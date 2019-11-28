Zühre Türk tekstilinin kalitesini 35 ülkeye kanıtladı

2004 yılından bu yana muhafazakâr modaya yön veren tekstil sektörünün öncü ve yerli markası Zühre, sektörün 2020 yılında büyüme eğilimine devam edeceğini belirtiyor. Türkiye’nin en güçlü sektörleri arasında yer alan tekstil sektöründe güçlü ihracat rakamlarına ulaşan Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu “2020 yılında yeni ülkeler, yeni pazarlar ile birlikte Zühre olarak 35 ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz. Global pazarda yeni ülkeleri Türk tekstilinin kalitesi ile buluşturuyoruz” dedi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME HEDEFİNE 2020 YILINDA DA KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Tekstil sektöründe Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiren ve bayiliklerle büyüyen Zühre, 2019 yılında 30 ülkeye ulaştı. Zühre markasıyla Türkiye dışında 4 kıtada 30 ülkede 150’den fazla satış noktasıyla hizmet verdiklerini belirten Yazıcıoğlu, “Makedonya – Tetova’da açtığımız mağaza markamız için bir üs niteliğinde. Son bir yılda Kahire, Irak, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da yeni mağazalar açarak, hazır giyim sektörünün ihracat rakamlarına katkı sağladık. Tekstil sektörü yıldan yıla büyüyen bir sektör. Pazar artık İstanbul’un belli başlı lokasyonlarını aşarak global arenalara taşındı. Önümüzdeki dönem için hedefimiz önce Cezayir, Endonezya, Almanya ve Lübnan pazarında büyümek ve diğer ülkelere de açılarak markayı yıldan yıla daha güçlü kılarak global pazarda etkin bir Türk markası konumuna getirmek. Yapacağımız yatırımlar ve açacağımız mağazalarla 2020 yılında sektörümüzün büyüme hedefine önemli katkılar sağlayacağız.” dedi.

“2 YA DA 3 MAĞAZA DAHA AÇMAK ÜZERE ÇALIŞIYORUZ”

Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcıoğlu “Tüm Türkiye’de ve İstanbul’da hedef kitlemize yakın alışveriş merkezlerinde bayilik ya da Zühre olarak 2 ya da 3 mağaza daha açmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Özellikle tarzı olan, kombinleriyle hem geceyi hem de gündüzü yakalamak isteyen şık ve tarz kadın giyiminde, Zühre kalitesi ile tüm kadınlarımızı buluşturmak en yoğun noktalarda Zühre markamızla yer almayı hedefliyoruz. Rusya da ilgi alanımızda olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu mağazalaşma süreci ile birlikte markamızı tüm kadınlara, tarzı olan, modayı kadın giyimine kadar çeşitlendireceğiz” şeklinde belirtti.

Zühre’nin Türkiye’de 300, yurt dışında 150 satış noktası olduğunun altını çizen Yazıcıoğlu, satış ağlarını genişletmenin yanı sıra karlılık, verimlilik ve kaliteli hizmet anlayışına odaklandıklarını, gerçekleştirdikleri ve planladıkları yatırımlarında bu hedeflerini doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

TEKNOLOJİK İHRACATTA ATILIM YILI OLACAK

Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, “2020 yılının ilk 6 ayından sonra, online satış organizasyonumuzu tamamlayarak globale online olarak da açılıyoruz. E-ihracat tekstil sektörünün can suyu oldu. Zühre olarak ihracatımıza ivme katacak tüm teknolojik yatırımlarımıza hız verdik. Türk tekstilinin kalitesini her noktaya taşımak arzusu ile 2020, Zühre için teknolojik ihracat’ta atılım yılı olacak.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ İLE DAHA GENİŞ COĞRAFYALARA AÇILACAĞIZ”

“Kurulduğumuz günden bu yana; yurt içinde bayilikle ürünlerimizi Türkiye’nin her noktasındaki kadınlara ulaştırma gayemizle büyüme ve markalaşma sürecimize devam ederken, ülkemizden aldığımız bu güç ile daha geniş coğrafyalarda kendimizi tanıtmak ve ülke ihracat hedeflerine katkıda bulunmak hedefiyle ilerledik” diyen Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, “Şu anda ulaştığımız ülke sayısı 30. Irak, Ürdün, Filistin, Cezayir, Lübnan, Mısır, Tunus, Çin (Doğu Türkistan), İran, Suudi Arabistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Fas, Libya, Endonezya, Suriye, Makedonya, Rusya, Ukrayna, Kenya, Özbekistan, Almanya, Gana, Avusturya, Yunanistan, Hollanda, Amerika, Almanya, İspanya ihracatımızı artırarak sürdürüyoruz” diye ekledi.