Zorluteks’e, BSCI’dan yüksek not

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Lüleburgaz’daki Zorluteks tesisi, sürdürülebilir çalışma koşullarıyla BSCI’dan en yüksek seviye olan ‘Very Good’ skorunu alarak önemli bir başarıya imza attı. BSCI’dan aldığı bu yüksek skor Zorluteks’e, uluslararası iş ortaklıklarını güçlendirme ve ihracatı daha da artırabilme fırsatı sunacak. Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, BSCI denetimi, sürdürülebilir çalışma koşulları oluşturmada geldikleri seviyeyi gösterdiğini söyledi. Çiçek, sürdürülebilir çalışma koşullarını geliştirmeye ve aldıkları skoru gelecek yıllara da taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. http://zorluteks