkay, tekstilin ana kollarından biri olan ev tekstilinin de Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konusunda önemli bir noktada bulunduğunu kaydetti. Enflasyonla mücadelenin ve fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının temel öncelikleri olduğunu dile getiren İbrahim Burkay, yapısal dönüşümün sağlanması için gereken reformların da hızla hayata geçeceğine inandıklarını söyledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, fuarda stant açan firmaların, yaptıkları iş anlaşmalarından dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

“HOMETEX’in Yükselişi Sürecek”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Sektörde önemli bir altyapıya sahibiz. Dünyada da söz sahibi fuarlarımızın olması gerekiyor. HOMETEX de bunlardan bir tanesi. Önümüzdeki yıllarda da bu yükselişi devam edecektir. Sektörün desteği ve organizasyonumuzun başarısı ile fuarımızı inşallah çok daha iyi yerlerde göreceğiz” dedi.

“HOMETEX Ülkemizin Tanıtımına da Katkı Sağlıyor”

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, HOMETEX’in başarısıyla Türkiye’nin dünyada bilinen en güçlü markalarından biri olduğunu söyledi. Hasan Hüseyin Bayram, “HOMETEX, sadece sektörümüze, marka değeri, bilinirlik ve ticari katkı sağlamak- la kalmıyor aynı zamanda ülkemizin tanıtımına da fayda sağlayacak kültürel bir misyon üstleniyor” dedi.