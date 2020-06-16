Zorluteks ‘Temiz Üretim Yazılımı’ ile Kaynakları Verimli Kullanıyor

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Sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla, ev tekstilinin geleceğini tasarlarken aynı zamanda kaynakları da verimli kullanmayı hedefleyen Zorluteks, üretim tesisi içerisinde kullanılan makinelerin, elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketimlerini anlık olarak izleyebileceği, ‘Temiz Üretim Yazılımı’ geliştirdi. Yeni geliştirilen bu yazılım sayesinde fabrikadaki üretimde kullanılan kaynakların takibi ile kullanımın minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Doğa dostu uygulamalarının yanı sıra teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla, dünyanın sayılı ev tekstili üreticilerinden olan Zorluteks, üretim tesisinde ‘temiz üretim yazılımı’ kullanmaya başladı. Yazılım sayesinde tesisteki makinelerin üretim esnasında kullandıkları elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketimleri anlık olarak takip edilerek raporlanabiliyor.

Hedef 1 kg kumaş üretiminde 70 litre su kullanmak…

‘Gelecek için Bugün’den başlayarak, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle üretim yaptıklarını belirten Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek: “Sektörde 65 yılı aşkın tecrübeyle ve büyük bir sorumlulukla üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. GOTS (Global Organic Textile Standards) ve OEKO TEX belgeleri ile çevreci duruşumuzu kanıtlıyoruz. Sertifikalı organik ürünler tasarlayarak ekolojik üretimi destekliyoruz. Dijital baskı makinelerimiz sayesinde teknolojik bir alt yapı kurduk ve üretimlerimizin çoğunu bu makineler sayesinde yapıyoruz. Zorluteks olarak bu alana çok fazla yatırım yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. dedi.‘Temiz Üretim Yazılımı’ ile üretimde kullanılan makinelerin kaynak tüketimlerini anlık olarak izleyebildiklerini belirten Çiçek sözlerine şöyle devam etti: “1 kg kumaş üretmek için kullandığımız elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketim miktarı bu yazılım ile hesaplanıyor. Kullanılan kaynaklar için 2020 hedeflerimiz de sistem hafızasında bulunuyor. Böylelikle sürdürülebilir bir dünya hedefimizin ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, anlık takip edebiliyoruz. Dünyada 1 kg kumaş üretimi için ortalama 120 litre su kullanılırken, biz bunu 80 litreye kadar düşürmüştük. Yazılım sayesinde anlık takiplerimiz ve uygulamalarımızla bu kullanımı 70 litreye kadar düşürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Geleceğin yenilikçi ürünleri ile sürdürülebilir evler

Bugüne kadar kullanıcıların hayatını kolaylaştıran doğa dostu pek çok ev tekstili ürünü ürettiklerini belirten Çiçek, “Zorluteks olarak çevreyi, doğamızı koruyan ürünlerimiz ve üretimlerimizle ev tekstilinde öncü rol üstleniyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz pet şişe ve polyester ipliklerin geri dönüşümü ile hazırladığımız TAÇ Reborn perdelerin yanı sıra pamuk ve tencel ipliklerin geri dönüştürülmesiyle elde ettiğimiz TAÇ Reborn nevresimler, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ürünlerimiz arasında bulunuyor’’ diye konuştu.