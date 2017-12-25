Zaman Kayıplarını CPM ERP Boyahane Yönetim Sistemi İle Sıfıra İndirin

Paylaş

Çeyrek asırlık deneyimi ve profesyonel ekibiyle 500’den fazla kobi ve kobi üstü firmaya hizmet veren CPM ERP, Boyahane Üretim – Yönetim Sistemi ile boyahane sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri bir platformda topluyor. Sipariş alımından siparişlerin renklere göre partilenmesine, boyama reçetelerinin oluşturulmasından, süreçlerin belirlenmesine kadar birçok süreci CPM ERP ile eksiksiz takip etmek mümkün.

Boyahaneler sektörel anlamda, içindeki karmaşası, teslim tarihlerindeki hassasiyet, proseslerle paralel gitmesi gereken boyama süreçleri ve oldukça geniş ürün ve renk yelpazesiyle en ufak hatanın bile çok önemli kayıplara sebep verebildiği bir yapıya sahip. Her boyahane, kaçınılmaz olarak bilgisayar destekli sistemler kullanıyor. Ancak bu sistemlerin kendilerine göre avantajları olduğu kadar kurumsal anlamda birçok dezavantajı da var. CPM ERP ile tanışan işletme sahiplerinin, tüm iş akışını tek bir yapıdan kontrol edebilmenin kolaylığını yaşadıklarını belirten CPM Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ahtagil; “CPM ERP olarak bizim önceliğimiz müşterilerimizin taleplerini doğru anlayarak onlara cevap verecek sistemler kurmak. Boyahane sektörü en ufak hatanın çok büyük kayıplara sebep olabileceği bir sektör. Bizler de bu sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir Boyahane Üretim – Yönetim Sistemi gerçekleştirdik. Bu sistem üretim ve kurumsal entegrasyonu birleştiriyor. Yani bir ürünün firmaya girişinden çıkışına kadarki tüm süreçleri takip ederek süreç ve maliyet analizlerini yapabiliyor, firmanın kurumsal anlamda muhasebeleşmesini sağlıyor” dedi.

CPM ERP BOYAHANE YÖNETİM SİSTEMİ MODÜLLERİ

Boya ve Kimyasal Reçete Hazırlama: Oluşturulan iş emirlerine istinaden boya ve kimyasal reçeteleri hazırlanır. Reçeteler şablonlardan hazırlanabildiği gibi, aynı ya da aynı müşteri için RPT olarak da hazırlanabilir. RPT reçete, kullanıcılara ciddi anlamda zaman kazandırır. Tarih bazında sıralanan reçetenin aktif olabilmesi için sadece seçmek yeterlidir.

Boya ve Kimyasal Takibi (Boya – Kimyasal Mutfağı): İş emrine bağlı reçeteler hazırlandığında boya-kimyasal deposuna otomatik olarak boya-kimyasal talebi düşer. Depoda kullanılan terazilere bağlı olarak hammaddeler tartılır ve sistemin kontrol etmesi sağlanır. Tartım işlemleri bittikten sonra talebin kapanması ile ilgili boya ve kimyasallar hammadde deposundan üretim deposuna transfer olur. Böylelikle kapanan her talep sonrası boya ve kimyasallar hammadde deposundan düşmüş olur. Talep kapatıldığında iş emirlerindeki boyama operasyonuna boya ve kimyasal bilgilerini gönderir. Boyama operasyonu tamamlandığında otomatik olarak tüketim gerçekleşir. Sonuçta hem hammadde deposunda, hem de üretim deposunda ne kadar boya ve kimyasal varsa, ne kadar kullanılmış ve ne kadar tüketilmişse maliyetleri ile birlikte anlık olarak takip edilebilir.

BOYA VE KİMYASAL REÇETE MALİYETLERİ

İster reçete bazında ister verilen kriterlere göre boya kimyasal maliyetleri anlık olarak hesaplanabilir. Firma bazında, ürün bazında ve bazında boya kimyasal maliyetleri çıkartılabilir. Günlük kurlardan farklı para birimlerinde de takip edilebilir.

Boya – Kimyasal Dozajlama Sistemleri: Boyahane Üretim – Yönetim Sistemi boya ve kimyasal kullanımlarında Odesi ve Eliar firmalarının sistemleri ile entegre çalışır. Reçete bazlı boya ve kimyasal ilgileri otomasyon sistemine gönderilir ve dozajlama bittikten sonra anlık olarak tüketilmiş olur.

Laboratuvar Çalışmaları: Boya ve kimyasal laboratuvarları çok yoğun renk çalışmaları yaptıkları için burada kullanılan boya ve kimyasalların takibi konusunda sıkıntılar oluşabilir. Bir renk için birden fazla çalışma yapılır. Yapılan her çalışma için boya ve kimyasal tanımlanabilir ve sistemin verdiği çıktı üzerinden müşteriye numune gider. Müşterinin onayına göre renk numarası verilir. Böylelikle ne kadar boya, kimyasal ve zaman harcandığı, hangi renklerin daha yoğunlukla çalışıldığı, çalışılan renklerin ne kadarının onaylandığı gibi analizler elde edilerek laboratuvarın çalışma performansı ortaya çıkarılır.

