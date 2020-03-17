Zorlu tekstil’e “en çevreci şampiyon” ödülü

Ev tekstili ürünleri ve polyester iplik üretiminde Avrupa’nın en büyük entegre üreticisi olan Zorlu Tekstil, Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen “İhracatın Yıldızları” ödül töreninde ‘En Çevreci Şampiyon’ ödülüne layık görüldü. Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) önderliğinde, İhracatın geliştirilmesi ve ülke ekonomisindeki payının artmasını teşvik etmek amacıyla 19 yıldır gerçekleştirilen “İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları” ödül töreninde, şirketler 12 ayrı kategoride ödüllendirildi. Çevre konusunda yıllardır sürdürdüğü çalışmalar ve çevreci ürünleri ile ön plana çıkan Zorlu Tekstil, “En Çevreci Şampiyon” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Alınan ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Zorlu Teksil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda doğa ve insandan ilham alarak Zorlu Tekstil’i çevre ve toplum için değer yaratacak şekilde dönüştürdüklerini söyledi. Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirdiklerini ifade eden Necat Altın, “Sürdürülebilirliği, tesislerimizden fabrikalarımıza, iş süreçlerinden ürün ve çözümlere kadar her alanda 360 derecelik bir anlayışla yönetiyoruz. Bunun için döngüsel ekonomi tabanlı sürekli inovasyon anlayışıyla tüm üretim ve iş süreçlerimizi doğaya geri kazandıracak şekilde akıllandırıyoruz. Bu ödül bizim sürdürülebilir odaklı iş yapış biçimimizin en temel yapı taşlarından biri olan çevresel etkimizi azaltma yolunda attığımız adımların ne kadar doğru yönde olduğunun göstergesidir” dedi