Kartela İşlemleri: Yine birçok yazılım, kartela işlemlerini sistem üzerinde takip ettiremez. Boyahane Üretim – Yönetim Sisteminde ise kartela hem departman hem de depo gibi çalışır. işletmenin neresinde olursa olsun, kartelası yapılacaksa öncelikle kartelanın depoya transferi gerçekleştirilir. Kartela deposundan da çıkışı yapılacaksa önce sevkiyat bölümüne, oradan da müşteriye sevki gerçekleştirilir. Böylelikle kartela bölümü için deposunda ne kadar olup olmadığı anlık olarak izlenebilir. Raf Göz Takip Sistemi ile hangi kartelanın nerede olduğu bilgisine kolayca ulaşılabilir.

Raf / Göz Takip Sistemi: Ham depoları, kartela depoları ve mamül depolarında Raf / Göz Takip Sistemi ile ürünlerin lokasyon bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulunur. Büyük depolarda palet sistemi ile istifleme varsa yine sistemden palet numarası verilerek takibi kolayca yapılabilir.

Kalite İşlemleri: Kalite İşlemleri 3 bölüme ayrılır;

Ham Kalite Kontrol: Ürünlerin işletmeye ilk girişinde yapılan kontroldür. Ürünlerin durumuna göre depoya ya da üretime alınıp alınamayacağına karar verilir.

Ürünlerin işletmeye ilk girişinde yapılan kontroldür. Ürünlerin durumuna göre depoya ya da üretime alınıp alınamayacağına karar verilir. Proses Kalite Kontrol: Üretimlerin belirli safhalarında ürünlerin bir parçası üzerinden testler yapılması gerekir. Testlere göre laboratuvar bir rapor oluşturur. Burada genellikle müşterinin istediği sonuçlarla üretimden gelen sonuçlar karşılaştırılmış olur. Üretimin sonunda ürünlerin “After Care” raporu elde edilir.

Üretimlerin belirli safhalarında ürünlerin bir parçası üzerinden testler yapılması gerekir. Testlere göre laboratuvar bir rapor oluşturur. Burada genellikle müşterinin istediği sonuçlarla üretimden gelen sonuçlar karşılaştırılmış olur. Üretimin sonunda ürünlerin “After Care” raporu elde edilir. Final Kalite Kontrol:Metre makinalarına takılan endüstriyel cihazlarla ürünlerin metrajını, kilogram değerlerini alarak sisteme kaydeden modüldür. Burada ayrıca ürünler üzerindeki hataları birebir girip puanlama sistemine göre ürünlerin kalitesini belirlemek mümkündür. Kalite kontrol esnasında sistem üzerinde lotlama yapılarak ürünlerdeki yüksek önem derecesine sahip lot farklılıkları belirlenir ve ürün müşteriye doğru bilgilerle sevk edilmiş olur.

Operasyonel İşlemler (Rota Takibi): Firmanın iş süreçlerine uygun olarak makine başlarında veya sahada ortak alanlarda refakat kartlarındaki tüm operasyon süreçleri için belirlenen başlangıç ve bitiş parametreleri ile sistem üzerinde operasyon takibi yapılabilmektedir. Her operasyona farklı parametreler tanımlanabilir. Bir operasyon tanımlanmadan bir sonraki operasyona geçilemez. İş emrinin her aşamasında iade gibi süreçler takip edilebilir. Bir iş emri kaç defa tamir edilmiş ise sistem üzerinde anlık takip edilebilir. Operasyon süreci tamamlanmadan kalite kontrol işlemleri yapılamaz. Sahadan toplanan veriler ile tüm süreç analizleri sistem üzerinden anlık olarak raporlanabilir.

Sevkiyat İşlemleri: Sevkiyat bölümü ister topların üzerindeki barkodları okutarak, isterse de parti bazında toplu sevkiyat yapabilir. Sevk işlemlerinde yükleme mantığı ile öncelikle ürünler mamül depodan sanal ara bir depoya alınır. Böylelikle anlık olarak mamül depo stoğundan düşümü gerçekleştirilir. Ürünlerin ne zaman gideceği artık mamül depo için önemli değildir. Ürünler sevk edileceği zaman satış irsaliyesi ile bağlantı yapılarak irsaliyesi kesilir. Siparişe bağlı olduğu için sevk edilen ürünler siparişin miktarından düşerek sipariş durumu da güncellenmiş olur.

#CPM, #ERP, #boyahane, #yönetimsistemi